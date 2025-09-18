Genuss für Leib und Seele: Vierter Wanderweg auf Zeit ist in Sonnenbühl eröffnet

Der Genussweg 2025 ist eröffnet. Das Hinweisschild in Erpfingen macht unter dem Motto »Vier Orte - ein Weg« darauf aufmerksam, dass es in Sonnenbühl ein großes Angebot für Genießer gibt.

SONNENBÜHL. Ein Start nach Maß: Noch einmal macht der Spätsommer Lust auf Outdoor-Aktivitäten. Da passt es gut, dass man in den kommenden Tagen nicht nur die Sonne genießen, sondern einen Ausflug mit dem Besuch des mittlerweile vierten Genusswegs verbinden kann. Er schlängelt sich auf sieben Kilometern durch den Sonnenbühler Ortsteil Erpfingen und bietet an 14 Stationen schöne Ausblicke, Naturschönheiten, führt zu verborgenen Orten und erschließt kulinarische Highlights. Da im vergangenen Jahr eine lange Regenperiode dazu führte, dass manch ein Besucher vor der Genusswanderung zurückschreckte, haben die Organisatoren an der Streckenführung nichts geändert, sorgen aber mit besonderen Schmankerln für neue Eindrücke und Genüsse. Solche, die nicht nur Touristen nach Sonnenbühl locken sollen, sondern auch Einheimischen den Wert ihrer Heimat näher bringen, so Bürgermeister Uwe Morgenstern.

Hermann Fink hat ein Demonstrationsfeld mit Linsen angelegt. Foto: Cordula Fischer Hermann Fink hat ein Demonstrationsfeld mit Linsen angelegt. Foto: Cordula Fischer

Kopf des Ganzen ist der Erpfinger Sternekoch Gerd Windhösel, gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des Tourismusvereins, der Unterstützung von allen Seiten - Bauhof, Forst- und Gemeindemitarbeitern, Ortsvorsteher Dirk Brandner, dem Freizeitpark Traumland, Sponsoren wie die Firma Hage, Bäckerei Michael Haug und Teinacher - erhält. Und natürlich von seinen Lieferanten und Produzenten, von denen er die Lebensmittel für sein Restaurant bezieht. In diesem Jahr soll ein Schwerpunkt auf einem kulinarischen Begleitprogramm liegen. Los geht es damit bereits am kommenden Sonntag, 21. September, wenn auf dem Erpfinger Marktplatz ein kleiner Gemüse- und Kartoffelmarkt präsentiert, was auf Sonnenbühler und Alb-Erde wächst. Mit dabei sind Andreas Werner vom Bioland Gärtnerhof Werner aus Willmandingen und Marc Wörz, der übrigens gebürtiger Erpfinger ist. Um 11.30 Uhr hat Gerd Windhösel noch sein eigenes Genuss-Event »Hirsch Kulinarik trifft regionale Lieferanten«, von 14 bis 17 Uhr ist dann Marktzeit und vielleicht gibt's eine kleine kulinarische Begleitung aus Windhösels Küche.

Auf seinem ehemaligen Krautland wächst eine seltene Knolle: Gerd Windhösel zeigt, was aus dem Experiment mit dem Knollenziest geworden ist. Foto: Cordula Fischer Auf seinem ehemaligen Krautland wächst eine seltene Knolle: Gerd Windhösel zeigt, was aus dem Experiment mit dem Knollenziest geworden ist. Foto: Cordula Fischer

Ob das Thema Wasser, der Marktplatz, die Erpfquelle, der Guppenlochfelsen, das Rossbergkäpfele, der Kurgarten, Dolinen und Erzgruben, Ziegen, Heckenfrüchte, Bienen, Streuobstwiese: An den Stationen des Genusswegs gibt es liebevoll gestaltete Plätze, viele Informationen über die Natur, zur Entstehungsgeschichte der Landschaft und Historisches. Und natürlich sind auch die »Sonnenbühler Genussbotschafter«, wie Gerd Windhösel sie nennt, dabei: Da ist Frank Bahnmüller, der seit 2016 Safran auf der Alb anbaut. Auf dem Demonstrationsfeld ist von der Krokusart noch nicht viel zu sehen, die Knollen treiben erst im Oktober und November die Blüten aus.

»Wir können uns glücklich schätzen, dass wir solche Erzeuger hier haben«, sagt Windhösel nicht nur über Bahnmüller, sondern auch über Hermann Fink, der seit zehn Jahren die klassischen Alb-Leisa, also die grün-marmorierten Puy-Linsen und auch die kleinen schwarzen Beluga-Linsen, kultiviert, die sich vom Aroma unterscheiden und unterschiedlich verwendet werden. Sie benötigen eine Stützfrucht, an deren Stielen sich die Linse empor ranken kann. Die hat er auf dem Demo-Feld zwar nicht gesät, normalerweise verwendet er Hafer. Im mittlerweile fünften Jahr ist es auch Leindotter. Aus dessen winzigen Samen presst der Landwirt hochwertiges Öl. Kalt natürlich, der Ertrag ist mit 50 Litern nicht sehr hoch, das Öl aber reich an Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren.

Neben Safran und Linsen gibt's auch andere Kulturen auf Windhösels ehemaligem Krautland, die Andreas Werner dort gesät und gepflanzt hat. Wie der Knollenziest (der GEA berichtete), eine Knolle, die nur noch selten angebaut wird und einiges an Aufwand auch in der Verarbeitung bedarf.

Der Genussweg Auf knapp sieben Kilometern offenbart der Genussweg die versteckten Geheimnisse der Schwäbischen Alb. Kleine Schätze und große Ausblicke säumen den Wegesrand dieses Rundwegs. Die reine Gehzeit beträgt circa zwei Stunden, es gibt 14 Stationen zu entdecken. Parkplätze an drei Stellen - gegenüber des Kurgartens, an der Erpftalhalle und der Wanderparkplatz Sonnenmatte - stehen zur Verfügung. Genusswirte am Weg freuen sich auf Besucher. (cofi)

Neben dem Markt am Sonntag wird es noch weitere Aktionen geben. So können Genussweg-Wanderer an einem Quiz teilnehmen und tolle Preise gewinnen. Es soll ein Linsen- und Maultaschenwochenende geben. Der Gesangverein Erpfingen denkt über eine Sing-Wanderung nach. Und Sonnenbühler Hoteliers und Gastronomen werden unter dem Motto »Sonnenbühl frühstückt« an einem Sonntag ihr Frühstücksangebot nicht nur für Gäste, sondern für alle öffnen. Und dann wird es am 12. Oktober wieder einen Aktionstag am Genussweg geben. Alle Informationen zu dem Rundwanderweg sind auf Flyern nachlesbar oder im Internet unter www.sonnenbuehl.de. (GEA)