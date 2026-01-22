Forst wirft in Engstingen Gewinne ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Revierförster Andreas Hipp plant 2026 einen stattlichen Gewinn ein. 196.658 Euro könnten es werden, wenn nicht Borkenkäfer, Sturm oder Windbruch einen Strich durch die Forstrechnung machen. Hipp und Franz-Josef Risse, Leiter des Kreisforstamts, haben im Engstinger Gemeinderat den Forstwirtschaftsplan 2026 vorgestellt, wie immer traditionell an der ersten Sitzung des Jahres.

Über den Holzverkauf sollen 464.253 Euro vor Abzug der Kosten erlöst werden, dazu kommen 80.240 Euro aus dem Bundesprogramm »Klimaangepasstes Waldmanagement«. Ein schlechtes Gewissen brauche man bei der Annahme der Gelder aus dem Bundestopf nicht zu haben, sagte Risse, »die Gesellschaft bezahlt, was der Forst leistet«. An die Gelder sind Bedingungen geknüpft - etwa Rückegassenabstände, die Ausweisung von Habitatbäumen und ein zeitlich bedingter Nutzungsverzicht auf ausgewiesenen Flächen. Das wird durch Audits überprüft, berichtete Risse. Engstingen wurde noch nicht unter die Lupe genommen, die Erfahrungen im Kreis seien aber gut, meint der Forstamtsleiter. Beide Seiten lernten aus den bisherigen Erfahrungen.

Die Jahresrechnung 2024 ist abgeschlossen, 159.009 Euro Gesamtergebnis wurden vor zwei Jahren erzielt. 2025 werden es wohl 220.000 Euro werden, auch in diesen Jahren entfallen etwa 80.000 Euro auf die Gelder aus dem Bundestopf. Die Holzpreise haben sich positiv entwickelt, so Risse, was die Prognose für 2026 beeinflusst hat.

Engstingen kommt ins Biosphärengebiet, dafür mussten Kernzonen ausgewiesen werden, in denen eigentlich keine Holzernte erlaubt ist. In Engstingen trägt der Bundesforst mit Flächen auf der Haid ein gutes Stück bei, »dank des Einsatzes von Bürgermeister Mario Storz bei schwierigen Partnern«, lobte Risse. Die Kernzonen liegen allesamt im Wald, es muss also auf Holzernte verzichtet werden. Dafür gibt es reichlich Ökopunkte, exakt 1,114 Millionen, die etwa beim Ausweisen von Bau- oder Gewerbegebieten genutzt werden können. Und die Gemeinde darf sie sogar an notleidende Kommunen zum Punktpreis von zurzeit einem Euro verkaufen.

1,1 Millionen Ökopunkte

Beim Personal gibt es in Engstingen und Hohenstein einigen Wechsel, in Engstingen sind zwei, in Hohenstein ein Forstwirt abgesprungen, zeitweise stand Hipp ohne eigene Fachleute da und musste sich mit Dienstleistern behelfen. Eine Neueinstellung ist mittlerweile gelungen, ein guter Mann, meint Hipp, »den muss man halten«.

Bis sich Windräder in Engstingen drehen, wird es noch dauern, berichtete Revierförster Hipp, während Rotoren bereits gen Gomadingen rollen. Zurzeit laufen Bodenuntersuchungen, vor allem Bohrungen, »sonst sieht man noch nicht viel«. Hipp rechnet damit, dass im kommenden Winter die Rodungsarbeiten an den drei Standorten beginnen werden.

Revierförster Andreas Hipp geht in den Ruhestand. Foto: Christine Dewald Revierförster Andreas Hipp geht in den Ruhestand. Foto: Christine Dewald

Die Rodungen wird Hipp nicht mehr als Revierförster miterleben, er geht nach 21 Jahren in Engstingen in den Ruhestand. In den über zwei Jahrzehnten hat er einiges erlebt. Klimawandel, Eschentriebsterben, die Neuorganisation des Forsts, Gründung und Erweiterung des Biosphärengebiets, klimaangepasstes Waldmanagement, die Folgen des Ukrainekriegs und Windkraft - er musste mehr tun, als seinen Bäumen beim Wachsen zuzusehen. Ab April springt ein Trainee ein, der Nachfolger von Hipp soll noch von ihm eingelernt werden. Ein Bewerber ist da, ein junger Mann aus der Region, noch keine 30. »Der kann auch Jahrzehnte bleiben«, glaubt Hipp. (GEA)