E-Scooter-Angebot in Gomadingen und St. Johann wird ausgebaut

Rauf auf den E-Scooter: Die Fahrzeuge von Lime stehen nun auch in St. Johann und bald auch in Gomadingen.

ST. JOHANN/GOMADINGEN. Das Angebot der flexibel ausleihbaren E-Scooter wird auf die Gemeinden Gomadingen und St. Johann ausgedehnt. St. Johann geht am Samstag, 17. Juni, an den Start, Gomadingen folgt in den kommenden Wochen. Im Rahmen des Pilotprojektes »LandMobil« sind die E-Scooter von Lime bereits seit April in Engstingen und Münsingen verfügbar.

In St. Johann startet das E-Scooter-Angebot am 17. Juni. Vorab stellt die Gemeinde St. Johann das neue Mobilitätsangebot am eigenen Informationsstand auf der Gewerbeschau am 10. und 11. Juni an der Gemeindehalle in Würtingen vor.

Bürgermeister Florian Bauer freut sich, »dass wir dieses Angebot im Rahmen einer Testphase bis Herbst 2023 in unserem Ort erproben können«. Während der Testphase wird die Nutzung kontinuierlich gemeinsam mit dem Landkreis Reutlingen als Projektpartner sowie dem Anbieter Lime ausgewertet. Im Herbst wird dann ein Fazit gezogen, wie es nach der Testphase weitergehen soll. Es sind Fahrten innerhalb der Ortsteile, aber auch zwischen den Ortsteilen oder sogar bis in die Nachbarorte möglich.

Roller kommen in den nächsten Wochen

In den kommenden Wochen werden die grünen E-Scooter auch in Gomadingen Einzug halten. »Als vierte ländliche Gemeinde im Landkreis Reutlingen können wir das flexible E-Scooter-Angebot von Lime bald auch in Gomadingen anbieten«, erklärt Bürgermeister Klemens Betz. Damit schließt Gomadingen die bisher bestehende Lücke zwischen Münsingen und Engstingen. Nutzer können ihre Fahrt nun also auch in Gomadingen starten oder beenden. Dabei wird nicht nur der Ortskern in Gomadingen abgedeckt, sondern auch alle Ortsteile.

Wie auch in Münsingen und Engstingen ermöglicht es die Zusammenarbeit mit Lime, das E-Scooter-Sharing ohne Fördermittel anzubieten. Mit weiteren Gemeinden ist das Landratsamt im Gespräch. »Durch die Ausdehnung des Angebots auf Gomadingen und St. Johann bietet sich bei guter Nutzung der E-Scooter die Chance, das Angebot in den Gemeinden über die Probephase hinaus zu erhalten und im Landkreis nachhaltig zu etablieren«, beschreibt Jessica Baisch-Nipatsiripol, Projektleiterin für das Projekt LandMobil, die Chancen dieser Erweiterung des Angebots.

Alle Infos zum Projekt und zur Nutzung der E-Scooter gibt es auf der Homepage des Landkreises Reutlingen. (pm)

www.kreis-reutlingen.de/landmobil