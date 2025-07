Gemeinderat spendiert viel Lob und viel Geld für Münsinger Tennisverein

Tennisspieler in und um Münsingen können sich auf eine neue Halle für ihren Sport in Münsingen freuen. Die Stadt unterstützt das Projekt mit 136.000 Euro.

MÜNSINGEN. Letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause in Münsingen: »Heute haben wir die ganz große Hose mit den ganz großen Taschen an«, erklärte Bürgermeister Mike Münzing angesichts zahlreicher größerer Summen, die der Gemeinderat zu verteilen hatte. So auch für den Tennisverein (TV) Münsingen: Rund 133.000 Euro hat der Verein bei der Stadt beantragt, um eine neue Tennishalle zu bauen. Die alte war in die Jahre gekommen, sie konnte nicht mehr genutzt werden, wie der TV-Vorsitzende Jochen Schuster am Dienstagabend in der Ratssitzung betonte.

Die Planungen für eine neue Halle laufen schon seit 2,5 Jahren. »Damals waren wir zum ersten Mal hier im Rathaus, da ging es noch um eine Vision – jetzt wollen wir Nägel mit Köpfen machen«, führte Schuster aus. Über viele Jahre hinweg sei der Tennisverein auf dem sogenannten absteigenden Ast gewesen, seit Corona gab es seinen Angaben zufolge jedoch einen nahezu 100-prozentigen Mitgliederzuwachs. 272 seien es heute, das Durchschnittsalter liege bei erfreulichen 34 Jahren.

Die fehlende Tennishalle in Münsingen führe laut Schuster dazu, dass Eltern ihre Kids nach Hülben, Undingen, manche gar bis nach Bad Schussenried zum Training fahren. Ein unhaltbarer Zustand, betonte der Vorsitzende. »Das ist nicht förderlich für die Jugendarbeit.« Aber: Nicht nur dem Tennis-Nachwuchs werde eine neue Halle zugutekommen, sondern der gesamten Region. »Wir hätten dann ein Ganzjahresangebot, das auch im Sommer bei bis zu 45 Grad auf den Plätzen eine gute Alternative bietet«, so Schuster.

Außerdem soll ein Gymnastikraum in der Halle entstehen, der wiederum nicht allein dem Tennisverein gute Dienste erweisen, sondern auch anderen Vereinen zur Verfügung stehen würde. Die haben laut Bürgermeister Mike Münzing gerade in den Wintermonaten großen Bedarf an nutzbarer Fläche – weil die Sporthallen in der Stadt in diesen Zeiten ohnehin schon überbelegt seien.

Der TV hat auch schon eine Vorstellung davon, wie die Halle aussehen soll. »Eine Trapezblechhalle im Industriestyle macht keinen Sinn«, sagte Jochen Schuster. Ein Holzbau von einem kompetenten Tennishallenbauer soll es sein. Der Neubau werde sich in das Gelände beim Freibad einfügen, niedrigere Energiekosten als bisher seien ein ebenso gutes Signal wie ein geringerer Energieverbrauch.

Aber: Für solch ein Vorhaben sei Geld vonnöten. Insgesamt 1,6 Millionen Euro, wie Schuster ausführte. Ein Zuschuss vom Württembergischen Landessportbund in Höhe von 300.000 Euro sei beantragt, der Verein benötige rund 136.000 Euro von der Stadt. Refinanziert werden soll das Ganze über einen Jahresumsatz von etwa 50.000 Euro mit der Halle, plus Sponsoring.

Was dann in der Gemeinderatssitzung folgte, war eine ganze Menge Lob für die Engagierten des TV. »Der Verein hat mit vollem Einsatz für die neue Halle gekämpft. Die Philosophie der Stadt lautet ja eh, diejenigen zu unterstützen, die ihre Ärmel hochkrempeln«, sagte der Bürgermeister. Und genau das tue der Tennisverein, auch durch Kooperationen mit Schulen. Natürlich müsse die Stadt auch das Grundstück zur Verfügung stellen. »Wir haben schon deutlich risikoreichere Projekte von Vereinen gefördert«, so Münzing.

Thomas Hagmaier (LB) brachte einen besonderen Vorschlag ein: »Wenn alle 270 Mitglieder je 1.000 Euro bezahlen würden, dann käme doch eine gute Summe zusammen.« Jochen Klaß (SPD) betonte: »130.000 Euro sind kein Pappenstiel – aber das Engagement im Verein ist groß und er hat große Strahlkraft.« Frank Bob (CDU) erklärte: »Wir unterstützen das Projekt ebenfalls und sehen auch eine Risikominimierung, wenn Eltern nicht mehr weit fahren müssen, um ihre Kinder zum Training zu bringen.« Das Bürgergremium votierte einstimmig für die finanzielle Unterstützung des Vereins. (GEA)