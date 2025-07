Geopark Schwäbische Alb trägt seit zehn Jahren das Unesco-Siegel

Bitte aktivieren Sie Javascript

SCHELKLINGEN/HEROLDSTATT/MÜNSINGEN. Geopark, was ist das? Den Global Geopark Schwäbische Alb gibt es seit über 20 Jahren, vor zehn Jahren erhielt er das begehrte Unesco-Siegel. Das ist jetzt mit einem Festakt im ehemaligen Remontedepot in Breithülen gefeiert worden. Zumindest im Landkreis Reutlingen wird der Geopark vom Biosphärengebiet Schwäbische Alb überstrahlt. Zu Unrecht, meint Professor Dr. Heidi Megerle von der Hochschule Rottenburg, die den Park im Beirat wissenschaftlich berät, denn: »Wir sind die einzigen, die die unbelebte Natur im Fokus haben.«

Sprich: Die geologischen Besonderheiten, die die Alb ausmachen, mit allen Folgen für Flora und Fauna, für Menschen und Kultur mit all ihren Eigenheiten. Die Alb sei die Steigerung des »ländlichen Raums«, meinte der Reutlinger Landrat Ulrich Fiedler an die Adresse von Minister Peter Hauk gerichtet, der ja für den besagten Raum zuständig ist. Die Alb ist groß und leer, der Geopark erstreckt sich über 20 Prozent der Landesfläche, bevölkert von nur einer dreiviertel Million Älblern - wenn das die Stuttgarter wüssten. Und zum Park gehören zehn Landkreise.

Die Geschichte des »Jurassic Alb-Parks«, so benannt nach den fossilreichen Ablagerungen des tropischen Jurameeres, begann schon im Jahr 2002. Damals gab es weltweit gerade einmal vier Geoparks: Haute Provence (Frankreich), Vulkaneifel (Deutschland), Maestrazgo (Spanien) und Lesbos (Griechenland). Die Alb gesellte sich früh dazu. Ziel war es, zu »Wissen, worauf man steht«, wie das Motiv des hiesigen Parks lautet. Und die Landschaften zu erhalten: »Stellen Sie sich vor, auf Lesbos nimmt jeder Besucher einen Stein mit, dann ist von der Insel bald nichts mehr übrig«, beschrieb es Megerle. Dafür bräuchte es auf der steinreichen Alb schon einige fleißige Sammler. Aber der Tuff am Uracher Wasserfall verschwinde unter den Füßen der Besucher, »und keiner merkt's«, so Megerle.

Minister Peter Hauk, Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh und Landrat Ulrich Fiedler beim Festakt. Foto: Joachim Lenk Minister Peter Hauk, Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh und Landrat Ulrich Fiedler beim Festakt. Foto: Joachim Lenk

Worauf man steht, wurde am Festtag bei einigen Exkursionen vorgeführt, sie führten zum Hohle Fels bei Schelklingen, zu Dolomitsandgruben und zum sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Steinbruch Vohenbronnen von Heidelberger Materials in Schelklingen. Wo die riesigen Radlader und Muldenkipper arbeiten, können die geologischen Schichten an den Abbruchkanten wie auf einer Grafik betrachtet werden. 200 Millionen Jahre Erdgeschichte auf einer begrenzten Fläche. Die Schichten zeugen vom verflossenen Jurameer, von Lagunen. Der Steinbruch ist reich an ganz verschiedenen Ablagerungen, erklärte Werksleiter Michael Cypra. Das macht die Aufarbeitung komplex - als Endprodukt soll ja funktionierender Zement entstehen -, aber für Werksleiter Stefan Kälberer das Leben nicht einfacher.

Für geologisch Interessierte ist es aber ein Schatz, der Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg ist daher auch ein wichtiger Partner des Geoparks, nicht nur in Schelklingen, wie Thomas Beisswenger vom Verband betonte. Gesteinsabbau, Steinbrüche sind ja nicht unumstritten, aber: »In den Steinbrüchen gibt es eine Artenvielfalt, wie man sie in der Kulturlandschaft nicht mehr findet«, so Beisswenger. Mehr als 400 Pflanzenarten kann man im Vohenbronnen finden und »ohne Steinbrüche würde es vielleicht den Uhu in Deutschland nicht mehr geben«. In den Steinbrüchen wird bereits, wenn der Abbau noch läuft, renaturiert und es gibt Raum für Projekte, wie zum Beispiel das im Gerhausener Heidelberg Materials-Steinbruch: Hier weiden Auerochsen ähnelnde Taurusrinder und Konik-Wildpferde.

Im Geopark finden sich global bemerkenswerte Strukturen: der Schwäbische Vulkan im Gebiet Bad Urach-Kirchheim, zahlreiche Fossilienfunde, ungezählte Höhlen. Ein Grund für die Unesco, auf die Schwäbische Alb ein Auge zu haben. Das andere seien die Menschen, die sich für das Projekt Geopark einsetzen, meint Ulrich Ruckh, als Schelklinger Bürgermeister Hausherr der Geschäftsstelle des Parks und Vorsitzender des angegliederten Vereins. Der Geopark bindet sie ein, mit Geopark-Schulen, der Höhlenforscher-Karte für den Nachwuchs, mit touristischen Angeboten wie den Geopoints.

Schulen und Universitäten haben besondere Bedeutung, Höhlen faszinieren den Nachwuchs. Die Unesco habe vor allem der Schatz an Informationen über die Entstehung des Planeten überzeugt, betonte Gösta Hofmann von der Deutschen Unesco-Kommission. Und das Engagement aller Beteiligten, darunter eine Vielzahl von Ehrenamtlichen. Hofmann kennt die 19 deutschen Geoparks, die acht Parks mit Unesco-Siegel sowieso. Nicht nur er wünschte sich, die Parks sichtbarer zu machen. Wer von Grenoble nach Sisteron fährt, kommt an den Hinweisschildern zum Park der Haute Provence nicht vorbei. Der Alb-Park zieht jetzt nach, der Ostalbkreis ist Vorreiter.

Ohne Digitalisierung wird es nicht gehen, der Park muss mehr ins Netz, vor allem um die Jugend abzuholen. Davon ist Hofmann überzeugt. Vielleicht bietet ein Projekt der Geschäftsstelle da Ansatzpunkte. Hier werden via »Augmented Reality« mit und für Menschen mit Einschränkungen, die nicht selbst in Steinbrüche oder Höhlen gehen können, animierte Darstellungen, erzählte Iris Bohnacker, stellvertretende Geschäftsführerin der Geschäftsstelle in Schelklingen. Immerhin: Die Finanzierung des Parks wurde auf andere Füße gestellt, betonte Minister Hauk. Aus der Projektförderung wurde jetzt eine institutionelle Förderung, die Geschäftsstelle kann also solider planen. »Die Institutionalisierung hilft immens bei der immer geforderten Entbürokratisierung«, meinte der Minister. Ein paar Euro werden wohl auch für die Öffentlichkeitsarbeit abfallen.

Die Unesco-Zertifizierung ist kein Selbstläufer, um sie muss immer wieder gekämpft werden. Die im Geopark Engagierten setzen sich dafür ein. Es geht um »die Nutzung regionaler Besonderheiten um internationale Herausforderungen zu bestehen«, so das Fazit von Landrat Ulrich Fiedler. (GEA)