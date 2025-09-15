Gammertingen feiert: So stimmungsvoll war das erste Weinfest am Schloss

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Jetzt hat auch Gammertingen sein Weinfest. Und ein neues Kulturformat. Open-Air-Kino und Jazz vor dem Schloss von einst wurden vereint und ergänzt. Beim »Gammertinger Spätsommer« war in der vergangenen Woche unter freiem Himmel auf dem großen Schlossplatz, umgeben von historischer Kulisse, Vielfältiges geboten. Comedy, Kino, Live-Musik, Feierabendtreff, Weinfest und Familientag – für jeden war etwas dabei. Die Gammertinger und ihre Nachbarn nahmen’s denn auch gerne an.

So ganz allein wollte die Stadt Gammertingen das von Dienstag bis Sonntag dauernde Event nicht stemmen und holte sich deshalb mit den Firmen Grillgut by Bogenschütz & Le Fosse und MyEventCatering24 professionelle Unterstützung. Die kümmerten sich denn auch vor allem um die Bewirtung der Gäste.

Familientag zum Abschluss

Am Dienstag gings also los mit einem humorvollen Open-Air Comedy-Abend mit den Kächeles, die mit ihrem Programm »20 Jahre Kächeles – und die Ehe hält« gut ankamen. Am Mittwoch entwickelte sich das Wetter dann so, dass aus der Open-Air-Kinovorführung kurzerhand eine Indoor-Veranstaltung wurde. Der spannende Film der European Outdoor Film Tour, die bereits zum dritten Mal in Gammertingen gastierte, lockte eine überschaubare Zahl von Zuschauern in die Aula des Gymnasiums.

Am Donnerstag startete der Versuch, die in diesem Sommer so beliebte Reihe »Feierabendtreff« fortzuführen. Der Besuch fiel jedoch im Vergleich zum von Vereinen organisierten Vorbild eher verhalten aus. Dafür waren Freitag und Samstag, an denen beim Weinfest fetzige Livemusik geboten wurde, gut besucht. Der große Schlossplatz war stimmungsvoll beleuchtet und in buntes Licht getaucht, das Publikum war eingeladen, mitzusingen und mitzutanzen. Am Freitag begeisterte die Band Leeza mit ihrem Mix aus kraftvollem Rock und eingängigen Melodien, am Samstag die Coverband rooted, die von gefühlvollen Akustikballaden bis hin zu energiegeladenen Pop-Rock-Hymnen alles zu bieten hatte.

Zum Abschluss gab’s am Sonntag einen Familientag, bei dem nicht nur die Kleinen auf ihre Kosten kamen. Morgens zelebrierten Pastoralreferent Matthias Kopp und Pfarrer Ekkehard Rossbach unter der Mitwirkung der Stadtkapelle einen ökumenischen Gottesdienst, der unter dem Motto »Visionen« stand. Kopp entfaltete darin die Vision von einer gelungenen Gemeinschaft mit gemeinsamen Visionen und Werten, für die er als Sinnbild den Kultursommer nahm. Der sei auch ein Symbol für ein friedliches Miteinander. Vom guten Miteinander von Kirche und Kommune zeugte die Mitwirkung von Bürgermeister Andreas Schmidt, der im Gottesdienst die Lesung übernahm.

Direkt danach setzte sich das Kinderbähnle in Bewegung, bei der Feuerwehr durften die Kleinen an die Wasserspritze, beim Rotkreuz wurden sie geschminkt. Danach gings mit den Eltern ins 300 Jahre alte »Alte Oberamt«, das beim »Tag des offenen Denkmals« von unten bis oben besichtigt werden konnte.

So war beim Gammertinger Spätsommer eine Woche lang ein abwechslungsreiches Programm für alle Generationen geboten. Bürgermeister Schmidt nannte das eine »wunderbare Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken und gemeinsam schöne Stunden zu verbringen«. (GEA)