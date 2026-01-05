Genkinger Hexen treiben seit 25 Jahren ihr Unwesen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Lepra, Cholera und von dr Alb ra: Dieses geflügelte Wort ist auf der Alb und im Unterland bekannt. Die drei schwäbischen Krankheiten sind legendär. Während die ersteren beiden hierzulande ausgemerzt sind, grassiert die dritte immer noch, bedeutet aber nicht mehr ein Stigma. Denn uff dr Alb ist jede Menge los. Das dachten sich auch einige Fasnetsverrückte vor 25 Jahren, als sie beschlossen, in einer so gar nicht närrisch geprägten Gegend einen Fasnetsverein zu gründen. Wandeln wir die drei Krankheiten ab in Pest, Cholera und von dr Alb ra, dann passen zumindest zwei davon auf diese Geschichte aus Genkingen.

Das Rezept ist so gut und einfach wie wirkungsvoll: Nimmt man Pest und »von dr Alb ra« und fügt noch ein bisschen Lokalkolorit dazu, ist der Hexentrank schon gebraut - aus dem Kessel steigen die Scheiterhau Hexa und die Legende ist Geschichte. Ein Vierteljahrhundert ist es nun her, dass sich die Genkinger der Existenz des verstoßenen Grüppchens, das am Ortsrand auf dem Scheiterhau lebte, erinnerten. So lautet die Mär: »Vor langer Zeit, außerhalb vom heutigen Genkingen, hat sich ein kleines Völkchen, das überwiegend aus Frauen bestand, zu einer Gemeinschaft zusammengefunden. Abgeschnitten von den Bewohnern Genkingens hat dieses Völkchen am Waldesrand (damals Scheiterhau genannt) ein eigenes Leben geführt. Die größtenteils weiblichen Bewohner des Scheiterhaus wurden damals die ,bösen Weiber' genannt und auch sinnbildlich als ,Hexen' bezeichnet. Das Völkchen starb durch die weit verbreiteten Krankheiten wie zum Beispiel die Pest aus. Aufgrund dieser Geschichte haben wir beschlossen, die Bewohner des Scheiterhaus wieder zum Leben zu erwecken und treiben heute unser Unwesen – nicht nur am Scheiterhau.«

Gruppenbild: Die Scheiterhau Hexa sind eine gute Truppe und immer beim Umzug in Oberstetten dabei. Foto: privat Gruppenbild: Die Scheiterhau Hexa sind eine gute Truppe und immer beim Umzug in Oberstetten dabei. Foto: privat

Die am 6. Januar auch bei den Scheiterhau Hexa mit dem Häsabstauben gestartete Saison ist für sie eine besondere: Nicht nur, weil sie es beim Rathaussturm am Schmotzigen mit den anderen Sonnenbühler Vereinen und Gruppen - 1. Sonnenbühler Karnevalsgesellschaft, Burichinga Kloster Ahna Goischd'r - schaffen werden, den gerade frisch ins Amt eingesetzten Bürgermeister Michael Schmidt gleich schon wieder zu entthronisieren. Sondern auch, weil sie sich ins Zeug gelegt haben und einen eigenen Dämmerungsumzug durch Genkingen, ein anschließendes Bühnenprogramm in der Brühlhalle mit neun Auftritten befreundeter Vereine samt Party im Zelt an der Sporthalle Sonnenbühl und mit Hexaloch bei der Feuerwehr organisiert haben. Gestartet wird der »Fasnet-Feiertag« am Samstag, 17. Januar, bereits um 14 Uhr mit dem Zunftmeisterempfang. »Es ist toll, was wir in diesem Jahr erleben werden«, sagen Hexameister Mirjam Rein und ihre Stellvertreterin, Verena Geiger, die ersten beiden Vorstände der Scheiterhau Hexa, die bereits seit mehr als närrischen elf Jahren im Amt sind, sprich seit 15 Jahren. »Kein Anlass für uns abzudanken, sondern ein i-Tüpfelchen für uns.« Stetige Wechsel an der Vereinsspitze gilt es zu vermeiden.

56 Gruppen haben sich zum Dämmerungsumzug angemeldet, für den 125 Mitglieder zählenden Verein eine echte Hausnummer. Mit dabei werden natürlich jede Menge befreundete Hexengruppen sein, aber auch andere Hästräger und Musikgruppen aus der näheren und weiteren Umgebung, befreundete Vereine, zu denen die Scheiterhau Hexa auch in jeder Saison zu deren Umzügen ausfliegen. Die Umzugsstrecke ist nicht lang - 500 Meter geht es einmal durch Genkingen, Aufstellung ist in der Silcherstraße, von dort zieht der »närrische Lindwurm« einmal ums Karree durch die Jahn- und Hauffstraße bis zum Schulplatz und Festzelt auf dem Parkplatz der Sporthalle. Entlang der Umzugsstrecke gibt es zwei Sprecherwagen. »Es wäre schön, wenn die Anwohner an der Strecke ihre Häuser schmücken würden«, sagt Mirjam Rein. Und Verständnis für das Fasnetstreiben vor ihren Türen haben. Drei haben sich von sich aus gemeldet und helfen mit Verpflegungsständen. Alle anderen wurden angeschrieben und werden noch im Blättle informiert.

