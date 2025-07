Gericht versucht, die Motivlage der Münsinger Entführung genauer aufzuklären

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN/TÜBINGEN. Rache war das vorrangige Motiv für die brutale Entführung im Dezember 2024 auf der Alb. Zwei Männer wollten einem Kumpel eine Abreibung verpassen, lockten ihn in ein Auto, fuhren mit ihm durch die Gegend und quälten ihn. Besonders einer der Täter ging überaus gewalttätig vor. Er schlug, trat, demütigte das Opfer und hielt ihm eine Waffe an den Kopf. Sein Komplize dagegen, wie sich jetzt vor Gericht zeigte, war mehr ein Mitläufer und hauptsächlich der Fahrer des Wagens.

Die 3. Große Strafkammer des Tübinger Landgerichts versuchte jetzt mit mehreren Zeuginnen aus dem Umfeld des Opfers, das Motiv des Täter-Duos genauer auszuleuchten. Beide Angeklagte haben die Tatvorwürfe vor Gericht bereits gestanden. Sie machten auch Angaben zur Motivlage der Tat. Der Haupttäter, ein 20-Jähriger aus dem Raum Münsingen, war wohl sauer, weil ein guter Freund von ihm nach einem Vorfall ein paar Wochen vor der Tat seine Bewährung verloren hatte und wieder zurück ins Gefängnis musste. Die Schuld dafür schob er dem späteren Entführungsopfer zu, weil der den Freund bei der Polizei verpfiffen haben soll.

Alkoholprobleme und Auffälligkeiten

Außerdem warf er dem 19-Jährigen vor, die eigene Mutter und Schwester geschlagen zu haben. Diesem Vorwurf ging die Jugendkammer jetzt genauer nach. Vor Gericht sagte am Mittwoch die Mutter aus. Es hat offenbar tatsächlich einen Vorfall im September 2024 gegeben, bei dem der junge Mann mit seiner Mutter so sehr aneinander geraten war, dass die Polizei hinzugerufen wurde.

Der 19-Jährige hat nach den Aussagen der Mutter ein Alkoholproblem. An Wochenenden sei er häufig betrunken nach Hause gekommen, so die 41-Jährige. Ihr Sohn sei »nicht wirklich einfach«. Auch in der Schule habe er schon Auffälligkeiten gezeigt. Nach dem Vorfall, zu dem die Polizei gerufen worden war, habe sie ihren Sohn aus dem Haus geworfen. Er lebt seitdem allein in einer eigenen Wohnung. Die ganze Geschichte, in der auch die Schwester etwas abbekommen hat, sei aber schon lange geklärt, betonte die Mutter.

Opfer ist traumatisiert

Auf der anderen Seite aber hob sie die negativen Auswirkungen der Entführung hervor. Dieses Ereignis habe ihren Sohn vollkommen verändert. Er leide unter Angstzuständen, wolle eine Therapie beginnen: »Er ist traumatisiert«. Sie bestätigte damit die Aussagen ihres Sohnes. Die Täter hatten dem 19-Jährigen nach der Entführung auch gedroht, dass etwas Schlimmes passieren würde, wenn er zu Polizei gehe. Mutter und Schwester konnten ihn aber gemeinsam davon überzeugen, die Tat anzuzeigen.

Aus den Aussagen der Frauen erfuhr man zudem etwas mehr über die Täter. So war der 20-jährige Angeklagte, wegen dessen Alters der Fall vor der Jugendkammer verhandelt wird, wohl die Triebfeder bei der Tat gewesen, er hatte während der Entführung auch das Heft in der Hand. Schon vorher hatte er sich im Freundeskreis aufgespielt. So erklärte eine Bekannte zum Beispiel, der 20-Jährige habe immer eine Waffe bei sich getragen, die er auch ständig vorgezeigt habe. Dies wusste auch die Schwester des Opfers, die mit dem 20-Jährigen eine Kurzbeziehung hatte.

Gutmütiger Täter

Der Mittäter, ein 24-Jähriger, der ebenfalls aus dem Raum Münsingen stammt, war bei der Entführung eher eine Randfigur, was seine Verteidiger jetzt auch versuchten, bei der Befragung deutlich herauszuarbeiten. Die Mutter des Opfers war jedenfalls, wie sie sagte, sehr überrascht gewesen, dass der 24-Jährige, der ein guter Freund ihres Sohnes gewesen sei, bei der Entführung mitgemacht habe. Auch eine weitere Zeugin bestätigte, dass der 24-Jährige eine ruhige und auch gutmütige Person sei. »Wenn man ihn um etwas bittet, macht er das sofort.« Der Prozess wird am Montag fortgesetzt. (GEA)