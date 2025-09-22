Feldhauser Jugend spielt auf hohem Niveau

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN-FELDHAUSEN. Ein ganz besonderes musikalisches Event gab es am Samstag auf der Alb: Im Rahmen ihres Herbstfestes richtete die Musik-kapelle Feldhausen-Harthausen den Internationalen Jugendmusiktag der Blas-musikverbände der Bodensee-Anrainer Österreich, Schweiz und Deutschland aus. 420 Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren aus verschiedenen Jugendkapellen und Ensembles trafen sich in Feldhausen zu Workshops und zum gemeinsamen Spiel.

Erfahrung des Kreismusikfests

Nicht von ungefähr fand die Veranstaltung in Feldhausen statt. Die Musikkapelle Feldhausen-Harthausen ist ein fest-erfahrener Verein: Bereits vor zwei Jahren richtete sie ein großes Kreismusikfest aus, bei dieser Gelegenheit kamen Kontakt und Impuls zu dem Mega-Event zustande. Der Präsident der Schweizer Blasmusik war von der Organisation damals so angetan, dass er die Musikkapelle darauf ansprach, ob nicht auch ein internationaler Tag hier möglich sei. Die Feld- und Harthauser zögerten nicht lange, schließlich hatten sie alles, was zu so einem Event nötig war: Das Know-how, die Erfahrung und das nötige Equipment.

420 Jugendliche aus dem Oberland, dem Allgäu, der Bodenseeregion und aus Österreich und der Schweiz hatten die Reise zum Jugendmusiktag nach Feldhausen, an den nördlichsten Zipfel im Bodensee-Anrainer-Gebiet, auf sich genommen. Der Zweck des Jugendmusiktages ist die Begegnung, die Stärkung des musikalischen Miteinanders und das Knüpfen von Kontakten weit über die Landesgrenzen hinaus. Dieses Ziel wurde in Feldhausen denn auch erreicht.

Den Jungmusikanten wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Nach einem morgendlichen geistlichen Impuls durch Pastoralreferent Matthias Kopp im Festzelt, den die Jugendkapelle Feldhausen-Harthausen-Hettingen-Veringenstadt-Inneringen begleitete, begaben sich die Jugendlichen auf »Notenspur«, eine Art Schnitzeljagd, organisiert von den beiden Feldhauser Jugendleiterinnen Amelie Heißel und Miriam Leuze. Sie hatten sich verschiedene Stationen ausgedacht, an denen sich die Jugendlichen ausprobieren konnten. Notenständer-Wettaufbau, Lieder gurgeln, gemeinsames Singen – Highlight, da waren sich Amelie und Miriam einig, war der »Schlagzeug-Workshop«, bei dem wie beim Karaoke die jungen Schlagzeuger zur Musik aus der Konserve spielten.

Für die meisten eine Premiere

Parallel zu den Workshops zeigten die zahlreichen Jugendmusikkapellen auf der Bühne im Festzelt ihr Können. »Ein Spiel auf hohem Niveau, die Jugendkapellen waren richtig stark«, befanden Tamara Leuze und Gerhard Jaudas, neben Thomas Hummel zwei der drei Vorstände der Musikkapelle. Gegen Abend trafen sich die 420 Jungmusikanten am Feldhauser Kirchplatz, um im Gesamtchor gemeinsam zu spielen. Für die meisten dürfte das gemeinsame Spiel eine Premiere gewesen sein, manche Jugendkapellen waren gut vorbereitet, hatten das Gehen zur Musik geübt. Am Ende konnte sich das gemeinsam intonierte »Transformers« und das Deutschlandlied gut hören lassen.

Am Abend ging’s dann im Festzelt weiter. Dort spielte die Partyband Ob8Blech bei freiem Eintritt. Für die Gäste ein Vergnügen, für die Organisatoren harte Arbeit. Fast rund um die Uhr waren die zahlreichen Helferinnen und Helfer am Wochenende von Freitag bis Sonntag auf den Beinen, um für die Gäste ein attraktives Programm zu gestalten. Doch noch ist an Ruhe nicht zu denken. Am heutigen Montag ist Kinder- und Seniorennachmittag und Feierabendhock, am nächsten Wochenende geht es mit dem Musical »The man of the greatest Show« und der Oktoberfest-Party mit den Troglauern noch einmal richtig rund. (GEA)