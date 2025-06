Drachenflieger aus Meidelstetten erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

MEIDELSTETTEN. Schon mehrfach konnten die Drachenflieger aus Meidelstetten beeindruckende Siege für sich verbuchen. Und erneut haben sie bei der Deutschen Meisterschaft am Brauneck bei Lenggries beachtliche Erfolge erzielt. »Unsere Piloten gingen mit großem Ehrgeiz und natürlich auch mit Können an den Start. Das hat sich letztlich ausgezahlt«, freut sich Markus Baisch, der seinen Titel als Deutscher Meister verteidigen konnte. Baisch trat gemeinsam mit seinen Vereinskameraden Tina Weikard, Karl-Heinz Baisch und Christoph Schöll beim Wettkampf an und spricht von einer »Sensation«, weil die »Wolkenkratzer« fast alles abgeräumt haben, was es zu gewinnen gibt.

»Die Wetteraussichten für den Wettbewerb waren nicht sehr gut, dennoch konnten zwei Durchgänge am Freitag und Samstag geflogen werden«, berichtet Markus Baisch. Am Freitag gab es eine 104-Kilometer-Aufgabe mit drei Wendepunkten in Oberammergau, Wolfratshausen, Kloster Reutberg und dem Ziel in Greiling auf dem Flugplatz zu bewältigen. Allerdings seien die Bedingungen sehr schwierig gewesen: »Die Thermik war sehr schwach, deshalb schaffte es nur Christoph Schöll ins Ziel und holte somit seinen ersten Tagessieg bei einer Deutschen Meisterschaft.«

Flughöhen bis zu 3.500 Meter

Am Samstag erwartete die Flieger eine deutlich bessere Thermik und eine Aufgabe mit 120 Kilometern am Brauneck. Zuerst flogen sie Richtung Bayrisch Zell, anschließend nach Herzogstand und den Taubenberg, bevor es wieder über die letzte Wende - dem Kloster Reutberg - ins Ziel am Flugplatz in Greiling ging. »Mit Flughöhen von bis zu 3.500 Metern und einer atemberaubenden Aussicht über das Karwendel und das Alpenvorland kamen alle rasant voran. Die ersten Piloten benötigten nur knapp zweieinhalb Stunden für die Aufgabe«, so Baisch. Er selbst flog als Fünfter ins Ziel, Karl-Heinz Baisch als Siebter und Christoph als Achter. Tina Weikard ging die Zeit aus, sonst hätte auch sie es noch ins Ziel geschafft.

Letztlich aber waren alle Piloten aus Meidelstetten mehr als zufrieden: Markus Baisch wurde Deutscher Meister und konnte damit seinen Titel vor Christoph Schöll und seinem Vater Karl-Heinz Baisch auf den Plätzen zwei und drei verteidigen. In der internationalen Wertung wurde Markus Baisch Zweiter, Christoph Schöll Dritter, Karl-Heinz Baisch Sechster und Tina Weikard Dreißigste und somit beste Frau. Damit setzt sich die Erfolgsserie der aktiven Piloten des Hängegleiter-Vereins aus Meidelstetten fort.

Treffen am Wochenende

Nahezu an jedem Wochenende treffen sich die 16 Drachenflieger und 28 Gleitschirmflieger von Frühling bis Herbst auf ihrem Fluggelände Gangstetten beim selbst gebauten Hangar, um von hier aus in die Berge zu fahren. Entweder sie steigen dort hoch hinauf in die Lüfte oder sie starten direkt dank eines Ultraleicht-Schleppflugzeugs in Hohenstein. Von hier aus wollen sie eine möglichst große Weite erreichen. Entscheidend dafür ist zum einen eine gute Thermik, zum anderen aber auch die langjährige Flugerfahrung der Piloten, die sich auch bei dieser Deutschen Meisterschaft wieder positiv auf das Ergebnis und den Erfolg der Meidelstetter ausgewirkt hat. (GEA)