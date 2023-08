Drachenflieger aus Meidelstetten erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Immer wieder können die Drachenflieger des Meidelstetter Vereins »Wolkenkratzer« großartige Erfolge für sich verbuchen. So auch jetzt wieder bei der Deutschen Meisterschaft, die vor kurzem in Niedergörsdorf stattfand.

Insgesamt 56 Piloten aus fünf Nationen gingen in zwei Klassen an den Start, darunter auch vier Piloten von der Alb. Markus Baisch belegte den zweiten Platz und wurde Deutscher Vize-Meister, Christoph Schöll flog auf Platz neun, Dietmar Rauscher wurde 17. und Karl-Heinz Baisch flog auf Platz 18. An fünf Wettbewerbstagen wurden drei Wertungen ausgetragen, jeweils waren rund 80 Kilometer in der Luft zu bewältigen.

Zweithöchste Punktzahl erreicht

»Am ersten Tag herrschte wenig Wind, der Start-Flugplatz war auch das Ziel. Diesen Durchgang konnte ich gewinnen«, erzählt Markus Baisch. An den anderen beiden Tagen musste im Zick-Zack-Kurs nach Luckau geflogen werden. Letztendlich erreichte er selbst dabei die zweithöchste Punktezahl. »Für unseren Verein war es ein erfolgreicher Wettkampf mit guten Ergebnissen«, freut sich der Vorsitzende, der im Jahr 2018 sogar Deutscher Meister wurde.

Drachenflug-Weltmeisterschaften Zwei Piloten des Meidelstetter Vereins »Wolkenkratzer« treten bei den Weltmeisterschaften vom 6. bis 19. August in Kurshevo in Nordmazedonien an. Wer sich dafür interessiert und mitfiebern will, kann sich täglich auf der Homepage des Deutschen Gleitschirm- und Drachenflugverbandes über den Punktestand informieren.

Für alle teilnehmenden Piloten war die Deutsche Meisterschaft eine hervorragende Vorbereitung auf die Drachenflug-Weltmeisterschaften, die nun vom 6. bis 19. August in Kurshevo in Nordmazedonien stattfinden. Markus Baisch und Christoph Schöll werden dort als Teilnehmer im Team Deutschland an den Start gehen, Karl-Heinz Baisch fährt als Betreuer mit. »Gestartet wird an maximal zehn Flugtagen, dabei müssen Strecken zwischen 100 und 180 Kilometer geflogen werden«, erklärt Baisch. Er und Christoph Schöll treten nach 2016 und 2018 bereits zum dritten Mal bei diesem Wettbewerb an. Sie hoffen bei ihren Flügen gegen Piloten aus insgesamt acht Nationen auf eine gute Platzierung. (GEA)