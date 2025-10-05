Diskussion in Kohlstetten: Frauen in Politik und Gesellschaft holen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN-KOHLSTETTEN. »Wir brauchen Frauen, die sich vernetzen«, ist die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Reutlingen, Cornelia Eger, überzeugt. Was sich in der Stadt noch als durchaus machbar erweist, ist im ländlichen Raum mitunter schwierig. Doch auch hier gilt: Ausnahmen bestätigen die Regel. Denn in Engstingen gibt es seit vielen Jahren eine fruchtbare Arbeit für Familien und Frauen, die politisch und gesellschaftlich aktiv sind. Zu ihnen gehört auch Sina Freudigmann, Gemeinderätin der Freien Frauenliste, die den Abend im Dorfgemeinschaftshaus Kohlstetten, der Engstinger Teilgemeinde, moderierte. Zu Gast waren die Autorin Sarah Zöllner, die ihre beiden Bücher »Mütter. Macht. Politik« und »Mütter in die Politik« vorstellte, sowie Claudia Ostertag aus Gomadingen, Mutter und in leitender Position tätig, sowie die stellvertretende Geschäftsführerin der Evangelischen Müttergenesung Württemberg, Diana Schrade-Geckeler. Eingeladen waren Frauen, die sich in ihren Kommunen für verbesserte Lebensbedingungen für Mütter und andere Sorgepersonen interessieren.

»Viele Themen werden ohne Frauen einfach übergangen.«

Sina Freudigmann ist seit vergangenem Jahr Gemeinderätin in Engstingen, insgesamt sind im Engstinger Gremium drei Frauen. »Ich finde es total wichtig, dass der Blick der Frauen auch in die kommunalen Gremien und natürlich darüber hinaus Einzug hält«, sagt Freudigmann. »Es gibt so viele Themen, die ohne Frauen einfach übergangen werden, manchmal bewusst, manchmal unbewusst.« Umso mehr liege es ihr am Herzen, zu sensibilisieren und das Thema Mütter und Frauen sichtbar zu machen. Besonders freue sie sich, dass sie für ihr Anliegen und den Abend auch den Landkreis und die Landeszentrale für politische Bildung mit ins Boot holen konnte.

Autorin Sarah Zöllner berichtet in ihren beiden Büchern, die sie vorstellte, direkt aus der Praxis. Sie hat ganz unterschiedliche Mütter und Politikerinnen auf kommunaler, aber auch auf Landes- und Bundesebene interviewt und berichten lassen, wie sie ihr Muttersein mit dem Engagement in Politik und Gesellschaft verbinden. Zöllner selbst hat Vernetzungsplattformen ins Leben gerufen, um Frauen und Mütter untereinander zu verbinden. Thematisch geht es dabei um ein breites Spektrum, von Werten und Normen über Betreuungsmöglichkeiten bis zu sozialer Absicherung heute und im Rentenalter. Zöllners Devise: »Nicht die Probleme in den Vordergrund stellen, sondern die Lösungen. Aufzeigen, was Frauen und Mütter machen können, um ihre Situation zu verbessern.« Das beinhalte aber auch, politische Forderungen zu formulieren.

Vollzeit, Teilzeit, Wiedereinstieg in den Beruf nach der Kinderphase oder gleich nach der Geburt des Kindes, Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Die Herausforderungen, mit denen Mütter konfrontiert sind, erweisen sich als überaus vielschichtig und komplex. Aber Sina Freudigmann stellt auch klar: »Es geht uns nicht darum, alle Mütter in eine Vollzeitarbeit zu stecken. Sondern es geht uns darum, dass Mütter das passende Modell für sich finden und wie sie dieses umsetzen können.« Denn, das äußerte eine Teilnehmerin an diesem Abend, es gebe auch Mütter, die gerne in der Kinderphase zuhause bleiben und sich um die Familie kümmern. »Ich kam damals aus der DDR und freute mich, dass ich hier im Westen als Mutter nicht Vollzeit arbeiten musste«, sagte eine Frau in der Diskussion.

