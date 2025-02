Bei der ersten Teilnahme am Wettbewerb »Jugend trainiert« hat die Schule eine Spiele-Box gewonnen. Am Freitag wurde sie von Laufstar Alina Reh überreicht.

Spannender Moment: Langstreckenläuferin Alina Reh (von links), Fachberaterin Lucia Rempel und Rektorin Barbara Guhl öffnen die Box. Foto: Gabriele Böhm Spannender Moment: Langstreckenläuferin Alina Reh (von links), Fachberaterin Lucia Rempel und Rektorin Barbara Guhl öffnen die Box. Foto: Gabriele Böhm

