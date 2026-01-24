Diskussion in Trochtelfingen: Weniger Regelungswut in der Fasnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Steigende Kosten, Organisationsaufwand und viel Bürokratie machen es den Narrenzünften schwer, ihr Kulturgut am Leben zu erhalten. Die Zünfte klagen, landauf, landab. Selbst in Karnevalshochburgen im Rheinland kann man sich nicht mehr jede Traditionsveranstaltung leisten. Seit sieben Jahren, befasst sich auch die Landespolitik mit der jahrhundertealten Tradition Fasnet. Unter Federführung von Thomas Blenke, Staatssekretär am Innenministerium, wurde der »Runde Tisch Fastnacht« mit Vertretern des Landes, der Kommunen und der Verbände eingerichtet. Die Ergebnisse dieser Beratungen werden nun in einer Podiumsdiskussion am Mittwoch, 28. Januar, um 18.30 Uhr in der Augstberghalle in Trochtelfingen-Steinhilben vorgestellt und besprochen.

Leitfaden des Landes

Die Arbeitsgemeinschaft der südwestdeutschen Narrenverbände und -vereinigungen beklagt schon seit Längerem eine zunehmende Bürokratisierung sowie ausufernde Auflagen der verschiedenen Genehmigungsbehörden. Beim »Runden Tisch Fastnacht« ging es darum, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Ziel der Initiative war es, schlankere Vorgaben zu formulieren, um die Vereine und Behörden zu unterstützen und gleichzeitig die Bürokratie zu reduzieren, beispielsweise was die verkehrsrechtliche Genehmigung von Brauchtumsveranstaltungen angeht.

Der »Runde Tisch« hat nun seine Ergebnisse auf den Tisch gelegt. Heraus kam ein Leitfaden für Fastnachtsveranstaltungen auf öffentlichen Straßen. Dank dieses Leitfadens werde der Aufwand für kleine Veranstaltungen mit weniger als 500 Teilnehmenden deutlich reduziert, lautet das Versprechen. So gebe es für die Behörden nun einheitliche Maßstäbe, ebenso werde die mehrjährige Genehmigung für kleine Brauchtumsveranstaltungen eingeführt, erklärte Verkehrsstaatssekretärin Elke Zimmer. Bei erlaubnisfreien kleineren Veranstaltungen werden die Vereine von den Kosten für das Aufstellen von Verkehrsschildern befreit.

Am Podium teilnehmen werden Staatssekretär Thomas Blenke, der Landtagsabgeordnete Manuel Hailfinger, Niklas Barnstorf, Leiter der Bußgeld- und Verkehrsbehörde im Landratsamt Reutlingen, Trochtelfingens Bürgermeisterin Katja Fischer, Reinhard Siegel, Ringpräsident der Vereinigung freier oberschwäbischer Narrenzünfte, sowie Kurt Szofer, Ring-präsident des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Umsetzung vor Ort

Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die Ergebnisse und Konsequenzen des »Runden Tisches«, insbesondere die Entlastung ehrenamtlicher Strukturen, der Umgang mit Sicherheitsauflagen bei Fasnetsveranstaltungen, die Rolle von Kommunen, Landkreisen und Veranstaltern, sowie mögliche Perspektiven für eine praktikable Umsetzung vor Ort, teilt der Zunftmeister der Narrenzunft Steinhilben, Marc Hazotte, mit. Das Podium ist öffentlich, ausdrücklich eingeladen sind die Bürgermeister, die Abgeordneten sowie die Landtagskandidaten aus der Region. Wer hat, soll im Häs kommen, wünscht sich Hazotte. (wu)