»Es war die Familie, die da war und mir damals bei der Betreuung half.«

Jeder Weg ist individuell, das hoben die Veranstalterinnen an diesem Abend vielfach hervor. Deswegen gebe es auch nicht die eine richtige Empfehlung, wie Mütter und Frauen ihre beruflichen und familiären Perspektiven gestalten sollen. Und doch war ein Thema in der Diskussion dominant: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stehe und falle mit den Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder und damit, wie das Unternehmen auf die Bedürfnisse der Frauen reagiere und diese entsprechend in eine möglichst flexible Arbeitszeit einbinde. Gerade in Deutschland sei man noch sehr in den traditionellen Rollen verhaftet, kritisierten zahlreiche Teilnehmerinnen an diesem Abend. So sei es nicht selten, dass man entsprechend abwertenden Bemerkungen ausgesetzt sei, wenn man als Mutter Vollzeit arbeite.

Davon konnte auch die Gomadingerin Claudia Ostertag berichten, die nach dem Mutterschutz gleich wieder in den Beruf einstieg. »Das ist allerdings schon 29 Jahre her, damals war die Situation dann doch noch etwas anders.« Irgendwie habe es funktioniert, berichtete Ostertag. »Aber nicht wegen der öffentlichen Betreuungsangebote. Es war die Familie, die da war und mir half.« Das sei vor drei Jahrzehnten normal gewesen für arbeitende Mütter, dass oft die Familie bei der Kinderbetreuung einspringen musste. »Aber ich weiß auch, dass viele andere diese Möglichkeit eben nicht hatten und haben.« Gerade deshalb sei es Aufgabe der Politik, Entscheidungen zu treffen, die der ganzen Gemeinschaft zugutekommen, betonte Ostertag. Umso bedeutender sei es, dass diese Perspektiven der Frau in der Politik Einzug halten und Frauen sich in Gremien engagieren.

Dass nicht nur Kommune und Staat in der Pflicht stehen, familienfreundliche Strukturen zu schaffen, sondern auch die Unternehmen, dies wurde an diesem Abend besonders hervorgehoben. Hoch qualifizierte Frauen würden oft bei Leitungspositionen übergangen, weil befürchtet werde, dass sie mit einer Familie im Hintergrund die Herausforderungen nicht stemmen können. Dies treffe übrigens auch auf Frauen zu, die ihre Familienangehörigen pflegen. Diesbezüglich gelte es, neue Modelle ins Gespräch zu bringen, wie zum Beispiel eine geteilte Leitung in einem Unternehmen. »Wir müssen auch in der Berufswelt weg von den klassischen Modellen«, ist Sarah Zöllners Ansatz. Doch da hatte eine Mutter gleich eine Rückfrage: »Klingt gut, aber wie sage ich das jetzt meinem Arbeitgeber?« Der Rat der Autorin: Andere Kollegen mit ins Boot holen und sich bei der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises weitere Unterstützung holen.

Bei aller Arbeit und allem Engagement dürfen das Wohlbefinden und die Gesundheit der Mütter nicht auf der Strecke bleiben. Die Engstingerin Diana Schrade-Geckeler von der Müttergenesung Württemberg berichtete diesbezüglich aus ihrem Arbeitsalltag und welche Unterstützung diese Einrichtung der Evangelischen Landeskirche für Frauen und Mütter bietet.

»Wir haben es dringend nötig, Mütter und Menschen mit Sorgeverantwortung in die Politik und in die gesellschaftsrelevanten Bereiche zu holen«, betont Cornelia Eger. »Und es geht uns darum, dass Frauen vor Ort sichtbar werden.« Dazu gehört sicherlich auch ein Aspekt, den eine Teilnehmerin hervorhob: »Das Muttersein sollte in unserer Gesellschaft viel mehr wertgeschätzt werden. Denn es gibt doch auch viele Frauen, die einfach nur Mutter sein möchten.« (GEA)