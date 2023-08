GEA-Radserie: Sechs ausgewählte Touren in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein paar Höhenmeter dürfen’s schon sein – das ist das ungeschriebene Gesetz für den kleinen internen Wettkampf der ebenso rad- wie frankreichbegeisterten GEA-Redakteure Marion Schrade und Andreas Fink. Begonnen hat vor ein paar Jahren alles mit einer spaßigen Challenge: Wer Urlaub in der Provence macht, muss die 21 Kilometer und 1.599 Höhenmeter auf den Mont Ventoux hochradeln, den legendären Berg der Tour de France. Zwischenstand: 11:4 für Andreas. Marion war derweil nicht faul, sondern in Südtirol, wo es bekanntermaßen auch genügend Pässe gibt, an denen man sich quälen kann. Zählen das Timmelsjoch und der Jaufenpass auch in die Statistik? Das muss noch ausdiskutiert werden. Andreas’ Ehrgeiz ist aber geweckt. Heißt: Der Jaufenpass und das Timmelsjoch müssen sein. Noch in diesem Leben.

So oder so: Kilo- und Höhenmeter sammeln kann man auch daheim auf der Alb – zumal es ja nicht nur um Leistung, sondern auch um den Spaß an der Freude geht. Die GEA-Radler lassen deshalb ihre Sommerserie vom vergangenen Jahr wieder aufleben. In sechs Folgen gibt’s in den Ferien immer mittwochs Ausflugstipps rund ums Rad. Die meisten sind für alle Alters- und Leistungsklassen machbar – zumal man, um die Region zu erkunden, schon längst nicht mehr zwingend extra-stramme Waden braucht: Das E-Bike macht’s möglich, dass auch weniger Trainierte und Familien locker größere Touren schaffen. Wer kein eigenes hat, kann sich im Mobilitätszentrum am Münsinger Bahnhof eines ausleihen – und vielleicht gleich die Schwörer-Haus-Tour in Angriff nehmen, die wir zum Auftakt vorstellen.

Ein Muss für Radler mit Interesse an Lokal- und Militärgeschichte ist die geführte Truppenübungsplatz-Tour. Konzipiert hat sie Hobby-Militärhistoriker Joachim Lenk, der die Teilnehmer zu den Relikten aus mehr als 125 Jahren Militärgeschichte führt. Die 115 Kilometer lange Berg-Bier-Tour bezeichnet Hans-Peter Engelhart, der rund um Münsingen etliche erstklassige E-Bike-Touren ausgearbeitet hat, gerne als »Königstour«: Die auf zwei Tage angelegte große Runde ist ein »Best of« der Alb. Sie eignet sich für alle, die die Region im Kurzurlaub auf zwei Rädern kennenlernen wollen. Engelhart ist Leiter der Münsinger Touristik Information, er und seine Kollegin Anke Schmid unterstützen den GEA als Kooperationspartner der Serie: Unter anderem gibt es auf den Online-Kanälen der Touri-Info alle Tourdaten fürs Navi oder Smartphone zum Download (Link am Textende).

Ganz exklusiv ist ein Tour-Vorschlag, mit dem sich GEA-Leser an die Redaktion gewandt haben und zu dem die Autoren unmöglich Nein sagen konnten: Margret und Fred Mollenkopf aus St. Johann-Ohnastetten haben sich auf Spurensuche entlang der europäischen Wasserscheide auf der Alb begeben und nehmen andere Radfreunde mit auf die etwas andere Bildungsreise, die Sport, Freizeitspaß und Naturkunde kombiniert.

Zwei Folgen sind etwas spezieller und tragen aktuellen Trends Rechnung: Hannes Bertsch, ein alter Bekannter aus dem vergangenen Jahr, hat für den GEA erneut eine Runde für Gravel-Biker geplant. Fans der sportlich schnellen Rennrad-Mountainbike-Hybridbikes finden einen Tourvorschlag mit Startpunkt in Kirchentellinsfurt.

Wer lieber auf breiten Stollenreifen unterwegs ist, bekommt in der letzten Folge Tipps fürs Technik-Training: Vorgestellt werden die besten MTB-Parks im GEA-Verbreitungsgebiet. (ma)

www.muensingen.com/gea