Durch Trochtelfinger Gassen: Geschichtsverein setzt Ausstellung fort

TROCHTELFINGEN. Es ist mittlerweile der vierte Teil über Häuser und ihre Bewohner in Trochtelfingen, die der Geschichts- und Heimatverein am Sonntag, 27. April, eröffnet und zeigt. Burgstall, Vorstadt, Mühl- und Schmalzgasse, Baugebiet Tannhart: Nicht nur im innersten Stadtkern, der Marktstraße, gibt es Geschichten hinter Häuserwänden zu erzählen. Auch in den Nebenstraßen haben die Mitglieder des Vereins viele interessante Details gefunden und aufbereitet, auch wenn die Datenlage hier teilweise etwas dünn ist. Nicht nur für echte Trochtelfinger, die »alte Bekannte«, Familiengeschichten und einige Überraschungen entdecken können, sondern auch für solche Menschen, die nicht so eng mit dem Städtle verbandelt sind, öffnet die aktuelle Ausstellung wieder den Blick auf die Entwicklung der Seckachstadt und deren Bewohner.

Öffnungszeiten Heimatmuseum Die Ausstellung »Burgstall, Vorstadt, Mühlgasse« im Heimatmuseum am Hohen Turm in Trochtelfingen ist von Ende April bis Ende Juli zu sehen. Am Sonntag, 27. April, wird sie eröffnet. Weitere Termine sind an den Sonntagen 11. und 25. Mai, 18. und 29. Juni sowie am 13. und 27. Juli, jeweils von 14 bis 17 Uhr. (cofi)

Da geht es um Handwerker, Landwirte, um Originale und Kriegsverpflichtete. Um Hochzeiten, Auswanderung und innerörtliche Verwandtschaftsverhältnisse. Um politische Entscheidungen, um Gasthäuser und Stromversorgung, um Mühlen und ausgesiedelte Bauern, »Fremdarbeiter« und Kriegsverpflichtete, Mechaniker- und Müller-Dynastien, Glauben und Naturkatastrophen und sportliche Höchstleistungen wie die von Hans Hack, württembergischer Meister im Hochsprung. »Wir wollen die Geschichte der Stadt auch für nachfolgende Generationen aufarbeiten und Menschen mit Häusern in Zusammenhang bringen«, sagt Bernhard Klingenstein, Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins Trochtelfingen. Die historischen Fotos und neueren Bilder nebst Informationen sind in der Datenbank gespeichert und auf beständigem Fotopapier gedruckt, sodass ein großer Fundus an Material bewahrt bleibt.

Die Zeichnung für die Aufstellung eines Locomobils vor dem Haus von Franz Schmid. Foto: privat

Wer erinnert sich noch daran, dass in der Mühlgasse 26 ein Bet- oder Diasporahaus stand und was es damit auf sich hatte? Gebaut hat es Jakob Friedrich Bez 1879. Er war evangelisch, heiratete die Katholikin Maria Schosser - eine Witwe mit zwei noch lebenden Söhnen aus erster Ehe, die konvertierte. Zur damaligen Zeit war das gegen jede Norm, mehr noch: eine Schande. Mit Bez hatte sie acht Kinder, vier verstarben bereits als Kleinkinder. Sie konvertierte aus Dank für die Errettung eines ihrer Kinder aus Todesgefahr. Im Hause Bez wurden Gottesdienste abgehalten, dazu war ein Zimmer mit Bänken für 50 bis 60 Menschen eingerichtet worden. Die Situation der Familie war nicht rosig, Bez musste das Haus verkaufen, erhielt aber Wohnrecht. 1892 übernahm die evangelische Kirchengemeinde Gammertingen das Haus. Der letzte Gottesdienst im Bethaus wurde am 2. Februar 1958 gefeiert, im selben Jahr wurde der Grundstein für die neue Kirche auf dem sogenannten Ochsenbuckel gelegt, die 1959 eingeweiht wurde.

Am Burgstall in den 1950er-Jahren. Foto: privat

Einen Exkurs gibt es in die Elektrifizierung Trochtelfingens. Begonnen mit den Plänen des Stadtmüllers Egidius Heinzelmann für eine Stromversorgung der Mühle und weiterer 21 Häuser über den Bau des Umspannwerks 1914 in der Vorstadt bei der Äußeren Mühle (Vorstadt 45), heute ist es der Bauhof, bis zum Bau neuer Umspannwerke und dem Abriss der in den 30er-Jahren gebauten Freianlage in der Vorstadt 1975, an deren Fertigstellung viele Trochtelfinger Handwerker beteiligt waren. 1971/72 wurde das neue Umspannwerk an der Erpfinger Straße gebaut, das alte nutzlos geworden. Interessant sind die Details zu den Schaltmeistern und Schaltwärtern, die dafür sorgten, dass den Trochtelfingern ein elektrisches Licht aufging. Aufgezeichnet sind die Erinnerungen der Tochter von Schaltmeister Wilhelm Mager (1891 bis 1943), die von gefährlichen Arbeitseinsätzen, einem besonderen während eines Gewitters berichtet.

Das Haus Hummel vor 1961. Foto: privat

Das waren noch Zeiten, als es im Städtle zahlreiche Gastwirtschaften gab. So wie das Gasthaus Adler in der Vorstadt 26. Der letzte Adlerwirt war Karl Klingenstein. Bis um 1900 gab es die Wirtschaft, um die Schankkonzession nicht zu verlieren, wurde in den Jahren zuvor nur noch an Silvester und Neujahr bewirtet. Die Klingenstein'sche Familiengeschichte ist mit vielen Fotos dokumentiert. Und wer kennt noch die Quell-Theres? Die Quelle wurde bis zum Ersten Weltkrieg bewirtschaftet, bis 1910 eigenes Bier gebraut, bis 1910 lebte der letzte Quelle-Wirt Paul Eisele. Ein gutes Geschäft mag es gewesen sein, wenn die Bauern zum Wasserschöpfen ins Quellgebiet an der Äußeren Mühle kamen und natürlich einkehrten. Die Tochter - die Quell-Theres - kannte so gut wie jedes Kind, war sie doch als Putzfrau der Schule im Schloss beschäftigt. Im Winter zog sie die Kinder heran, um für Wärme zu sorgen. Sie mussten antreten, um Holz in die Klassenzimmer zu tragen - zwei, drei Scheitle die kleineren, die größeren mehr -, um dort die Kanonenöfen zu heizen.

Das Schafhaus in der Schmalzgasse. Foto: privat

Es gibt Interessantes zum letzten Trochtelfinger Küfer, zur Ölmühle, zum ehemaligen Schafhaus, über die Erhard-Kapelle mit ihren Fresken aus dem Jahr 1430 und über Mechaniker Franz Schmid und seine Pläne, vor seinem Haus in der Schmalzgasse ein Locomobil aufzustellen, das die Maschinen antreiben sollte. »Es sind vielleicht nicht alles Häuser, in denen sich Weltgeschichte abgespielt hat«, sagt Bernhard Klingenstein. Aber sie zeigen doch, wie sich Weltgeschichte auf Häuser und ihre Bewohner ausgewirkt hat und wie Neuerungen Einzug hielten, wie man im Städtle lebte, wirtschaftete, heiratete und starb. Wie Häuser umgebaut wurden und wie sie noch heute bestehen. Zu den einzelnen, nun unter die Lupe genommenen Straßen und Vierteln und ihre Entwicklung gibt es außerdem allgemeine Ausführungen, die ihre Entstehungsgeschichte verdeutlichen. Ausgeschmückt ist all dies mit vielen Anekdoten. (GEA)