Gammertingen lädt zum City-Fest

Die Stadt Gammertingen will wieder etwas für die ganze Familie bieten.

GAMMERTINGEN. Am Wochenende von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Juni, steht Gammertingen Kopf: Das Laucherttalstädtchen lädt zum City-Fest ein. Alle zwei Jahre begeht Gammertingen dieses Fest. Jetzt ist es wieder soweit: Drei Tage feiert die Stadt mit ihren Vereinen und erwartet zahlreiche Besucher – so hofft es zumindest das Organisationsteam. Zum Schluss lockt eine große Tombola.

Sternmarsch am Freitagabend

Das Organisationsteam um Dorothee Roscha und Sabine Oswald hat früh mit den Vorbereitungen begonnen. Schon im September vergangenen Jahres suchte die Stadt nach Ideen und Mitstreitern. Seit November plant das Team nun das große Fest. Um das Rechtliche von der Stadt aus kümmert sich Nina Rumpel, Assistentin des Bürgermeisters. Jetzt, kurz vor Festbeginn, sammelt das Team noch Tombolapreise für Jung und Alt ein. Das Programm für die drei Tage steht bereits.

Los geht es am Freitag, 27. Juni, um 19 Uhr mit dem Sternmarsch der Musikkapellen zum Schlossplatz. Um 19.15 Uhr ist dann dort der Fassanstich. Auf der Bühne spielt ab 20.30 Uhr die Musikgruppe Self Control.

Am Samstag richtet sich das Programm mit der Kinderolympiade zuerst an Familien. Los geht die Olympiade um 14 Uhr. Die Kinder erhalten Laufkarten, jeder Stand ist aufgefordert, mizumachen. Dabei sollen die Kinder Spiele und Quizze meistern. Um 18 Uhr werden dann die Gewinner ausgelost.

Ein weiterer Höhepunkt, auf den Gammertingen lange gewartet hat: Um 15.30 Uhr wird der Kleine Schlossplatz eingeweiht, bis dahin soll auch der historische Stadtbrunnen wieder an Ort und Stelle sein. Zudem wird das Buch »Vnser Schloss und statt Gammertingen« von den Autoren Sören Frommer und Joachim Jehn vorgestellt (der GEA berichtete). Von 20.30 Uhr bis Mitternacht spielt dann die Band Precious Time.

Der Sonntag startet mit einem ökumenischen Gottesdienst mit dem Gospelchor »Spirit of Joy«. Am Nachmittag zeigen Kindergartenkinder, Linedancer und Zumba Kids ihr Können, um 14 Uhr schwimmen 1.000 Plastikenten durch die Lauchert. Die schnellsten Rennenten erhalten Preise. Und in der Hechinger Straße werden bei einer Oldtimerausstellung bis zu 100 vier- und zweirädrige Schmuckstücke erwartet.

24 Vereine beteiligt

Mit der Verlosung der großen Tombola gegen 17 Uhr endet das Fest am Sonntag. Zu gewinnen gibt es hier unter anderem ein E-Bike im Wert von 5.600 Euro, ADAC-Fahrsicherheitstrainings oder ein Reisegutschein im Wert von 150 Euro.

Insgesamt beteiligen sich 24 Vereine mit 32 Ständen am Fest. Beim Essen können sich die Besucher international durchprobieren. Geboten werden unter anderem Cevapcici, Wild, Maultaschenpfanne und vegane Speisen. (wu)