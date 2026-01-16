Gemeinsam statt einsam im Würtinger Mühlencafé

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Es ist warm und hell an diesem Wintertag im Mühlencafé. Stimmengewirr und Kaffeeduft liegen in der Luft, ein paar Frauen und Männer servieren Kuchen, und auch das eine oder andere Viertele wird bestellt. Vor einigen Monaten hat der Verein Mühlencafé begonnen, in den Räumen des Altenpflegeheims Foditsch in Würtingen alle zwei Wochen immer dienstags einen Treffpunkt zu schaffen. Ein lockeres Kaffeekränzchen soll es sein, ohne festes Programm, aber zu festen Terminen und mit Organisationsstrukturen, die für die Gäste eine behagliche Atmosphäre schaffen, in der sie sich einfach mal nur verwöhnen lassen und den Tag genießen können.

Die ehrenamtlichen Helfer bedienen, rund zehn Leute sind im Café im Einsatz, etwa nochmal so viele waren vorher schon hinter den Kulissen fleißig: Sie haben die Kuchen gebacken, die sich die Gäste nun schmecken lassen - gegen Spende, wie alles, das im Mühlencafé angeboten wird. Auf den Tischen stehen Listen - keine Preislisten, sondern Vorschläge und Wünsche des Vereins, der keinen Gewinn erwirtschaften, sondern die eigenen Kosten decken möchte. Den Raum selbst stellt die Familie Foditsch, die das Pflegeheim betreibt, kostenlos zur Verfügung. Melanie Bahnmüller ist nicht nur im Verein aktiv, sie leitet auch das Heim. »Es geht uns auch darum, Türen öffnen zu können, ohne dass sich die Unternehmensformen überschneiden«, sagt sie.

Alle Generationen erwünscht

Grundsätzlich, berichten die Vereinsvorsitzenden Dorothea Teuffel und Melanie Bahnmüller, ist das Angebot für alle Generationen gedacht. Bisher aber fühlen sich vor allem Senioren angesprochen, Bewohner des Heims kommen alleine oder bringen ihre Angehörigen und Gäste mit. Aber auch viele andere, die in den St. Johanner Ortsteilen wohnen oder in Nachbarorten wie zum Beispiel Kohlstetten, sind dabei. Willkommen sind alle, unabhängig von Herkunft oder Alter. Ein Angebot, das sich explizit an Senioren richtet, gibt es mit dem Café Älterado schon seit Jahren - das Mühlencafé soll keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung mit einem anderen Profil sein. Deshalb würden sich die Organisatoren auch sehr über eine weitere Zielgruppe freuen: Mütter und natürlich auch Väter mit Kindern.

50, 55 Frauen und Männer, berichten Teuffel und Bahnmüller, waren es bei den ersten beiden Treffen, und auch beim dritten Termin füllt sich der Raum langsam aber sicher. »Es haben sich schon Grüppchen und Stammtische herausgebildet«, freut sich Melanie Bahnmüller, aber auch neue Gesichter finden schnell Anschluss. Dabei helfen auch die Ehrenamtlichen des Vereins, die mehr als Bedienungen sein wollen: Immer wieder setzt sich jemand von ihnen zu den Gästen und plaudert mit - so soll es sein, und je mehr mithelfen, desto mehr Freiräume dafür sind drin.

Deshalb freut sich die Gruppe um Dorothea Teuffel und Melanie Bahnmüller auch immer über weitere Mitstreiter. Was künftig noch alles dazu kommen könnte, ist offen und hängt von den Interessen der Gäste und Vereinsmitglieder ab. Unter denen, die sich jetzt schon im Verein engagieren, sind viele musikalische Menschen - denkbar also, dass beispielsweise mal ein kleines Konzert erklingen wird. Ein Besucher schreibt gerne Geschichten, Dorothea Teuffel könnte sich vorstellen, dass er in der Runde auch einmal daraus vorliest.

Anschluss finden

Ins fröhliche Kaffeegeplauder mischt sich plötzlich Musik. Kurt Holder hat sich ans Klavier gesetzt. Als Kind hat der Gächinger Klavierspielen gelernt. Das ist jetzt viele Jahre her, Kurt Holder feiert bald seinen 90. Geburtstag. Die Choräle, die er früher gespielt hat, kann er in- und auswendig. Auch Manfred Jäger, mit dem sich Holder bis vor wenigen Minuten angeregt unterhalten hat, liebt Musik. Jäger ist ein bisschen jünger als Holder, 86, und er spielt seit 70 Jahren im Posaunenchor in Bad Urach. Er ist in der Kurstadt aufgewachsen, mit seiner Frau hat er in Bleichstetten gelebt. Seit eineinhalb Jahren ist er Witwer - auch das hat er mit Holder gemeinsam. Der Tod seiner Frau liegt nicht lange, nur wenige Wochen zurück. Die beiden Männer sind froh, dass das Mühlencafé ein wenig Abwechslung und Geselligkeit in ihren Alltag bringt, der stiller geworden ist.

Mit am Tisch sitzt auch Brigitte Brieger. Sie ist in St. Johann aufgewachsen, »ich habe hier gelebt, bis ich 26 Jahre alt war«, erzählt sie. Ihre Mutter hat die letzten drei Jahre ihres Lebens im Pflegeheim Foditsch verbracht, Brigitte Brieger hat sie in dieser Zeit begleitet - und hat sich nach dem Tod ihrer Mutter entschieden, ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft auf die Alb zu verlegen. Ihre Wohnung in Dettingen hat die mittlerweile 77-Jährige verkauft und ist mit ihrem aus der Pfalz stammenden Partner wieder in ihr elterliches Haus gezogen. Sie hat noch Verwandte hier, aber nach 60 Jahren Abwesenheit haben sich viele Kontakte verloren. Brigitte Brieger und ihr Partner wünschen sich noch mehr Anschluss und hoffen, diesen auch im Mühlencafé zu finden: »Wir kommen hierher, um neue Menschen kennenzulernen.« (GEA)