Distrikt-Tauffest in Münsingen: Mit Lauterwasser getauft

MÜNSINGEN. 16 Kinder und Jugendliche im Alter von null bis zwölf Jahren wurden von der Ortspfarrerin Götz und ihren Kollegen Pfarrer Schmieg aus Zwiefalten, Pfarrer Gurski aus Münsingen und Pfarrer Neuhäuser aus Dottingen im erfrischenden Wasser der Lauter getauft. Manche wurden getragen, viele standen schon selbst im Wasser, und einige wurden sogar untergetaucht.

Sicherlich war es für alle Kinder und ihre Familien ein unvergessliches Erlebnis. Die Rührung über diesen besonderen Moment, in dem ihnen Gottes Ja der Liebe zugesprochen wurde und sie in die Familie Gottes aufgenommen wurden, war in vielen Gesichtern erkennbar.

Symbolische Lebenslinie

Für die Predigt war ein Baustellenvlies vom Altar mehrere Meter auf die Wiese ausgerollt – dies symbolisierte die Grundlage, die die Taufe legt. Darauf verlief ein Seil, ausgehend von der Taufschale am Altar, das für die Lebenslinie stand. Das Thema »Gott ist mit dir, wohin du auch ziehst« wurde anschaulich durch persönliche Beispiele von Pfarrern, Familien- und Bandmitgliedern. Was es bedeutet, dass das Leben von Gott getragen ist, wurde von Pfarrer Schmieg und Pfarrerin Götz im Dialog vertieft.

Musikalisch wurde der kreative Gottesdienst gestaltet von der Bezirksband unter der Leitung von Patrick Wurz. Im Anschluss feierten die Familien gemeinsam bei einem »Bring & Share Buffet« weiter.

Bereits zum dritten Mal richteten die Evangelischen Kirchengemeinden der Münsinger Alb dieses besondere Tauffest aus – seit die EKD 2023 diese Idee aufbrachte, immer am Wochenende um den Johannistag. Am 24. Juni wird dem Täufer Johannes gedacht, daher passt dieses Datum wunderbar. Auch das Wetter spielte bisher immer wunderbar mit. In Hundersingen war es 2023 und 2025 sogar richtig heiß, was zu Wasserspielen und viel Freude am und im Wasser einlud. 2024 fand das Tauffest in Wimsen statt, dort war es etwas kühler, aber auch wunderschön. Es zeichnet sich ab, dass dieses Tauffest auch in Zukunft im Wechsel zwischen Wimsen und Hundersingen stattfinden könnte, im Jahr 2026 also wieder in Wimsen, dann am Vormittag.

Nähere Infos erhalten Interessierte bei allen Kirchengemeinden und Gesamtkirchengemeinden des Distrikts Münsinger Alb: Dazu gehören Auingen-Böttingen-Magolsheim, Dottingen-Rietheim, Hayingen, Lautertal-Buttenhausen, Mehrstetten-Sondernach, Münsingen-Trailfingen, Mundingen und Zwiefalten. (eg)