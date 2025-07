Einmal um die Welt: »Steps for Life« knackt in Würtingen jede Menge Rekorde

Sie sorgten mit ihrer Unterstützung für Rekorde bei »Steps for Life« in diesem Jahr: (von links) Susanne Nau (SV Würtingen), Darko Zimbakov und Carolin Brendle (Firma Weinmann), Jochen Reichenecker (SVW), Andreas Nau (Firma easysoft), Markus Groß (SVW) und Alexander Kuhn (Firma Pro Natur).

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-WÜRTINGEN. »Einmal um die ganze Welt und das in Würtingen«, hieß es am Donnerstagabend bei der Spendenübergabe für »Steps for Life« beim SV Würtingen. Es sei extrem spannend gewesen, ob dieser Rekord in der Zeit zwischen dem 27. Juni und 6. Juli an zehn Tagen mit 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern mehr als im Vorjahr geknackt werden könnte. Am Ende hat es gereicht: Insgesamt 1.400 Sportlerinnen und Sportler sind insgesamt unglaubliche 41.541 Kilometer gelaufen, gejoggt, gewalkt.

40.075 Kilometer wären für eine Erdumrundung am Äquator notwendig gewesen, erklärte Andreas Nau. »Ab Donnerstag haben wir spekuliert, ob es reicht, die Welt zu umrunden für eine bessere Welt«, sagte Susanne Nau, die zusammen mit Jochen Reichenecker und Markus Groß als Organisationsteam hinter »Steps for Life« stand. »Das war schon ein tolles Gefühl und ein Riesenfest, als klar war, dass die Weltumrundung geschafft wird«, erinnerte sich Andreas Nau von easySoft als einer der Hauptsponsoren.

Doch nicht allein dieser Rekord war beim Würtinger Spendenlauf in diesem Jahr beeindruckend: Gleiches galt auch für die anderen Zahlen, die Susanne Nau am Donnerstag bei Sportanlage bekanntgab. Der drittplatzierte SV Würtingen erreichte mit seinen Kids 603 Kilometer. Den zweiten Platz belegte bei den Kids die Gruppe »KispelKircheLäuft«, mit 1.715 Kilometern. Übertroffen wurde diese Leistung noch von der Grund- und Werkrealschule Würtingen, die an den zehn Lauftagen sage und schreibe 3.824 Kilometer zurücklegte. »An einem Tag sind tatsächlich hier oben 370 Schülerinnen und Schüler gelaufen«, so Nau. Maßgeblich hinter dieser Leistung stand laut Nau Lehrerin Tanja Greiner, die so viele Schülerinnen und Schüler zum Laufen brachte.

Die Firma RSU hatte sich dabei als großzügiger Sponsor gezeigt und für alle Kids die Pauschalgebühr von 1,25 Euro pro Kilometer übernommen. Im Vorfeld wussten die Sponsoren nicht, was für einen Endbetrag sie am Schluss überweisen sollten. Ein wenig wie ein Überraschungsei war das schon, »aber so ungefähr konnten wir schon einschätzen, was da auf uns zukommt«, sagte Darko Zimbakov von der Firma Weinmann, die in diesem Jahr satte 11.000 Euro überwiesen hat. Ebenfalls die 10.000-Euro-Marke überschritten haben die Lean Construction Akademie Deutschland mit 10.385,25 Euro sowie Pro Natur mit 10.500 Euro. Getoppt wurden all die Beträge aber von easySoft mit 20.770,50 Euro.

Was mit dem Gesamtbetrag von insgesamt rund 52.000 Euro passiert? Mit den Spendengeldern soll ein festes Haus zwischen Baracken an einem Abwasserkanal bei Manila auf den Philippinen entstehen. »Es geht darum, dass dort Kinder essen und spielen können, vor allem aber auch Bildung erhalten«, berichteten Susanne und Andreas Nau über das Projekt, das von »Steps for life« in diesem Jahr unterstützt wird.

18 weitere Projekte haben in den zurückliegenden Jahren schon profitiert. »Uns ist dabei immer wichtig, einen Ansprechpartner persönlich zu kennen, damit wir wissen, wo das Geld hingeht«, erläuterte Susanne Nau. Nachhaltig soll das Projekt sein, so wie es in der Vergangenheit schon etwa bei einem Schulbau in Uganda war oder als Werkstätten auf Sansibar errichtet wurden. »Wir haben dabei immer die Hilfe zur Selbsthilfe im Blick.«

Ebenfalls sehr beeindruckend waren bei den diesjährigen »Steps for Life« auch die anderen Zahlen: Bei den Erwachsenen schaffte die Gruppe »Ermstal – da läuft was« 4.283 Kilometer, Allianz/Da Vitto folgte mit 3.556 Kilometern, danach der SV Würtingen mit 2.472 Kilometern. Bei den Schülerinnen schaffte Lilly Haag über die zehn Tage 150 Kilometer, bei den Schülern Jonas Wezel 218 Kilometer – was eine Leistung von täglich 15 und fast 22 Kilometern entspricht.

Noch mehr hatte Marc Dümmel bei den Einzelsportlern zurückgelegt: Er brachte es in zehn Tagen auf 504 Kilometer, Kai Reimann auf 395 und Thomas Schrode auf 372 Kilometer. Bei den Frauen erlief sich Vera Kountouridis mit 330 Kilometern die Krone der »Steps for Life«-Königin, auf dem zweiten Platz landete Liane Jarisch mit 264 und auf dem dritten Tina Stockburger mit 251 Kilometern. (GEA)