Engstinger Roller- und Kleinwagentreffen begeistert

ENGSTINGEN. Wer mehr strahlte, kann man gar nicht so einfach beantworten. Die Sonne lachte frühmorgens jedenfalls in bester Manier vom Himmel herab auf Engstingen. Blitzendes und auf Hochglanz poliertes Chrom zwei- und vierrädriger Raritäten brachte den ganzen Platz zum Glänzen. Zudem sorgte das beeindruckende Defilee motorisierter alter Schönheiten für funkelnde Augen bei tausenden Besuchern. Jedem Oldtimerfan ging einfach nur das Herz auf.

War zwar das 1986 aus den Beständen einer privaten Fahrzeugsammlung gegründete Automuseum letztes Jahr nach fast vierzig Jahren geschlossen worden, weil der Betrieb aus Kosten- und Personalgründen nicht mehr von der Gemeinde getragen werden konnte, ging trotzdem das 2001 erstmals initiierte Roller- und Kleinwagentreffen auf dem nebenliegenden Gelände dank Freunden und Liebhabern zum 23. Mal über die Bühne. Und so konnten Oldtimer-Liebhaber in den Lebensstil und die Autotechnik vergangener Jahrzehnte eintauchen. Denn Gogomobile waren neben der »Knutschkugel« BMW Isetta, etlichen »Enten« (alte Citroens) oder NSU TTs zu sehen, zahlreiche VW Käfer standen zwischen den kaum größeren Fiat 500 oder ausladend großen amerikanischem Thunderbird und Borgwards Arabella.

Stolze Besitzer

Eingefleischte Zweiradfans tauschten sich über Besonderheiten ihrer Zweiräder aus, die sie vermutlich zur letzten Ausfahrt des Jahres aus ihren Garagen geholt haben. Wie gehabt informierte Lothar Enderle über die Besonderheit des jeweiligen Fahrzeuges oder interviewte die stolzen Besitzer. Unterstützung bekam er von Klaus Petersen mit seinem enormen Wissen über allerlei Fahrzeugtypen. »I warte auf d’Käfer«, lachte Magdalene Glasbrenner aus Unterhausen. Die Undinger Anna und Hubert Walter feierten sogar ihre goldene Hochzeit beim Treffen und waren extra mit ihrem 70 Jahre alten BMW Isar 12 gekommen. »Der Hochzeitstag duat jo nix«, witzelte der Jubilar schlitzohrig. »Und s’Wetter isch schee, do braucht mr doch net drhoim nositza«.

Das Ehepaar hatte MdL Manuel Hailfinger mitgebracht. »Ich war noch nie hier und bin total begeistert«, meinte der Abgeordnete, der sich außerdem über die Fahrt mit dem historischen Oldtimer freute. Auch Martin Sauter, Initiator und Urgestein des Oldtimertreffens hatte es sich wieder nicht nehmen lassen, die alten Schätzchen zu bewundern. »S’ist oifach immer wieder schee«, so Sauter. Die Reutlingerin Petra Moser und ihr Lebensgefährte waren mit einem Opel Baujahr 1987 auf die Alb gekommen. »Wir sind jedes Jahr hier«, meinte das Paar. »Dieses Treffen ist jedes Jahr so schön«, fand der Trochtelfinger Wolfgang Fischer, »so gemütlich und familiär«, weshalb er nicht nur seine Frau Brigitte, sondern auch seine rote Ente aus dem Jahr 1986 mitgebracht hatte.

Große Aufmerksamkeit

Mit seinem Mini von 1991, »mei allererstes Auto seit ich den Führerschein han«, war ein Tübinger dabei. Er freue sich sehr, dass das Treffen wieder so große Aufmerksamkeit finde, betonte Ortsvorsteher Thomas Gauß. »Auch wenn das Automuseum nicht mehr besteht, halten wir an diesem Fest am 3. Oktober fest«, so der gleichzeitige Vorsitzende des Musikvereins Schwäbische Alb Musikanten, der für die Verköstigung der Besucher sorgte. Sein Dank galt den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern. Ein kleiner Teilemarkt lud Hobbyschrauber ein, sich nach dem einen oder anderen Ersatzteil oder Werkzeug umzusehen, für die musikalische Umrahmung sorgte die Fliegerband Nobbe & Günni. (GEA)