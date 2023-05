Erstes Streetfood-Picknick in Münsingen war ein voller Erfolg

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Der Wettergott muss ein Fan von Streetfood-Picknick sein. An den vergangenen drei Tagen, an denen aus 15 Trucks, Hütten und Zelten Kulinarisches aus Lehmofen, Grill und Smoker angeboten wurde, schien durchweg die Sonne. Das Thermometer zeigte mittags jeweils mehr als 20 Grad Celsius an. Kein Wunder, dass der Matthias-Erzberger-Platz vor dem Münsinger Rathaus von Samstag bis Montag durchweg gut besucht war. Zeitweise war es schwierig, an den zahlreichen Biertischgarnituren mit rund 400 Sitzen einen freien Platz zu bekommen. Auch die Ruhebänkchen rund ums Rathaus waren zu den Stoßzeiten meistens alle belegt.

Zum ersten Mal machte dort die Streetfood-Picknick-Tour, die seit 2016 im ganzen Land unterwegs ist, einen Stopp. Die Küchen auf Rädern sind mehr als nur Imbisswagen, es sind Genussstationen. Aus umgebauten Lieferwagen heraus wird Essen verkauft. Es ist eine Bewegung, die aus den USA kommt und hierzulande immer mehr Freunde findet.

Leckeres Essen, glückliche Gesichter. Foto: Joachim Lenk Leckeres Essen, glückliche Gesichter. Foto: Joachim Lenk

Kulinarische Weltreise

Bei diesem Picknick vor der Kulisse des historischen Rathauses brauchte man nur wenige Schritte zu gehen, um sein Lieblingsessen zu bekommen. Es gab deutsche, ungarische, armenische, thailändische, französische, US-amerikanische, kroatische und mexikanische Schmankerl.

Nicht nur Fleischfans, auch Veganer und Vegetarier kamen über Pfingsten auf ihre Kosten. Ob Lángos, Crêpes, Burritos, Donuts, Frühlingsrollen, Hähnchenspieße, Trüffel Salami oder Würste, es war für jeden Geschmack etwas dabei. Einer der Renner waren Burger mit Fleisch vom Simmentaler Rind, Wagyu oder Black Angus. Nicht zu verachten waren auch die veganen Kreationen.

Musik gab es ebenfalls für jeden Geschmack. DJ Eddy aus Ulm sorgte für die passende Stimmung bei der Eröffnung am Samstag, tags darauf war DJ Tom Nawa für die Unterhaltung zuständig.

Foto: Joachim Lenk Foto: Joachim Lenk

»Die Leute hier haben auf so etwas gewartet, das erste Streetfood-Picknick in Münsingen ist absolut gelungen«, zog Organisator Franz Frick von BBQ & Genussevents aus Bad Schussenried am Montagnachmittag Bilanz. Die dritte Veranstaltung dieser Art in diesem Jahr, nach Bad Waldsee und Biberach, zog bislang die meisten Besucher an, freute sich der Veranstalter, der mit einem Burger-Stand vertreten war.

Bis Mitte September folgen nun noch sechs weitere Steetfood-Picknicks in Baden-Württemberg. In der Region machen die rollenden Küchen im Sommer auf dem Ehinger Sternplatz Mitte Juni und in Riedlingen bei Edeka Ende Juli einen Stopp. (GEA)