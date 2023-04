Fußballmannschaft der Spitzenköche trifft sich in Hayingen zum ersten Training und will zur EM in Verona.

Sie kicken wieder: Nach der Winter- und Coronapause stehen die Mitglieder der Deutschen Fußballmannschaft der Spitzenköche und Restaurateure wieder auf dem Fußballplatz − diesmal in Hayingen. Zuvor trafen sie sich zu ihrer Jahreshauptversammlung auf der Schwäbischen Alb. Foto: Cordula Fischer Sie kicken wieder: Nach der Winter- und Coronapause stehen die Mitglieder der Deutschen Fußballmannschaft der Spitzenköche und Restaurateure wieder auf dem Fußballplatz − diesmal in Hayingen. Zuvor trafen sie sich zu ihrer Jahreshauptversammlung auf der Schwäbischen Alb. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.