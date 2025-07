Flotte Flitzer, schicke Schlitten und behäbige Bulldogs in Würtingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-WÜRTINGEN. Simson, McCormick oder Unimog: Es knatterte und brummte satt beim Oldtimertreffen an der Gemeindehalle in Würtingen, bestes Wetter kam den Oldtimerfreunden St. Johann entgegen, die Treffpunkt und Ausfahrt für die Liebhaber der historisch gekennzeichneten Mobile wieder einmal möglich machten. Von 49 Startern zur Albtour über das Lautertal nach Münsingen, weiter zu einem kurzen Halt in Bad Urach, schafften es allerdings vier nicht, wieder an den Startpunkt zurückzukehren. Von 19- bis über 80-Jährige, Frauen und Männer machten sich mit Motorrad oder Automobil auf die mehr als 60 Kilometer lange Strecke. »Ein paar Grad zu warm ist es schon, aber sonst ist alles einwandfrei«, freute sich der Vorsitzende Albert Schediwy über den Zulauf an Besuchern und die über 200 Aussteller. Blitzsaubere Traktoren, die dieses Mal etwas spärlich vertreten waren, polierte Karossen und makellose Zweiräder mit und ohne Motor reihten sich aneinander. Dazwischen stachen knallrote Kisten wie 2 CV, R4, Käfer und Kadett ins Auge.

Italienisches Design und Elektrik bestens kombiniert

Hingucker war auch der Stutz Handcraft in Italy, der in den 1970er-Jahren Objekt der Begierde von Stars wie Elvis Presley und Curd Jürgens war. »Die konnten sich das damals 70.000 Dollar teure Fahrzeug leisten. Immerhin an die 300.000 D-Mark waren die damals wert«, ließ Besitzer Paul Korn wissen. An italienischem Design mangelte es nicht, sind doch die Armaturen aus edlem amerikanischen Walnussholz und 24-karätigem Gold verarbeitet. Die super Elektrik betrieb unter anderem Fensterheber und Schiebedach, Telefon, eingebaute Bar, Ledersitze, Chromschwellen und Zentralverriegelung waren Standard. Gag war das Schild mit dem Namen des Erstbesitzers Johnny Harrison Tyler, der sich sicher ungern von seinem Schlitten getrennt hat. »Mit dem Modell waren die Hersteller ihrer Zeit voraus«, weiß Korn. »Es wurden auch nur 600 in Amerika produziert. Davon kaufte allein ein Scheich schon zehn auf einmal.« Korn musste lange suchen, bis er fündig wurde.

Bernd Hägele informiert, was es mit der Schiffsschraube am Volkswagen auf sich hat Foto: Gabriele Bimek

Ebenso wie Gerhard Stuhlinger, der vor vier Jahren sein Traummobil im Internet entdeckt hatte. Schon vor 40 Jahren träumte er von einem Hymer Wohnmobil 660 S. »Das Besondere daran ist, dass es auf einem Mercedes-Benz 409D Fahrgestell montiert ist und daher sehr stabil und solid ist«, erzählte er. Es sei nicht das Schnellste, vor allem am Berg müsse er sich mit 40 Stundenkilometer zufriedengeben. Dafür sei es absolut wasserdicht und die Original Inneneinrichtung in Topzustand und sehr gemütlich. »Das war ein absoluter Glückstreffer. Eine Familie fuhr das Wohnmobil 30 Jahre lang, ging sehr sorgsam mit ihm um und musste es krankheitsbedingt verkaufen.«

Eine Rarität: der VW-Schwimmwagen

Temperaturgerecht war der speziell für Afrika gebaute und mit einem Tropendach versehene Landrover Baujahr 1981 von Rainer Lienert. »Dank der Lüftungsklappe wird es nie so übertrieben heiß im Innenraum«, führte der stellvertretende Vorsitzende des Land Rover Clubs Baden-Württemberg aus. Sein 109 V8 mit 90 PS besitze eine längere Motorhaube und Gästen auf dem Rücksitz biete ein Bügel festen Halt. »Er hat keinen permanenten Allrad, der ist nur zum Zuschalten.«

Fast klein und unscheinbar präsentierte sich ein Volkswagen Typ 166, wäre da nicht eine Schiffsschraube am Heck angebracht. »Der Zweisitzer war schon in Venedig und hat dort schwimmend gezeigt, was er alles kann«, berichtete Bernd Hägele. Er hat für den Besitzer einige Stunden zum Herrichten in den 1944 kreierten VW-Schwimmwagen gesteckt. Der Käfer schwimme wie eine Ente mit nicht ganz zehn Stundenkilometer auf dem Wasser. Habe er wieder festen Boden unter den Rädern, werde die Schiffsschraube hochgeklappt und weiter gehe es mit bis zu 80 Sachen, freute sich Hägele. Im Übrigen werde der mit Allrad ausgestattete Wagen ganz einfach mit dem Steuerrad gelenkt. »Das ist wirklich eine Rarität«, kommentierte eine Besucherin und ließ sich von Fachmann Hägele informieren. Auf gemütliches Fahren hat sich auch Dieter Barthel mit seinem Motorrad AWO Baujahr 1958 eingestellt. »Heute ist es ideal. Wir fahren nur bei schönem Wetter aus«, freute er sich. (GEA)