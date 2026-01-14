Erster Windradflügel bei Gomadingen angekommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN/GOMADINGEN. Die Rotoren für die fünf Anlagen im Gomadinger Forst erreichen ihr erstes Ziel unauffällig: Ins Zwischenlager im Albgut in Auingen durften sie die letzten Kilometer ab Breithülen auf die sonst gesperrte Panzerringstraße. Spätestens in Auingen-City können sich die 80 Meter langen Flügel dann nicht mehr verstecken.

Der Transport läuft routiniert und recht geräuscharm, der Selbstfahrer ist leiser als er aussieht. Voran geht es innerorts im Schritttempo. Die Begleitmannschaft zieht Verkehrsschilder, kurz bevor der Zug ankommt, aus ihren Hülsen. Wo man Werkzeug braucht, etwa bei Ampeln, wurde schon am frühen Morgen Platz geschaffen. Der Fahrer sitzt offen auf einer Matte oder läuft neben seinem Spezialtransporter her.

Gesteuert wird über eine Fernbedienung, damit können auch die Rotoren auf und ab gestellt oder gedreht werden. In Auingen liegt der Rotor flach, passt so unter den Bäumen Richtung Kirche durch. In Münsingen steht er dann steil, kommt so besser um die Ecken. Die »Haifischflosse« wandert hoch über den Häusern über die Stadt, aus einiger Entfernung ein beeindruckender Anblick.

Bei der Fahrt durch die Orte war bisweilen Millimeterarbeit angesagt. Foto: Steffen Wurster

Der Zug hat sich am oberen Ende von Auingen ins öffentliche Straßennetz eingefädelt, bis zum Kreisel, in dem es links gen Gomadingen abgeht, ist er eine knappe Stunde unterwegs. Sven Teiwes, Projektleiter Bau bei RES, ist zufrieden, der Transport läuft besser als erwartet. Zwischen 12.30 und 13 Uhr wollte er in Gomadingen ankommen, aber die Begleitfahrzeuge rollen schon gegen 10.45 Uhr auf der L230 durch Steingebronn. Viel breiter als ein Lkw ist der Selbstfahrer nicht, der Gegenverkehr kann immer wieder passieren, überholen geht aber nicht, da ist Geduld gefragt. Oder man kennt die Fizinalsträßchen.

Kurz vor Gomadingen wird geschummelt, der Transport nimmt entgegen der Fahrtrichtung die Zufahrt zur L230, nicht die Abfahrt. Weniger Kurven und keine Brücke, unter der man durch müsste. Wo's links ins Lautertal abgeht, wird's wieder eng. Der Flügel muss auf die richtige Höhe gebracht werden, schwebt so knapp über die Dächer, dass die zahlreichen Gomadinger Zuschauer Angst um die Dachziegel bekommen.

Die neuralgischste Stelle auf der Strecke steht dann noch bevor. Vor Mühle und Glocker geht's an der Kreuzung Hauptstraße/Uracher Straße um die Ecke, das ist Maßarbeit. Immerhin: Die schmale Lauterbrücke hält das Gewicht aus, Bürgermeister Klemens Betz beobachtet es mit Erleichterung aus dem Dachfenster der Lautermühle. Mit der Steige hoch gen Bernloch hat der Selbstfahrer keine Probleme, für starke Steigungen ist er gebaut, weiß Sven Teiwes.

Auf gerader Strecke ging's zügig voran. Insgesamt dauerte der Transport aber etwa drei Stunden. Foto: Steffen Wurster

Aus dem Ort raus geht es dann hoch zu den Baustellen am Eichberg. Dieses Rotorblatt wird zur Anlage 1, rechts von der Straße, gebracht. Beim Abzweig in den Wald muss noch mal rangiert werden, ein paar Äste werden vor dem nächsten Transport noch gekappt, ordnet Teiwes an, die Rotoren sind empfindlich. Gegen 11.45 Uhr ist es geschafft, das Ziel erreicht.

Nach dem Abladen fährt der Selbstlader zurück ins Albgut, für Donnerstag ist dafür ein Tag Transportpause eingeplant. Am Freitag geht's weiter und ab der kommenden Woche sollen wöchentlich drei Fahrten abgewickelt werden. (GEA)