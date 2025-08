Erste Sommerbar in Trochtelfingen kommt gut an

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. In Trochtelfingen wird in diesem Jahr eine besondere Gelegenheit geschaffen, um Gemeinschaft und Geselligkeit zu fördern. Auf dem Schlossplatz ist eine Sommerbar aufgebaut, die bis zum 17. August von Montag bis Samstag ab 17 Uhr bei gutem Wetter geöffnet sein wird. Die Idee dazu stammt von einem Viererteam um Bürgermeisterin Katja Fischer, das sich im Rahmen des IHK-Projekts »Innenstadtberater« im vergangenen Jahr zusammengefunden hat. »Wir wollten irgendetwas ähnlich einer Strandbar machen und haben kontinuierlich an diesem Gedanken weitergearbeitet«, erzählt Fischer.

Damit sollte auch auf die aktuellen Herausforderungen reagiert werden, die durch die eingeschränkten Öffnungszeiten von lokalen Gaststätten entstanden sind. Viele Treffpunkte, die Raum für Begegnungen und Austausch bieten, sind nur teilweise zugänglich, was das soziale und gesellige Leben im Städtle erschwert. Um dem entgegenzuwirken, sollte ein möglichst niederschwelliges Angebot für ein Zusammenkommen in ungezwungener Atmosphäre geschaffen werden. »Die Stadtkapelle Trochtelfingen hat sich bereit erklärt, die Bewirtung hauptverantwortlich zu übernehmen. Sie wollte sowieso in dieser Sommerzeit etwas Ähnliches anbieten und wird noch von anderen Vereinen unterstützt«, freut sich Fischer.

Der Schlossplatz biete sich hierfür perfekt an. Zum einen besitzt er ein wunderschönes Ambiente, zum anderen können die Räume im Erdgeschoss des Schlosses zur Aufbewahrung des Equipments und zum Gang auf die Toiletten genutzt werden. Zum Auftakt der Sommerbar am Donnerstagabend hat die Stadtkapelle mit einer öffentlichen Musikprobe sogar für stimmungsvolle musikalische Umrahmung gesorgt. Pünktlich zum Start schob sich die Sonne durch die Wolken und tauchte den Schlossplatz in ein festliches Abendlicht.

Unter den großen Bäumen war ein Loungebereich aufgebaut worden, auch Liegestühle standen bereit und luden zum Entspannen ein. An den aufgestellten Tischen und Bänken ließen sich die Besucher nieder, um sich sommerliche Getränke und Rote Würste schmecken zu lassen. Ferdinand Heinzelmann von der Stadtkapelle spricht von einem »gelungenen Auftakt«, der Lust auf mehr mache. Das Gelingen ist allerdings abhängig vom Engagement vieler Einzelner, denn jeden Abend braucht es mindestens drei oder vier Personen, die für die Bewirtung der Sommerbar-Besucher sorgen. Dadurch, ist sich Heinzelmann sicher, werde die Vielfalt und der Gemeinschaftssinn in Trochtelfingen wieder lebendig.

Denn solche Orte, das weiß auch Bürgermeisterin Katja Fischer, sind in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Sie schaffen Raum für Begegnung, fördern den Zusammenhalt und bieten eine willkommene Gelegenheit, sich außerhalb des Alltags zu treffen. »Alles ist recht zwanglos. Man kann sich treffen und an einem schönen Abend draußen sitzen. Mehr braucht es gar nicht.« Hinter ihrer Idee steckt der Wunsch, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und das Leben in der Stadt zu bereichern. Jetzt hofft Katja Fischer gemeinsam mit den Vereinen und Ehrenamtlichen, dass die Sommerbar auch regen Anklang findet und das Wetter in den nächsten Wochen mitspielt. Und wenn es gut läuft, soll es sie auch im nächsten Jahr wieder geben.

Am kommenden Montagabend wird dort eine Veranstaltung im Rahmen des Quartierprozesses »Zusammen fürs Städtle« stattfinden, bei der es Informationen und Beteiligungsmöglichkeiten geben wird. (GEA)