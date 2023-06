Dieses Fest in Würtingen war mehr als Pferde streicheln

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Pferde kraulen, Dosen werfen und einen Hindernisparcours bewältigen war für die gut 70 Schüler der Dreifürstensteinschule Münsingen (DFS) und der Ita-Wegmann-Schule Reutlingen das Größte. Die Zöglinge der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) hatten ihren Spaß beim Inklusionsschulfest in den Anlagen des Reitvereins Würtingen. Seit 2011 gibt es diese Schulfeste, bemerkte Tina Kaiser, Schulleiterin der DFS und Vorsitzende des Reitvereins. Hier zähle das Miteinander, die Begegnung und alles ohne Druck: »Das macht dieses Fest aus, für jeden ist was dabei.«

Spaß am Voltigierbock

Die Spiele entstanden in Kooperation mit Mitarbeitern der Schule und Jugendlichen des Vereins. »Ich habe gerne mitgemacht. Der Umgang mit diesen Kindern gefällt mir sehr gut«, sagt Reiterin Maya, während sie am Voltigierbock unterstützt. Bunte Tücher in die Höhe werfen, Arme ausstrecken, »Fahne« zeigen, die Schüler gaben ihr Bestes.

»Wir haben Stationen aufgebaut, mit Spielen für Kinder mit komplexer Behinderung bis zu den motorisch fitteren«, erklärte Kaiser. Die Reiterjugend hat sich einiges einfallen lassen, etwa Dosenwerfen oder einen Hindernisparcours. Auf dem Parcours gilt es, in gebückter Haltung durch einen Tunnel zu gehen, eine Treppe zu besteigen oder über einen Balken zu balancieren. Kräftemessen dann beim Seilziehen oder Ertasten, was sich in den Holzkästen verbirgt. »Da war Getreide versteckt und Pferdehaare und ein Hufkratzer«, weiß Janine. Sie ist zum ersten Mal auf dem Reiter-Schulfest und ist stolz darauf, was sie schon alles geschafft hat. »Die strahlenden Augen der Kinder sind nicht zu übertreffen«, bestätigt Kaiser.

Als Riesenchance für ihre Schützlinge sieht Kollegin Jessica Schwegmann dieses Highlight zum Schuljahresende: »Hier ist was los, hier ist Action.« Sie hilft am Basteltisch mit, wo jeder nach seinen Wünschen Turnierschleifen mit Strasssteinen verzieren kann. »Ich bin hier mit meiner ersten Klasse, sie kennen das Schulfest noch nicht und erleben es zum ersten Mal.« Ihre Klasse besuchen auch Alesja und Freundin Ketrin, die ganz aufgeregt sind und ihren Spaß haben, wie sie bekräftigen.

Heimkino mit Popcorn

Einige haben es sich im Heimkino mit Popcorn bequem gemacht und folgen dem Rückblick auf vergangene Feste. Krönung des Schulevents waren am Nachmittag die kleinen Springvorführungen der Reitermannschaft. Nicht zu vergessen das Mittagsbüfett in Kooperation mit der Grund- und Werkrealschule Würtingen. Die Neuntklässler tischten viele verschiedene, vor allem in der Schulküche selbst gemachte Salate auf. »Es hat mich sehr gefreut, dass ich helfen durfte«, versichert die 16-jährige Teodora, und für Kaiser steht fest: »Über Inklusion wird viel geredet. Hier geht es automatisch, hier ist nichts gekünstelt.« (GEA)