Mehr als 500 Zuschauer schauten am Samstag beim Fischerstechen am Gomadinger See zu. Das Feuerwerk wurde wegen aufziehenden Regens vorgezogen

Eine Gaudi für Teilnehmer und Zuschauer: Beim Fischerstechen landete unweigerlich ein tapferer Ritter im See. FOTOS: LENK Eine Gaudi für Teilnehmer und Zuschauer: Beim Fischerstechen landete unweigerlich ein tapferer Ritter im See. FOTOS: LENK

