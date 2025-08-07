Experimentelles Malen in Mariaberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN-MARIABERG. Sie kommen von weit her, die Schülerinnen von Gernot Bizer. Im Rahmen der Sommer-Kunstwoche in Mariaberg hat er in sein Atelier eingeladen. Acht Kunstinteressierte, die selbst den Pinsel und andere Utensilien schwingen wollen, haben sich eine Woche Zeit genommen, um vom Meister zu lernen. Die Hälfte war schon mehrfach hier, die anderen sind Neulinge. Sie kommen aus Esslingen und Pliezhausen, aus Memmingen oder auch aus Gammertingen - Bizers Kurs »Experimentelle Malerei« hat sich herumgesprochen.

An einer Wand im ehemaligen Kindergarten hängt eine große Schiefertafel, mit Kreide ist das Wochenprogramm festgehalten. »Da schlägt der alte Schulmeister durch«, lacht Bizer. Im Kurs werden verschiedenste, auch exotische Maltechniken festgehalten, der Pinsel allein genügt nicht.

»Es soll ja doch ein gescheites Bild rauskommen«

Auch für geübte Malerinnen kann das anstrengend sein. »Heute morgen haben wir erstmal mit Lockerungsübungen angefangen«, erzählt Bizer - mit den Ergebnisse seiner Schülerinnen an den ersten beiden Tagen war er nicht so ganz zufrieden. Schließlich heißt sein Kurs nicht umsonst »Experimentelle Malerei«, da muss frau sich schon was trauen. Heute steht Rakeltechnik auf der Schiefertafel, der Umgang mit der sperrigen Rakelschiene muss geübt werden. Zuerst wird Farbe auf die Leinwand aufgetragen, die dann mit der Schiene verteilt werden. Es können gerade Kanten entstehen, oder flächige Muster, das sollte man sich vorher überlegen. »Es soll ja ein gescheites Bild rauskommen«, sagt Bizer, jetzt wieder ganz Schulmeister.

Anette aus Albstadt hat ein Bild mitgebracht, die Naturstudie hat sie vor fünf Jahren begonnen, sie blieb liegen, wurde nie ganz fertig. Nun werden die Kohlrabi überrakelt, der Meister gibt Tipps zu Farben und einem funktionierenden Ansatz der Schiene. Hat sie den Mut? »Ich muss«, lacht Anette. Ein paar Fenster, die in die Vergangenheit der Leinwand blicken lassen, bleiben gezielt offen, sonst sind Zufallsergebnisse erwünscht.

Rakeln will gelernt sein und fordert ganzen Einsatz. Foto: Steffen Wurster Rakeln will gelernt sein und fordert ganzen Einsatz. Foto: Steffen Wurster

Auch wenn Bizer »a gscheids Bild« sehen will: Eigentlich geht es um die Fertigkeiten, das Handwerk und auch die Einsicht, dass nicht jeder Versuch gelingt: »Es ist ja für das Leben wichtig, sich immer wieder auf was Neues einzulassen«, meint Bizer. Und: »Wir arbeiten prozessorientiert, nicht zielorientiert«. Das Ausprobieren praktiziert er selbst immer wieder, zurzeit arbeitet er an einer Bildfolge über den Wald: Sie beginnt naturalistisch und soll mit einem Gemälde enden, »auf dem man den Wald nicht mehr sieht«, auch nicht die sprichwörtlichen Bäume, die die Sicht verstellen. Dieses Ensemble ist noch im Werden, eine gute Gelegenheit, sich zwischen Schülerinnen und Lehrer auszutauschen.

Rominas Hund erinnert an künstlerische Comics. Foto: Steffen Wurster Rominas Hund erinnert an künstlerische Comics. Foto: Steffen Wurster

Romina ist eine »Ehemalige« aus Mariaberg, arbeitet jetzt bei Trumpf in Hettingen und wohnt in Gammertingen. Abends mal kurz in den alten Kindergarten oder überhaupt nach Mariaberg zu kommen, ist neben dem Job schwierig, da bietet sich die kompakte Sommerwoche an. Zu Hause malt sie viel, nicht nur Postkarten, ihre Kaffeetassen kann man im Mariaberg-Shop kaufen. Zum Experimentieren hat sie sich Hund und Katze ausgesucht, im Stil ähneln ihre Werke künstlerischen Comic-Ansätzen.

Johanna ist zum ersten Mal hier, »konnte gar nichts«, meint sie selbstkritisch. Auf einem ihrer Bilder ist aus verschiedenen Techniken ein rundes Werk mit Katze und Mond entstanden. »A gscheids Bild«, würde Bizer vielleicht sagen, es soll so bleiben und mit nach Hause kommen. Aber wenn's mal gar nicht so wird, wie erwartet, kann man die Bilder auch wieder übermalen, lacht Bruni vor einem begonnenen Landschaftsbild. Wie wird es am Ende aussehen? Keine Ahnung, schmunzelt die Memmingerin.

»Keine Ahnung, wie das Bild am Ende aussehen wird«

Der alte Kindergarten war einst zum Abbruch vorgesehen. Gernot Bizer suchte ein Magazin für seine unzähligen Gemälde, erkannte aber schnell, dass die lichtdurchfluteten Räume hoch oben auf Mariaberg zu schade für ein schnödes Lager waren und sind, das Atelier entstand und schnell der Workshop "Experimentelle Malerei. Malerisch experimentiert wird heuer zum zwölften Mal, die Mariaberger Sommer-Kunstwoche findet zum 16. Mal statt, mit insgesamt 19 Workshops, vom Schmieden über Bildhauerei bis zum Modellieren. Die Woche bietet einen einmaligen Einblick hinter die Kulissen von Mariaberg, sagt Mariaberg-Vorstand Lars Kehling.

In den Sommerferien geht es auf dem Berg ein bisschen ruhiger zu als sonst, die Schulkinder fehlen halt auf den Straßen und Wegen. Aber die Sommer-Kunstwöchler sind dort aktiv, »wo sonst unsere Arbeit stattfindet«, sagt Kehling. Mariaberg zeigt sich einmal mehr offen, wahrlich inklusiv, bindet Menschen ohne Beeinträchtigungen ein. »So sollte Gesellschaft immer funktionieren, wertungsfrei«, wirft Anette - unter den kritischen Augen von Bizer noch am Rakeln - ein. Dezente Kritik am Schulmeister? Nein, das war wirklich nicht die Absicht. (GEA)