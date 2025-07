Festkonzert zum 100-jährigen Bestehen des Kirchenchors Erpfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL-ERPFINGEN. Aus dem »Jünglings- und Jungfrauenverein« von 1919 ging 1925 der Kirchenchor Erpfingen hervor. Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens gab er am Sonntag in der restlos besetzten Naboriuskirche ein Festkonzert, das mit Begeisterung, Bravorufen und stehenden Ovationen honoriert wurde.

Nach dem Lobgesang von John Rutter »Schau auf die Welt«, den der Kirchenchor unter der Leitung von Ortrud Mulkerrin mit schönen Stimmen und deutlicher Aussprache intonierte, gratulierte Pfarrer Normann Grauer zu einer langen Zeit ununterbrochenen gemeinsamen Singens. »Chorleiterwechsel, Corona, Fusion – der Chor hat vieles miterlebt.« Immer sei der Gesang eine Antwort auf Gottes Wirken. »Die Erpfinger Kirchengemeinde wäre eine andere ohne diesen Chor!«

Viele Tage und Nächte geübt

Der Männergesangverein, dirigiert von Julia Winkler, interpretierte mit kräftigen Stimmen den »Festgesang«, das »Glück als Geschenk« des Schöpfers und den rhythmusbetonten Gospel »Kumbaya my Lord«. Bis hierhin hatte man bereits zwei sehr qualitätvolle, engagierte und aufmerksame Chöre erlebt und freute sich auf das Hauptwerk, das »Gloria in D« von Antonio Vivaldi. Fürs Einüben bedankte sich Ingrid Walter im Namen des Chors bei allen Akteurinnen und Akteuren und vor allem bei der Dirigentin. »Du hast es geschafft, uns Vivaldi ans Herz zu legen. Viele Tage und Nächte haben wir daran gearbeitet«, sagte sie. Und an den Männerchor gerichtet: »Es ist uns eine Ehre, mit Euch zu singen.«

Für das Gloria kamen Gaby Schiller am Klavier, Streicher, Bläser sowie Lea Hägele an der Orgel hinzu. Vivaldi nahm 1715 den Gloria-Teil aus der lateinischen Messe in den Fokus und unterteilte ihn in zwölf kantatenähnliche Abschnitte. Die Klammer bildet das Gotteslob, im Mittelteil bittet die Menschheit den Schöpfer um Erbarmen.

Eine Klangwoge zum Sich Fallenlassen

Prachtvoll und mit einem großvolumigen Klang begann der Kirchenchor mit dem »Gloria in excelsis Deo« und folgte aufmerksam dem engagierten Dirigat. Eine sorgfältig ausgeführte Dynamik ließ das Stück klar, lebendig und überzeugend erscheinen. Obwohl der Chor über nur sieben Männerstimmen verfügt, war der Klang ausgewogen und ausdrucksstark. »Et in terra pax«, das Frieden auf Erden wünscht, wurde zu einer Klangwoge, in die man sich fallen lassen konnte.

Zauberhaft und innig war das Sopran-Duett »Laudamus te«, gesungen von Maria Donath und Johanna Mulkerrin und begleitet von einfühlsamen Musikerinnen und Musikern. Rhythmisch-heiter und fröhlich erklang der Hymnus auf den menschgewordenen Sohn Gottes, der im nächsten Vers um Erbarmen gebeten wird. Maxi Mulkerrin entfaltete dabei seine außergewöhnliche Alt-Solostimme. Die beiden letzten Stücke waren erfüllt von der Gewissheit der Größe und Gnade Gottes und wurden mit beiden Chören zusammen zu einem rauschenden klanglichen Fest. Der erst für den Schluss erbetene Beifall brach jetzt umso kräftiger hervor, begleitet von Bravo-Rufen. Niemanden hielt es mehr auf seinem Sitz.

Dank der Gemeinde

»Ich bin massiv beeindruckt. Die Gemeinde ist stolz auf Euch «, sagte Bürgermeister Uwe Morgenstern und dankte im Namen der Gemeinde Sonnenbühl. Morgenstern überreichte ein Geschenk an die »Sängerin der ersten Stunde« Rose Kögel. Eine weitere Gabe, in Form von Getränken, kam vom MGV Erpfingen, vertreten durch Vorstand Udo Kirchner. Humorvoll wies er darauf hin, dass der MGV schon 160 Jahre alt und damit so etwas wie der »große Bruder« des Kirchenchors sei. »Es ist großartig, dass wir im Ort schon so lange zwei Chöre haben«, freute er sich.

Mit dem Dankeslied »Für die Schönheit dieser Welt« von John Rutter verabschiedete sich der Kirchenchor à capella, bevor alle zusammen mit der Gemeinde ein Abendlied sangen. Draußen schloss ein Ständerling den Festabend ab. (GEA)