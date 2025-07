Ein Dorf feiert: Gächingen wird 750

Walter Holder, Rolf Kosemund und Hans Brändle (von links) haben sich intensiv mit der Gächinger Geschichte befasst. Am 3. August steigt ein Jubiläumsfest in der Ortsmitte mit historischem Ortsrundgang.

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-GÄCHINGEN. »In Münsingen gab's ein Loch, in Gächingen ein Schwimmbad.« Hans Brändle, Walter Holder und Rolf Kosemund können sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Die kleine Stichelei in Richtung Nachbarschaft ist nicht böse gemeint - zumal sie stimmt. In Münsingen war in den 1930er-Jahren eine Schwimmanlage im ehemaligen Steinbruch entstanden, die allerdings eher einem Schwimmteich glich. Gächingen hatte ab Mitte der 1950er-Jahre etwas, was damals ein eher ungewöhnlicher Luxus war - auf der Alb sowieso: ein richtiges Schwimmbad. Das Becken im »Gooßgarda« - hochdeutsch: Gänsegarten - wurde jeden Montag frisch mit Wasser aus der Gächinger Lauter gefüllt, erinnert sich Hans Brändle. »Da konnte man dann erstmal fast gar nicht rein, so kalt war das.«

Gemeinsam mit Walter Holder und Rolf Kosemund sitzt Brändle, heute Ortsvorsteher von Gächingen, auf einer Bank in der Ortsmitte mit Blick auf Dorfgemeinschaftshaus und Rathaus und erzählt. Hier wird am 3. August ein großes Fest gefeiert, Gächingen wird 750 Jahre alt. Zumindest offiziell, denn so lange ist es her, dass der Ort erstmals schriftlich erwähnt wurde. Dass schon viel früher Menschen in der Gegend siedelten, ist sicher, auf entsprechende Funde aus der Ur- und Frühgeschichte geht Hermann Liebenow in seinem Beitrag für das Jubiläumsbuch ein. Gestaltet und herausgegeben wird das Buch, das die Geschichte des Orts erzählt und dabei auch auf die Lebensverhältnisse der Menschen in allen Epochen eingeht, von einem eigens dafür gegründeten Arbeitskreis. Fertig werden soll es pünktlich zum Festtag, an dem auch historische Ortsrundgänge angeboten werden (siehe Info-Box). Walter Holder führt Interessierte zu 22 Stationen, dazu gibt es einen Flyer, in dem das Wichtigste zusammengefasst ist.

»Nach der Heuet ist man oft noch eine Runde ins Schwimmbad«

Holder, Kosemund und Brändle haben sich bei ihren Recherchen auf die jüngere Geschichte konzentriert. Sie sind selbst Zeitzeugen und haben mit anderen gesprochen, sie haben in Heimatbüchern geblättert und in Kosemunds riesiger Bildersammlung gestöbert, die von den Anfängen der Fotografie bis in die Neuzeit reicht. In diesem Fundus findet sich so manches, das beweist: Gächingen war und ist ein besonderes Albdorf. Das Freibad war schon ein großes Ding, zu verdanken ist es, wie Walter Holder berichtet, den guten Verbindungen von Schultes Jakob Goller »nach oben« zum Regierungspräsidium: »Da hat's schon ein bisschen Politik gebraucht - und die Begründung, dass wir einen Löschteich brauchen.« Politik wurde damals halt auch nicht nur in Sitzungssälen, sondern im Wirtshaus gemacht. Eins davon war der Gächinger Hirsch, der damals von Gollers Bruder umgetrieben wurde. »Da haben sich die Honoratioren getroffen«, erzählt Holder.

Das Freibad jedenfalls war eine Attraktion, die nicht nur die Gächinger zu schätzen wussten, sondern Leute aus der ganzen Nachbarschaft, von der Alb genauso wie aus dem Tal. Zur Freibad-Fan-Gemeinde zählte auch Hans Brändle: »Nach der Heuet (der Heuernte) ist man oft noch eine Runde ins Schwimmbad, um sich abzukühlen. Ute vom Hirsch kam oft runter, um Leberkäswecken zu verkaufen.« Heute ist Ute Brändles Ehefrau. Getränke gab's bei der »Schwimmbad-Mina«, dem etwa 80-jährigen Mädchen für alles, das das Bad umtrieb - vom Kartenverkauf bis zur Aufsicht.

