Eltern bauen Spielgerätehaus in St. Johann

Das Spielgerätehaus beim Kindergarten Lonsingen ist jetzt feierlich in Betrieb genommen worden. FOTO: GEMEINDE

ST. JOHANN. Die Kindergartengruppe im Kinderhaus Lonsingen hat ein neues Spielgerätehaus. Vor Kurzem ist es feierlich in Betrieb genommen worden. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Nach dem Bezug der dritten Kindergartengruppe im Kinderhaus Lonsingen ist ein neuer Gartenbereich erschlossen worden. Und es stellte sich die Frage, wo dann die Fahrzeuge, Sandelsachen und Sonnenschirme in Spielnähe untergebracht werden können. Engagierte Eltern der Kindergartengruppe sahen den Bedarf und nahmen das Thema Spielgerätehaus in Angriff. Sie konnten die Firma Weinmann Holzbausystemtechnik GmbH aus Lonsingen als Unterstützer gewinnen.

Weinmann stellte das Baumaterial zur Verfügung und übernahm einen großen Teil der Kosten. Gemeinsam mit den Kita-Fachkräften, der Verwaltung und dem Bauhof wurde die Umsetzung auf den Weg gebracht.

An mehreren Samstagen rückten Eltern mit Werkzeug und teils großem Gerät an, um das Holzhaus aufzustellen und zu montieren. Nach Fertigstellung im vergangenen Sommer wurde es von den rund 25 Kindern der Kindergartengruppe sofort in Beschlag genommen, seither wird es rege genutzt.

Nun kamen die Eltern um Initiator Thomas Götz gemeinsam mit Weinmann-Geschäftsführer Sven Schempp, Bürgermeister Florian Bauer, Fachbereichsleiter Manuel Reiner und Kindergartenleiterin Julika Molnar zusammen, um das Spielgerätehaus offiziell seiner Bestimmung zu übergeben. Das Kita-Team und die Kinder umrahmten das Treffen mit heiteren Liedern, und ein Punsch wärmte die fröhliche Runde. (eg)