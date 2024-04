Die Idee steht schon seit Jahren im Raum, jetzt soll sie Wirklichkeit werden: Am Donnerstag, 11. April, gründet sich ein Förderverein für die Grund- und Werkrealschule in Würtingen. Die Schule erhofft sich davon nicht nur finanzielle, sondern auch ideelle Unterstützung.

Die Grund- und Werkrealschule Würtingen bekommt bald Unterstützung von einem Förderverein. Foto: Schrade Die Grund- und Werkrealschule Würtingen bekommt bald Unterstützung von einem Förderverein. Foto: Schrade

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.