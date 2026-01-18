Genkinger Dämmerungsumzug: Ein Dorf feiert wie narrisch

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL-GENKINGEN. . »Eine Besenpyramide ist etwas ganz Besonderes«, kündigt Sprecher Kevin Werz an, als sich die Gangstetter Goaga-Ahna aufstellen und beim Genkinger Fasnets-Umzug einen von ihnen auf ihren Holzstecken nach oben heben. »Da kann es einem schon mal die Onderhos verreißa«, kommentiert Werz lachend. Das ist beim Dämmerungs-Umzug der Scheiterhau-Hexa in diesem Fall nicht passiert, und wenn, es ist ja Fasnet, gell. Gleichwohl erntete der Umzugssprecher der Scheiterhau-Hexa viele Lacher.

Etwas Besonderes passierte am Samstagabend in Genkingen. Die Narrenzunft hatte zu ihrem ersten Umzug eingeladen. Und die Sonnenbühler sowie befreundete Narren aus 56 Zünften ließen sich nicht lange bitten. Da schallte es laut durch die Straßen, Bässe wummerten im Wohngebiet, Rauch stieg auf und vernebelte manchem die Sicht, man schunkelte und tanzte. Es wurde einfach und schlicht Fasnet gefeiert. Wie auch der designierte Bürgermeister Michael Schmidt feststellte.

Wahnsinn, was hier passiert

Als OP-Arzt verkleidet stand er auf dem Sprecherwagen vor der Brühlhalle neben Zunftmeisterin Mirjam Rein und sah dem Treiben seiner künftigen Bürger freudig zu. »Es ist der Wahnsinn, was die Narrenzunft auf die Beine gestellt hat. Dafür muss man dankbar sein, dass sie die Arbeit auf sich genommen haben. Man muss die Sonnenbühler offensichtlich nicht lange überreden, auf die Fasnet zu gehen.« Schließlich standen viele hundert Zuschauer am Straßenrand.

Sie waren Gastgeber und führten den Dämmerungs-Umzug an: die Scheiterau-Hexa. Foto: Dieter Reisner Sie waren Gastgeber und führten den Dämmerungs-Umzug an: die Scheiterau-Hexa. Foto: Dieter Reisner

Es war schon etwas Besonderes an und auf der mit 500 Meter recht kurzen Umzugsstrecke an der Brühlhalle vorbei, wo Zunftmeisterin Rein die Zünfte begrüßte - gemeinsam übrigens mit dem noch amtierenden Bürgermeister Uwe Morgenstern, stilecht als Sonnenblume verkleidet. Oder mit dem Landtagsabgeordneten Manuel Hailfinger, der als Zirkusdirektor auf dem Wagen stand, oder Michael Donth, dem CDU-Bundestagsabgeordneten, dem in seinem Poncho und unter seinem Sombrero das Treiben alles andere als spanisch vorgekommen ist sowie dem Landrat.

Landrat mit Schlüssel

Ulrich Fiedler hatte seinen Samstagnachmittag in Genkingen verbracht, und »ziemlich viel Spaß beim Zunftmeisterempfang gehabt« wie er in Blauhose und Leuchtweste versicherte. Um den Hals hatte er den Schlüssel vom Landratsamt, den ihm die Scheiterhau-Hexa in seinem Domizil regelmäßig jedes Jahr am Schmotziga Doschdig abnehmen. Beim Zunftmeisterempfang gab Mirjam Rein ihn pflichtschuldig wieder zurück, im Bewusstsein, ihn demnächst wieder in den eigenen Reihen und Händen zu halten. Das war schon besonders.

Ein Tänzchen bitte? Galant holt sich der Narren-Fuchs eine junge Zuschauerin. Foto: Dieter Reisner Ein Tänzchen bitte? Galant holt sich der Narren-Fuchs eine junge Zuschauerin. Foto: Dieter Reisner

Vor allem aber auch die Stimmung. Man traute seinen Ohren nicht. »Hurra de Ausre«, »Roßberg-Hexa«, »Autze-Bautze«, »Häbles-Wetzer« und, und, und all die bekannten und weniger bekannten Rufe der Narren aus der Region schallten durch die beschaulichen Genkinger Gassen. Die Menschen standen in Dreier-, Vierer-Reihen an der Straße, winkten, tanzten, sangen und die Kinder sammelten fleißig Süßes. In der Brühlhalle eröffnete die Engstinger Lomba-Kapelle das Hallenprogramm, später ging es im Zelt weiter richtig zur Sache mit Spaß und Singen und Tanzen und Schreien.

Neuauflage erst beim nächsten Jubiläum

Die Zunftmeisterin staunte selbst und war sehr angetan von dem, was sie da vom Sprecherwagen aus gesehen und gehört hat. »So klasse hätte ich es mir auch nicht vorstellen können. Aber es ist so schön, das so zu sehen«, strahlte Mirjam Rein. Ob es eine Neuauflage gibt? »Wenn es mal wieder ein Jubiläum kommt, dann gern.« Gleichwohl bleibt dieser Umzug, diese Feier in Erinnerung. Markus Jäger und Ehefrau Nicola finden es schlicht und einfach fantastisch, was hier in Genkingen passiert. Er fasste es so zusammen: »Es ist so schön, dass auf der Alb so schön gefeiert wird.« (GEA)