Die Scheiterhau Hexa verstehen sich auf eine Sechserpyramide. Foto: privat Die Scheiterhau Hexa verstehen sich auf eine Sechserpyramide. Foto: privat

Alles haben die Scheiterhau Hexa penibel durchgeplant und bedacht. Wer hat Zutritt zum Partyzelt, Konfettiverbot, Verbot von Feuerwerkskörpern und Rauchpatronen, Busshuttle, Sicherheit und alles, was an Bürokratie zur Fasnet dazugehört. Fasnet ist eben auch eine ernste Sache. Vor allem aber soll alles reibungslos ablaufen, damit es nur um das gehen kann, wofür die schwäbisch-alemannische Fasnet steht: Brauchtum. Das ist den Scheiterhau Hexa ganz wichtig. Denn schließlich leben sie das auch im eigenen Verein. Fürs Häs gibt's strenge Regeln: Holzmaske mit schwarzen Haaren wie die Pest, Kopftuch, Bluse, Schultertuch, Rock, Schürze, Unterhose, Stulpen, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe und Besen. Knallige Farben sind tabu. Accessoires - außer einem Becher - sind nicht erlaubt. Kein Außenstehender darf erkennen, wer unter dem Häs steckt. Natürlich kann jeder Schabernack treiben - »in gesundem Rahmen«, sagt Mirjam Rein.

Die Maske haben die Gründungsmitglieder zusammen mit Manfred Zukunft aus Talheim kreiert. Der ist den Scheiterhau Hexa immer noch verbunden: Er ist Ehrenmitglied, und immer, wenn eine Hexa heiratet, erhält das Brautpaar ein geschnitztes Geschenk des Künstlers. Auf was sich die Scheiterhau Hexa noch verstehen, sind akrobatische Darbietungen. Ihre Spezialität sind Sechserpyramiden, ein besonderer Schwierigkeitsgrad. Das muss geübt werden. Und so ist auch außerhalb der Saison Fasnet. Denn Sicherheit geht vor: Alle müssen sich aufeinander verlassen können, ob auf Pflaster abschüssigen Straßen - es gibt kein Netz und keinen doppelten Boden.

Als Genkingen sein 1250-Jahr-Jubiläum gefeiert hat, sind einige Scheiterhau Hexa mit ihrer Maske zum großen GEA-Luftbild-Fotoshooting gekommen. Foto: Cordula Fischer Als Genkingen sein 1250-Jahr-Jubiläum gefeiert hat, sind einige Scheiterhau Hexa mit ihrer Maske zum großen GEA-Luftbild-Fotoshooting gekommen. Foto: Cordula Fischer

Was die Scheiterhau Hexa ausmacht, ist »der Zusammenhalt«, den Mirjam Rein und Verena Geiger loben. »Darauf sind wir stolz. ,Ihr seid ein toller Haufen' kriegen wir oft gesagt.« In anderen Vereinen gebe es oft viele passive Mitglieder, »außer sechs sind bei uns alle Hästräger.« Über die Stränge schlagen - das ist nicht erwünscht. Der Hexa-Kodex ist da gnadenlos. Der Hexa-Rat entscheidet über Anträge auf Aufnahme in die Gruppe, am 6. Januar werden neue »Probe-Hexa« aufgenommen, ein Jahr müssen sie sich bewähren. Ebenfalls beim Häsabstauben werden sie dann noch einmal geprüft, müssen sich beweisen, legen ein Gelöbnis ab und werden getauft. »Wir wollen nicht als Party-Verein verschrien sein. Wer nur an der Bar steht«, habe nix in den Hexa-Kreisen zu suchen.

Bereit zum Ausfliegen: die Scheiterhau Hexa. Foto: privat Bereit zum Ausfliegen: die Scheiterhau Hexa. Foto: privat

Und nicht nur an Fasnet sind die Scheiterhau Hexa aktiv und an die Ordnung gebunden: Wenn die Sonnenbühler Hockete gefeiert wird, sind sie dabei, wenn sie sonst um Unterstützung angefragt werden, tun sie mit, Vorstandssitzungen, Haupt- und Mitgliederversammlungen, Einladungen annehmen und verschicken, den Rathaussturm mit den anderen Sonnenbühler Vereinen vorbereiten - »flugs ist ein Jahr rum«. Doch nun stehen erst einmal das Jubiläum und die 2026er-Fasnetstage an. Beim eigenen Zunftmeisterempfang muss Mirjam Rein dem Landrat noch den Schlüssel zurückgeben, damit sie ihn ihm am Schmotzigen wieder abnehmen kann. Denn die Scheiterhau Hexa haben gute Connections ins Landratsamt - »das behalten wir bei«, sagt Mirjam Rein. Die Genkinger Scheiterhau Hexa sind eben ein besonderes Völkchen. (GEA)