Gesunde Kost für Münsingens Kinder: Stadt und Tress Brüder starten Partnerschaft

MÜNSINGEN/HAYINGEN. Sie wollen etwas dazu beitragen, dass Genuss und gesunde Ernährung in Theorie und Praxis erlebbar werden - und das schon für die Jüngsten, die in Münsingen leben, Kindergärten und Schulen besuchen: Die Bildungspartnerschaft, die die Stadt Münsingen und die Firma Tress Brüder unterzeichnet haben, bringt gute Kost auf den Teller - Bio, regional und ohne Zusätze - und viele Informationen über Ernährung, Lebensmittelverarbeitung und -produktion in den Unterricht und den Kindergartenalltag. Letzteres wurde bereits schon praktiziert, soll nun aber intensiviert werden.

Die Stadt Münsingen suchte nach einem neuen Anbieter für die Versorgung von Kitas und Schulen, nachdem die Großküche, die bisher das Essen lieferte, angekündigt hatte, die Produktion einzustellen. Fündig wäre man in Nordrhein-Westfalen geworden - ein No-Go für eine Gemeinde, die sich als zertifizierte Gesunde Stadt und familienfreundliche Kommune Bewusstseinsbildung für regionale Wertschöpfung und eben Gesundheit auf die Fahnen geschrieben hat und die im Herzen des Biosphärengebiets Schwäbische Alb liegt, das als Musterregion für nachhaltige Entwicklung - ökologisch, ökonomisch und sozial - steht. Die gemeinsame Haltung sowohl des Unternehmens, das Daniel, Simon, Dominik und Christian Tress betreiben - als auch der Stadt passen da gut zusammen, wie Bürgermeister Mike Münzing sowie Dominik und Christian Tress betonen. »Da wir Brüder zwischenzeitlich alle Kinder haben, treibt uns das Thema gesunde Ernährung sehr um«, ergänzt Dominik Tress.

550 Essen für Münsinger Kinder

In den Genuss von gesundem Mittagessen und Wissenstransfer kommen ab dem kommenden Schuljahr Kinder ab fünf Monaten bis zu den Schülern an weiterführenden Schulen, Erzieher und Lehrkräfte. Vielleicht auch noch Beschäftigte der Stadt, »das werden wir eruieren«, so Münzing. Circa 550 Essen werden die Tress Brüder liefern, elf Kindergärten, vier Grundschulen, drei weiterführende Schulen und das SBBZ - mit Ausnahme der Mensa der Schillerschule - sind eingebunden. Die Erwartung sei, so Münzing, dass die Nachfrage von Eltern nach Schulessen noch steigt, wenn ab dem Schuljahr 2026/2027 der Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung für Kinder im Grundschulalter schrittweise, beginnend mit Klassenstufe eins, eingeführt wird. Das Mittagessen sei für viele Eltern ausschlaggebend für die Wahl der Einrichtung, sagt Rebecca Hummel, Amtsleiterin Bildung, Soziales und Ordnungsamt bei der Stadt Münsingen.

Für die Firma Tress Brüder, die derzeit bereits 1.200 »Kinderessen« produziert, sei das kein Problem, so die Brüder Dominik und Christian Tress. Dafür hat das Unternehmen eine eigene Produktionslinie. Fleisch wird künftig Beilage, die Tress Brüder setzen auf Gemüse als Hauptkomponenten, zum Nachtisch gibt's Apfel & Co. statt Schokoriegel. Für Krippenkinder wird ein Mittagessen künftig 3,60 Euro kosten, im Kindergarten sind es 4,40 Euro, 4,80 Euro in den Schulen. Im Prinzip bleiben die Beiträge für die Eltern damit in etwa gleich, dafür erhalten die Jungen und Mädchen aber eine »vollwertige Ernährung in Bio-Qualität«, wie die Tress-Brüder sagen. »Es ist unsere Mission, auch das Essen in den Kindergärten auf Bio umzustellen«, man gehe das Ganze aber nicht dogmatisch an, sagt Dominik Tress. Wichtig sei es, Kinder, Erzieher, Lehrer und auch die Eltern mitzunehmen. Der Vorteil: Übergewicht, Stoffwechsel- und andere Erkrankungen könnten durch vollwertige und ballaststoffreiche Ernährung vermieden beziehungsweise das Risiko, daran schon im Kindesalter zu leiden, minimiert werden. Viele Krankheiten würden im Darm entstehen, so Dominik Tress, vielleicht ließe sich sogar ein Forschungsprojekt mit der Uni Hohenheim realisieren, wie sich die Gesundheit der Kinder verändert.

Einrichtungen entwickeln Projekte

Was zu berücksichtigen sei, ist, dass es in vielen Haushalten keinen Esstisch mehr gebe, manche Kinder kämen ohne Frühstück in die Einrichtungen, viele Mädchen und Jungen kennen kaum noch Gemüse- und Obstsorten oder Kräuter, daheim werde während des Essens Fernsehen geschaut oder am Handy gespielt, so Münzing. Eine gepflegte Tischkultur gehört aber ebenso zu bewusster Ernährung wie die richtigen Speisen auf dem Teller. Auch hier eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen, dazu soll die Bildungspartnerschaft beitragen. Die Einrichtungen selbst hätten Lust darauf, Projekte zu entwickeln, sagt Rebecca Hummel. Bereits vor den Sommerferien haben sie damit begonnen.

Die Tress Brüder unterstützen dabei. Sie bieten etwa Besuche in den firmeneigenen Produktionsstätten, gemeinsame Kochevents, Besuche auf dem Acker oder des Foodtrucks in den Einrichtungen an, Hilfestellung kann es auch bei Fachkräftefortbildungen, Elternabenden oder kindgerechten Angeboten geben. Damit knüpfe man an die bereits bestehenden Aktionen wie die Schlemmerbande, Acker- und Apfelsaftprojekte oder »Schüler kochen für Schüler« (an der Schillerschule) an, so Münzing. Das Projekt »Umweltprofis von morgen« des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft haben die Tress Brüder im Schuljahr 2023/2024 ans Gymnasium Münsingen geholt. Hierbei beschäftigen sich Schüler aktuell mit der Entwicklung einer Pop-up-Mensa, die eine nachhaltige Verpflegungslösung bietet.

»Ein gutes Essen hat noch niemandem geschadet«

Gesunde Ernährung habe nichts mit Establishment und finanziellen Ressourcen zu tun. Um Letzteres zu beweisen, gibt es zum Beispiel auch den Aktionstag "Speisekammer", und über die Kinder kann man Themen wie Vorratshaltung, saisonale Produkte nutzen und verwerten in die Elternhäuser tragen. Das alles zusammen werde zu Erkenntnissen bei anderen Betreibern von Einrichtungen und Unternehmen führen, die ein Interesse daran haben, gesunde Mitarbeiter zu beschäftigen, so Münzings Hoffnung. Die bisherigen Erfahrungen seien insgesamt positiv, Reaktionen der Eltern reichten von "super" bis aber auch zu der Frage: "Gibt's jetzt kein Fleisch mehr?" Die Tress-Brüder Dominik und Christian berichten von guter Resonanz, Veränderungen bei den Kindern, deren Mittagsverpflegung auf saisonale, nachhaltige Bio-Produkte, weniger Fleisch, kein zusätzlicher Zucker und Verzicht auf Zusatzstoffe umgestellt wurde. »Ein gutes Essen hat noch niemandem geschadet«, ist der Bürgermeister überzeugt. (GEA)