Rund 20 Jahre lang war es in Betrieb, »dann wurden die Auflagen zu hoch und die Wasserqualität und die Technik zu schlecht«, berichtet Holder. Vermisst wurde es natürlich, aber nicht allzu sehr, denn inzwischen hatten modernere Freibäder in Dettingen und Urach eröffnet, in Würtingen wurde ein Lehrschwimmbecken gebaut (das es inzwischen auch nicht mehr gibt). Wasser spielt in der Gächinger Geschichte überhaupt eine ganz besondere Rolle: »Es gab sieben Brücken im Ort«, berichtet Walter Holder. Die Gächinger Lauter prägte das Ortsbild, wie die Fotos aus Rolf Kosemunds Sammlung zeigen. Es existierten Häuser, die von der - damals noch unbefestigten - Straße durchs Bachbett getrennt und nur über einen Steig erreichbar waren.

»Gächingen war und ist ein Dorf an der Straße«

Klein-Venedig auf der Alb ist dem Verkehr gewichen: 1958, haben die Hobby-Historiker recherchiert, wurde die Lauter verdolt. Warum? In den 1950er-Jahren kam der motorisierte Verkehr auch auf der Alb an, Gächingen war Sitz eines Omnibusunternehmens und ein wichtiger Knotenpunkt zwischen Urach, Reutlingen, Münsingen und Gomadingen. Um Platz für die großen Busse zu schaffen, wurden Ortsdurchfahrt und -mitte umgestaltet, auch etliche Häuser, die das Bild bis dahin geprägt hatten, wurden dafür abgerissen. »Gächingen war und ist ein Dorf an der Straße«, verdeutlicht Walter Holder, schon in früheren Zeiten war die Heerstraße vom Echaztal über Gächingen nach Münsingen eine wichtige Verkehrsachse. Mit den Menschen, die auf der Durchreise waren und versorgt werden mussten, kamen in Mittelalter und Neuzeit auch Infrastruktur, Wohlstand und politische Bedeutung: »Gächingen war Hauptort eines weltlichen Verwaltungs- und Gerichtsbezirks, des Kispels, der zum Oberamt Urach gehörte«, weiß Walter Holder.

Eine starke Zäsur brachte der 30-jährige Krieg: Von 68 Gebäuden des zuvor wohlhabenden Dorfs überstanden nur Kirche, Zehntscheuer und zwei weitere Gebäude die Plünderungen und Brandschatzungen, von 235 Einwohnern blieben 21 übrig. Wer überlebte, flüchtete in weniger zerstörte Orte, so auch nach Upfingen. Doch langsam erholte sich auch Gächingen wieder und erwachte zu neuem Leben.

Das Gächingen, das Walter Holder in den vergangenen Jahrzehnten und bis heute erlebt hat, »ist ein Ort, an dem man gerne ist«. Die Nahversorgung, sagt er, sei hier anders als in anderen Albdörfern nie ein Problem gewesen. Heute gibt es einen Supermarkt, früher erfüllten diese Funktion die insgesamt drei Kolonialwarengeschäfte. Eines davon gehörte Alfred Wanderer, dessen Leben tragisch endete. Der Kaufmann und Jäger wurde am 18. August 1920 von einem Wilderer aus dem Ort, den er gestellt hatte, erschossen. (GEA)

Sogar ein Freibad gab's mal in Gächingen - weit und breit das einzige auf der Alb. Foto: Privat Sogar ein Freibad gab's mal in Gächingen - weit und breit das einzige auf der Alb. Foto: Privat

Klein-Venedig auf der Alb: Früher waren etliche Häuser nur über Stege zu erreichen, vor Jahrzehnten schon ist die Gächinger Lauter zugunsten der Verkehrsplanung unter der Straßenoberfläche verschwunden. Foto: Privat Klein-Venedig auf der Alb: Früher waren etliche Häuser nur über Stege zu erreichen, vor Jahrzehnten schon ist die Gächinger Lauter zugunsten der Verkehrsplanung unter der Straßenoberfläche verschwunden. Foto: Privat

Drei Kolonialwarengeschäfte hatte Gächingen zu Hochzeiten, eines davon war das von Alfred Wanderer. Foto: Privat Drei Kolonialwarengeschäfte hatte Gächingen zu Hochzeiten, eines davon war das von Alfred Wanderer. Foto: Privat