Für kleine Reparaturen unterwegs gibt es in Engstingen vier neue Radstationen

Bürgermeister Mario Storz und Jessica Baisch-Nipatsiripol, Projektleiterin beim Landratsamt Reutlingen, an der Rad-Service-Station nahe der Bushaltestelle »Marktplatz« in Großengstingen. FOTO: LANDRATSAMT

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Auch nach dem Projektende von »LandMobil« wirken die positiven Ergebnisse vor Ort weiter: Pünktlich zum Start der Fahrradsaison wurden in Engstingen vier Rad-Service-Stationen installiert, die im Rahmen des »LandMobil«-Projekts angeschafft worden sind. Das teilt das Landratsamt mit.

Die Rad-Service-Punkte dienen dazu, kurze Sicherheitschecks oder kleine Reparaturen schnell und einfach unterwegs durchführen zu können. Auf einem kleinen Fundament werden sie platzsparend entlang von Radwegen, an Bahnhöfen oder viel frequentierten Orten aufgestellt. Sie sind mit einer Luftpumpe ausgestattet, um platte Reifen wieder aufpumpen zu können. Außerdem sind verschiedene Werkzeuge, wie beispielsweise Reifenheber, verschiedene Schraubendreher und ein Einmaulschlüssel, vorhanden. Das Fahrrad kann für die Reparaturen im Fahrradhalter eingehängt werden, auch für den Fahrradhelm ist eine passende Halterung vorhanden.

Jederzeit zugänglich

Im Engstinger Gemeindegebiet hat der Bauhof insgesamt vier Stationen installiert. Sie befinden sich am Bahnhof Engstingen, am Bahnhof Kohlstetten, am Rathaus Kleinengstingen sowie gegenüber der Bushaltestelle »Marktplatz« in Großengstingen und sind jederzeit öffentlich zugänglich. Bürgermeister Mario Storz erklärt: »Wir haben darauf geachtet, Orte zu wählen, die von Radfahrenden gut frequentiert werden, damit möglichst viele Menschen das Angebot rund um die Uhr nutzen können.«

In Kombination mit den überdachten Fahrradabstellmöglichkeiten in der Ortsmitte Großengstingen und den Fahrradboxen auf dem Festplatz wurde die Infrastruktur für Radfahrende im Rahmen des »LandMobil«-Projekts wesentlich verbessert. Projektleiterin Jessica Baisch-Nipatsiripol vom Landratsamt Reutlingen erklärt dazu: »Wir freuen uns, dass durch ›LandMobil‹ Fahrten mit dem Fahrrad einfacher und attraktiver werden und gleichzeitig durch die Bündelung der Angebote an Mobilitätsknotenpunkten die Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel vereinfacht wird.« Die Anschaffung der Rad-Stationen wurde zu 80 Prozent vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert.

Alle Rad-Service-Punkte sowie weitere Aktionen und Veranstaltungstermine rund ums Radfahren sind auf der interaktiven Karte der Radkultur BW zu finden unter https://karte.radkultur-bw.de/. Im Landkreis Reutlingen sind bereits Rad-Service-Punkte in Reutlingen, Grafenberg, Dettingen und Hayingen installiert.

Wer nicht mit dem Rad unterwegs ist, kann die mit einem Manometer ausgestattete Luftpumpe auch zur Regulierung des Reifendrucks von Kinderwagen oder Rollstühlen nutzen.

Informationen zum Projekt »LandMobil« finden sich auf der Homepage des Landkreises im Themenbereich »Nahverkehr und Mobilität«, auch auf der Homepage der Gemeinde Engstingen gibt es aktuelle Informationen dazu. (eg)

www.engstingen.de www.kreis-reutlingen.de/landmobil