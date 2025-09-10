Feuerwehr Gomadingen: Gemütlichkeit rund ums Spritzenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. »Des Wetter passt heute optimal, net zu kalt und net zu warm und vor allem trocken«, freute sich Kommandant Sven Hirrle, als er am Sonntag über den Platz rund um das Gerätehaus der Gomadinger Feuerwehr schaute und sämtliche aufgestellte Biertischgarnituren voll belegt sah. Schon seit mehreren Jahren lade die Abteilung immer am ersten Septemberwochenende zu ihrem »Hock am Spritzenhaus«. Hier gebe es einfach ein tolles Flair, die enge Kirchgasse halte den Wind ab, es sei wärmer als sonst im Ort, und die Leute könnten so das Ambiente richtig genießen, so Hirrle.

Viele freiwillige Helfer

Wie schon in den vergangenen Jahren kamen zahlreiche Feuerwehrkameraden aus umliegenden Orten zum Hock. Von früher wisse er noch, dass solche Hocks von den Wehren untereinander häufiger besucht worden seien, meinte der Abteilungskommandant. »Da hat man sich gegenseitig und ohne Einsatzgeschehen viel besser kennengelernt.«

Zu Hirrles Freude halfen rund vierzig Feuerwehrleute und deren Frauen bei der Bewirtung der Gäste mit. So wurden etwa Schnitzel oder Steaks sowie heiße Rote oder Currywürste vom Grill serviert, als Beilage gab es Pommes oder Kartoffelsalat und Salatteller. Zum ersten Mal konnten die Gäste auch Dinkelbrötchen mit Tomate und Mozzarella belegt oder Baguette verspeisen. »Bei den Wäs, die wir bisher im Angebot hatten, hat sich der Einkaufspreis mehr als verdoppelt, weshalb wir sie dieses Jahr gestrichen haben«, erläuterte der Kommandant.

Die Jugendfeuerwehr und Mitglieder der neu geschaffenen Kinderwehr waren mit einer kleinen Spielstraße und einem großen Sandkasten für Kinder sowie auch beim Abräumen fleißig im Einsatz.

Übungspuppe gesegnet

Pfarrer Thomas Wingert von der evangelischen Kirchengemeinde Gomadingen-Dapfen-Steingebronn segnete in seinem Gottesdienst, der vom Posaunenchor musikalisch umrahmt wurde, die Übungspuppe George. »Die kostet mehr als 1.500 Euro, und wir haben sie gespendet bekommen«, freute sich Hirrle, dass die Einsatzkräfte aufgrund des Gewichts des Dummys von rund 75 Kilogramm die Verletztenrettung ideal simulieren könnten. »Die Puppe ist wie ein lebloser Körper und ist was anderes, als bloß irgendwas zu benützen.«

Highlight des Hocks war Alleinunterhalter Simon Wild, der mit seiner Ziehorgel für Stimmung sorgte. (lpt)