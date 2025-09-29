»Gipfeltreffen« mit Festivalcharakter für christliche Jugendkreise in Lonsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-LONSINGEN. Das 4. Gipfeltreffen der christlichen Jugendkreise sollte Festivalcharakter haben. Eine super Idee, die geglückt ist, fanden die gut 300 Teilnehmer, die die ungünstigen Wetterkapriolen in Kauf nahmen. Profis waren am Werk, dieses Treffen junger Menschen von Freitag- bis Samstagabend zu organisieren. »Unser Traum ist es, dass die rettende Botschaft Jesu in der Gemeinschaft erlebt werde, neue Beziehungen aufgebaut werden und Vernetzung entsteht«, formulieren die Veranstalter ihre Vision. Dahinter stehen die evangelische Gesamtkirchengemeinde Bernloch-Meidelstetten mit Oberstetten, Apis Pfullingen, Freie Evangelische Versammlung FEV Metzingen, ICF Reutlingen, Underground Reutlingen und die Deutsche Indianer Pioniermission, auf deren Gelände in Lonsingen ausreichend Platz für das Unternehmen zur Verfügung stand. »Wir wollen Älbler und Städter zusammenbringen und gemeinsam was reißen«, beschreibt es Sabine Usenbenz vom Orga-Team der Jugendkreise.

Profifußball und Glaube

Profis waren auch die Gäste, sei es im Interview, in Workshops oder für die Live-Musik. Es traten auf die Bands der einzelnen Jugendtreffs, Sänger und Songwriter Winfried »Winnie« Schilling und Gospelrapper E.R mit biblisch fundierten Lyrics. Interessiert verfolgten die Besucher die Gespräche auf den beiden Bühnen, die unterschiedlichsten Auftritte. Wie den des ehemaligen Profi-Fußballers und Sportmentors Manuel Bühler aus Entringen, der für den 1. FC Nürnberg, die Stuttgarter Kickers und 1860 München spielte. Nach seinem verletzungsbedingten Karriereende machte er sich mit dem Projekt »Fußball mit Vision – Profifußballer hautnah erleben« einen Namen, ist an Schulen und bei anderen Veranstaltungen unterwegs.

Paul Marx entlockte dem Ex-Spieler im Interview Details zu seinen Erfahrungen und Erlebnissen. Er berichtete auch von Versagensängsten, Leistungsdruck und schließlich von seiner Erkenntnis: »Ich bin nicht nur das, was ich leiste.«- »Fußball allein stellt doch nicht final zufrieden«, betonte er. Die Grundfrage im Leben könne er nicht mit Fußball beantworten, es sei kein festes Fundament. »Was wirklich bleibt und zählt, ist, der Realität ins Auge zu schauen, dass Dinge vergänglich sind.« Einen Plan B nach seiner Verletzung gab es nicht. Aber Begegnungen haben ihn weitergebracht, auch seine Arbeit in einem südafrikanischen Gefängnis habe ihn zum Nachdenken angeregt. Inzwischen ist er in Sachen Profifußball und Glaube unterwegs, und hat damit auch bei den Gipfeltrefferbesuchern Aufmerksamkeit erregt.

Workshops und Erlebnisberichte

Nichts mit Hexerei hatte Gospelmagier, Finger- und Wortakrobat Tommy Bright im Sinn. Er band das Publikum in seine Zaubershow mit ein, in der er seine Geschichte zum Glauben erzählte und die zehn Gebote darstellte. Artistik präsentierte das »Fliegende Trio«, die »ihren Glauben auch durch Lebensfreude und Impulse weitergeben«. Die Motivation, sich für eine Welt frei von Zwangsprostitution einzusetzen, verbindet die sechs Mitglieder des Teams »Esther Ministries«. Ihr Engagement stieß auf großes Interesse bei den Besuchern, leisten sie doch Aufklärungsarbeit. Sie arbeiten eng mit örtlichen Einrichtungen zusammen und bieten in einem deutschlandweiten Netzwerk praktische Unterstützung und Begleitung Betroffener an.

»Das Festivalfeeling wurde gut akzeptiert. Und wir konnten zeigen, dass wir Jugendkreise als Einheit unterwegs sind«, resümierte am Ende Gaby Sikinger vom Orga-Team. (GEA)