Gomadingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Buis-les-Baronnies mit großem Fest

GOMADINGEN. Ein Vierteljahrhundert ist die Partnerschaft oder auf Französisch Jumelage zwischen Gomadingen und Buis-les-Baronnies in der Provence alt, später vollendet Waimes in Belgien das Kleeblatt. Das muss gefeiert werden, und zwar im Lautertal. Am Mittwoch, 28. Mai, reisen die Gäste an, an Himmelfahrt sind sie dann erst mal unterwegs, zum Gottesdienst und dem anschließenden Festabend in der Sternberghalle sind dann alle eingeladen.

Die Partnerschaft begann wie so oft mit persönlichen Kontakten. Anni Fischer hatte das Casino im Alten Lager geführt, rückte mit den französischen Truppen ab, zurück in die heimische Provence. Die Alb hat sie schätzen und lieben gelernt und nicht vergessen. Gomadingen sei »der schönste Ort im Altkreis Münsingen«, meldete sie sich 1995, und der Gestütsgasthof habe eben die beste Küche weit und breit. Das ging dem damals frisch ins Amt gewählten Bürgermeister Klemens Betz runter wie's Lauterwasser. Es hat bis zur offiziellen Gründung noch ein bisschen gedauert, der junge Schultes hatte anderes um die Ohren. Am 14. Mai 1999 wurde dann der Partnerschaftsvertrag in Buis von Betz und seinem Kollegen Jean-Pierre Buix unterzeichnet, 152 Gomadinger reisten gen Süden. Ein Jahr später dann ein zweites Mal in Gomadingen, mit Manfred Rommel als Festredner, daher jetzt das Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen. Die Partnerschaftsvereine gründeten sich schon 1997, gegenseitige Besuche, Wein- und Mostproben, Aprikosenverkäufe und Bouleturniere haben die Vereine auch ohne bürgermeisterliche Unterschriften auf die Beine gestellt.

Waimes komplettiert das Kleeblatt

2012 machte das belgische Waimes das Trio komplett. Eine Freundschaft, keine offizielle Partnerschaft, erklärt Betz. Macht aber nichts, seither besuchen Franzosen und Belgier Gomadingen oder Deutsche und Belgier Buis, das »Triangle magique«. Auch praktisch: Waimes liegt in einer zweisprachigen Region Belgiens, man spricht Deutsch und Französisch, die Belgier sind wörtlich die geborenen Dolmetscher. Nicht nur beim »Eurotrio«, einer Version des Spiels ohne Grenzen, macht sich das bezahlt.

Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags im jahr 2000 in Gomadingen. Foto: Gemeinde Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags im jahr 2000 in Gomadingen. Foto: Gemeinde

Wie es uns in die Provence mit ihren Lavendelfeldern zieht, zieht es die Franzosen ins grüne Lautertal mit seinen Wacholderheiden und Buchenhängen. Gegensätze ziehen sich an, glaubt Betz. Entsprechend sieht das Programm für die Gäste aus. Schloss Lichtenstein und Nebelhöhle sowie das Starkbierfest in Ödenwaldstetten stehen an Fronleichnam auf dem Programm, mit Bus, Rad oder auf Schusters Rappen. Am Freitag geht's dann mit der Bahn nach Ulm, zum Münster und ins Fischerviertel.

Festabend an Himmelfahrt

Am Donnerstagabend gibt es Gelegenheit für jedermann, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Um 18.30 Uhr wird in die Martinskirche in Gomadingen eingeladen, es spielt der Posaunenchor, und die LauterStimmen werden singen. Der Chor hatte sich wegen und zu Beginn der Partnerschaft gegründet. Von der Kirche geht's zum Festabend in die Sternberghalle. Um 20 Uhr begrüßen die Lautertalmusikanten, später stoßen Gaudium und der Kinderchor dazu. Zu einem Jubiläum gehören auch Begrüßungen. Die Bürgermeister Klemens Betz und Sébastien Bernard aus Buis-les-Baronnies sind da, der Waimesener Eugène Wansart lässt sich vertreten. Dazu die Vorsitzenden der Partnerschaftsvereine Albrecht Luther und Jacques Gervasonié. Die Festansprache hält der Europaabgeordnete Andreas Glück aus Dottingen. Mit Fingerfood und einem Stehempfang klingt der Abend aus. (GEA)