Franzis Binder ging von Kohlstetten nach Italien und kehrt bald zurück

ENGSTINGEN-KOHLSTETTEN/GRADO. Die »Casa di Mirea« ist ein kleines, aber feines Bed & Breakfast (B&B) auf Vier-Sterne-Niveau in Grado an der italienischen Adria. Meist ausgebucht, schließlich ist der Ort für viele Radler das Endziel auf ihrer Alpe-Adria-Tour: Gestartet in Salzburg, geht es auf knapp 500 Kilometern über Bad Gastein, Spittal, Villach und Udine nach Grado. Versteckt in einer langen Häuserzeile in der Nähe des schönen Hafens präsentiert sich die Pension von außen recht unscheinbar. Das Innere aber wurde äußerst liebevoll von einem österreichischen Investor unter schwäbischer Anleitung von Franzis Binder saniert und eingerichtet. Schnell fühlt man sich hier wohl. Über einen Code kommen die Urlauber an ihren Schlüssel, der Abstellplatz für die Fahrräder und der Name des Zimmers wird ihnen bereits vorab per E-Mail von Franzis Binder mitgeteilt.

Er leitet die Pension und stellt sich am nächsten Morgen beim Frühstück auf der Terrasse des Hauses persönlich vor. Für die Urlauber von der Alb eine echte Überraschung: Das scherzhaft schwäbisch entgegenschallende »Godda Morga« lässt sämtliche Barrieren einstürzen und schnell kommt man miteinander ins Gespräch. »Ach, von Münsinga kommet ihr. Des kenn i.« Und sofort ist klar: Auch Franzis Binder kennt man auf der Alb. Lebensgeschichten werden ausgetauscht und die Gäste staunen. Der Küchenmeister, gebürtig aus Tübingen, wohnte mit seiner Frau Anja in Ödenwaldstetten und war als Betriebsleiter und Produktentwickler von Bio-Convenience-Lebensmitteln tätig, bevor er im September 2018 den von einem Unterhausener Unternehmer sanierten Bahnhof Kohlstetten als Restaurant samt Catering- und Eventservice umgestaltete und eröffnete.

Grado an der italienischen Adria. Hier führt Franzis Binder die »Casa di Mirea«. Foto: Maria Bloching

Die handwerklich hochwertige, weltoffene und produktorientierte Spitzenküche unter Verwendung von lokalen und saisonalen Produkten sowie der liebevolle Service von Anja Binder kamen an. »Das Restaurant ist aus dem Stand eingeschlagen wie eine Bombe«, erinnert sich Franzis Binder. Das Konzept ging auf, betriebswirtschaftliche Erwartungen wurden übertroffen, weil es so etwas zu diesem Zeitpunkt in der Region noch nicht gab. Dann kam die Corona-Pandemie. »Wir sind durch Corona und die Lockdowns in ein schwieriges finanzielles Fahrwasser geraten, aus dem es keinen anderen Ausweg gab, als den Betrieb nach langem Kampf zu schließen«, erzählt Binder. Das Ehepaar war mit hohen Investitionen in die Ausstattung des Bahnhofs und die Betriebsgründung gestartet. Was blieb, waren Schulden und die Erkenntnis, dass von offizieller Seite nirgendwo Hilfe zu erwarten war.

Eine Belastung, die beiden stark auf die Gesundheit schlug und eine Veränderung einforderte. Durch frühere Kontakte mit Winzern aus Italien kannten die beiden Grado bereits und wussten: »Das ist ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen und wieder gesund werden können.« Mit Ressourcen aus ihrem Hausverkauf erwarb das Ehepaar ein kleines Appartement, das sie an Touristen vermieten konnten. Sie selbst kamen bei Freunden unter. Als ein Freund und Investor an Franzis Binder herantrat, entwickelte dieser mit ihm gemeinsam den Umbau der »Casa di Mirea«, deren Leitung der Küchenmeister schließlich übernahm. »Schon bei der Gestaltung des Hauses hatte ich freie Hand und konnte meine Erfahrung und Inspiration einbringen, die ich an all den schönen Orten und in Häusern sammelte, in denen ich schon gearbeitet habe«, berichtet er.

Am Anfang war alles eine rein beratende Angelegenheit, später dann administrativ. »Ich entwickelte und implementierte die Prozesse, die konzeptionelle und strategische Ausrichtung des Hauses«, erzählt Binder. Heute ist er auch fürs Tagesgeschäft wie Buchungsmanagement, Budgetplanung, betriebswirtschaftliche Zielerreichung, Gästekontakt, Frühstück und Housekeeping zuständig. Natürlich zählen auch Einkauf und Kontakt zu Lieferanten, Behörden und Dienstleistern dazu. Im nächsten Schritt, so Binder, werden nun Mitarbeiter geschult und gefördert, die das Haus Anfang 2026 übernehmen. Damit endet für ihn dieses Projekt zum Ende des Jahres.

Dass hin und wieder Gäste von der Alb nach Grado kommen, freut ihn sehr. »Es ist immer schön, vertraute Sprachklänge aus der alten Heimat zu hören. Das kommt nicht allzu oft vor.« Franzis Binder und seine Frau verstehen das Leben als Reise. »Wir sind privilegiert, dass wir an verschiedenen Orten leben und uns auf dieser wundervollen Welt umschauen, umherwandern und entwickeln können. Natürlich vermissen wir Familie und Freunde, auch die geistige Ansprache in der Muttersprache wie im Theater, Kino oder bei Vorträgen. Wir sprechen zwar italienisch neben anderen Sprachen, aber man bleibt im Grunde immer Deutscher«. Auch wenn es einerseits inspirierend sei, in einem anderen Land zu leben, so sei der Alltag oft auch herausfordernd.

Vom kommenden Jahr an werden Franzis Binder und seine Frau ihren Lebensmittelpunkt erst einmal wieder nach Tübingen verlagern: »Ich möchte bei meiner Mutter sein, um sie im Alter zu unterstützen.« Ein genaues berufliches Feld sei noch nicht definiert. »Im Moment strecke ich die Fühler aus und kann mir Verschiedenes vorstellen. Ich bin für Projekte, Ideen und Angebote offen«, sagt er. Ziele habe er erstmal keine, dafür aber »jede Menge Träume«. Viele davon hat er bereits in seinem bisherigen Leben Wirklichkeit werden lassen. Sie haben ihn vom Bahnhof Kohlstetten nach Italien geführt und bringen ihn bald wieder zurück in seine schwäbische Heimat. Darauf freut er sich schon. (GEA)