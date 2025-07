Erstmals hat eine Frau das Sagen beim Amtsgericht Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Jetzt ist es offiziell. Am Donnerstag hat Andreas Holzwarth, Präsident des Landgerichts Tübingen, Katja Rieger die Ernennungsurkunde überreicht: Zum ersten Mal in der jahrzehntelangen Geschichte des Amtsgerichts Münsingen hat eine Frau im altehrwürdigen Justizgebäude im Schlosshof 3 das Sagen. Rieger ist die Nachfolgerin von Amtsgerichtsdirektor Joachim Stahl, der in Ruhestand ging (der GEA berichtete).

Die 45-Jährige ist in der Region keine Unbekannte. Die Juristin ist aktuell noch zu 20 Prozent am Amtsgericht Bad Urach beschäftigt, wo sie seit 2017 tätig ist. In Münsingen hat sie in den vergangenen Wochen bereits Urteile gesprochen.

Rieger wurde 1979 in Darmstadt geboren, wuchs am Bodensee auf und lebte bis 2016 in München, bevor sie der Liebe wegen auf die Mittlere Alb zog. Dass sie den Beruf der Richterin gewählt hat, »hat sich so ergeben, das war schon immer mein Berufswunsch«. Bereut hat sie diesen Schritt noch nie. Man sei in der Justiz »ziemlich nah« am Menschen und könne für manchen »etwas Gutes erreichen«.

Jura hat die Richterin in München studiert, danach arbeitete sie am Lehrstuhl des Juristischen Seminars an der Ludwig-Maximilians-Universität in der bayerischen Landeshauptstadt. Nach einer Zwischenstation als Referentin im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wechselte sie nach Baden-Württemberg ans Amtsgericht Bad Urach.

Der Umzug fiel der Richterin leicht. Dadurch, dass sie am Bodensee aufwuchs und Verwandte in Stuttgart hat, habe sie schon immer »einen Bezug zur Region« gehabt. »Die Großstadt war auf Dauer nichts für mich«, fügt die 45-Jährige hinzu, die in ihrer Freizeit Sport in der Natur als Ausgleich macht. Dazu zählen Laufen, Joggen und Radfahren.

Vielfalt an Aufgaben

Als Strafrichterin entscheidet sie bei Vergehen, bei denen eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren zu erwarten ist. Ein weiterer Bereich sind die nicht öffentlichen Jugendstrafsachen. Dabei geht es um Jugendliche, die zur Tatzeit zwischen 14 und unter 18 Jahren alt sind und das Delikt keine besonders schwere Tat ist. Als Direktorin des Amtsgerichts ist die 45-Jährige in Vertretung bei Zivilsachen für alle Klagen bis zu einem Streitwert von 5.000 Euro zuständig.

Wenn Ordnungshüter eine Person länger festhalten beziehungsweise in Polizeigewahrsam nehmen muss, ist stets eine richterliche Anordnung erforderlich, auch das fällt in ihren Aufgabenbereich. Außerdem leitet sie Ordnungswidrigkeitenverfahren und ordnet freiheitsentziehende Unterbringungen an. Das wird notwendig, wenn der Betroffene gegen seinen Willen auf einer geschlossenen Station, also beispielsweise in einem räumlich abgegrenzten Bereich eines Krankenhauses oder Heims, für eine gewisse Dauer festgehalten werden muss.

Dann fährt Rieger unter anderem nach Zwiefalten, Trochtelfingen, Engstingen, Münsingen, Buttenhausen oder Grafeneck. Ab und zu wird sie auch in Westerheim und Schelklingen im Alb-Donau-Kreis in einer solchen Angelegenheit tätig sein. (GEA)