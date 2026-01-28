Die Stadt Trochtelfingen schnürt ihr Sparpaket

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Drei Millionen Euro sind das Limit, das die Stadt Trochtelfingen sich 2026 für Investitionen gesetzt hat. Bedeutet: Alles muss auf den Prüfstand - Einnahmen wie Ausgaben, Budgets müssen auf Notwendigkeit überprüft, Bewertungen und Handlungsempfehlungen für die kommunalen Immobilen entwickelt werden. Seit dreieinhalb Jahren gilt das Spardiktat, und die Arbeit an der Haushaltsstrategie von Gemeinderat und Verwaltung läuft, um Strukturen zu schaffen und Ideen zu entwickeln, die der Stadt aus der finanziellen Tallage heraushelfen sollen. Im November hatte sich der Gemeinderat zur Klausurtagung getroffen, es wurde ein Paket geschnürt, das es in sich hat. In öffentlicher Sitzung wurden die darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen vorgestellt, diskutiert und beschlossen. Jetzt geht's für die Kämmerei ans Eingemachte, am 24. März soll der Haushalt beschlossen werden.

Die Giebelseite des Hauses am Rathausplatz 1 ist seit sechs Jahren eingerüstet. Foto: Cordula Fischer

Geprüft wird, was mit den Backhäusern wird. »Wir sind eine der wenigen Kommunen, die Gemeindebäcker beschäftigt«, sagt Bürgermeisterin Katja Fischer. Wie kann mit den Backhäusern umgegangen werden? Kann ein Verein gegründet werden? Manche Gemeinden haben das getan wie zuletzt Engstingen. Auf der Liste stehen auch die Bewertung der Grünannahmestelle sowie der Erddeponie. Da müssen Kosten und Nutzen gegenübergestellt werden.

Das Haus Am Hohen Turm 5 soll stillgelegt werden. Die Schlosskindergartengruppe wird verlegt, Der Geschichts- und Heimatverein muss sich fürs Museum neue Räume suchen, der Mieter der Wohnung ausziehen. Foto: Cordula Fischer

Bis 2027 soll der kommunale Gebäudebestand reduziert werden. So hieß es im Juni. Insgesamt 60 Gebäude nennt die Stadt ihr eigen. Erste Schritte, sich von Häusern zu trennen, hat der Gemeinderat nun getan. So soll zum Beispiel das ehemalige Schlachthaus Am Katzengraben 6 verkauft werden. Lösen will sich die Stadt auch vom Gebäude Rathausplatz 1, zweifellos ein stadtbildprägendes, vis-à-vis des heutigen Rathauses. Es ist ein historisches Gebäude, war bis 1869 Rat-, Bürger- und Schulhaus, 1894 ist das zweite Obergeschoss in Fachwerkbauweise aufgebaut worden, von 1894 bis 1924 war hier die Poststelle beziehungsweise das Postamt. Aber das Haus muss dringend saniert werden, die Giebelseite ist seit sechs Jahren eingerüstet.

Geschichts- und Heimatverein, Schlosskindergarten und Mieter müssen aus dem Haus Am Hohen Turm 5 ausziehen. Foto: Cordula Fischer

Damit nicht genug: Ebenfalls in der historischen Altstadt steht das Haus Am Hohen Turm 5. Hier haben der Schlosskindergarten und der Geschichts- und Heimatverein ihr Domizil, eine Wohnung ist bewohnt, dem Mieter wurde aber bereits gekündigt. Auch hier müsste dringend renoviert werden. Und die Betriebskosten liegen pro Jahr bei 13.600 Euro, davon entfallen allein 11.000 Euro auf Strom - den Nachtspeicheröfen sei Dank. Das Gebäude soll zunächst stillgelegt werden. Kindergartenleitung und Eltern sind bereits über diesen Plan informiert worden. Da es in anderen Kitas freie Plätze gibt, ist vorgesehen, die Gruppe zu verlegen. Dem Geschichts- und Heimatverein wolle man behilflich sein, andere Räume zu finden, so Fischer. Die Entscheidung über den Abriss des Schuppens in der Kirchstraße in Mägerkingen mitten im Ortszentrum hat der Gemeinderat vertagt, erst soll der Ortschaftsrat darüber beraten.

Von dem historischen Gebäude am Rathausplatz 1 will die Stadt Trochtelfingen sich trennen. Foto: Cordula Fischer

Bevor das Baugebiet Hubäcker in Steinhilben erschlossen wird, sollen Käufer für die Bauplätze akquiriert werden, um die Entwicklung zu finanzieren. Für Baulücken und die Bauplätze im Baugebiet Seite II in Mägerkingen wird ein Infrastrukturzuschlag in Höhe von 25 Euro pro Quadratmeter erhoben, bedeutet, Häuslebauer müssen dort künftig 140 Euro pro Quadratmeter Baugrund zahlen.

Nun ist es beschlossen: Das historische Haus am Rathausplatz 1, vis-à-vis des Rathauses, soll einen neuen Besitzer finden. Foto: Cordula Fischer

Was sonst noch auf der Agenda steht: Die Pachtkonditionen fürs Café am Lauchertsee sollen überprüft werden. Stadtrat Daniel Stiefel regte zudem an, dass über eine Anpassung der Öffnungszeiten gesprochen werden müsse. Die Gebühren für die Lehrschwimmbecken sollen im Herbst angepasst werden, zumal externe Nutzer und Gruppen die Stätten buchen.

Bürgermeisterin Katja Fischer lobte ausdrücklich das Engagement des Büchereiteams, das eine Aufwandsentschädigung erhält, ansonsten fallen bei der Stadt keine Personalkosten an. Trotzdem soll das Budget für die Bücherei gegenfinanziert werden, also zum einen von 10.000 auf 7.000 Euro reduziert werden. Zum anderen ist die Nutzung der Bücherei bisher kostenlos. Hier ist angedacht, eine Gebühr einzuführen. Menschen ab 18 Jahren sollen künftig 12 Euro pro Jahr für die Karte zahlen. Knapp 2.000 Menschen haben eine Ausleihkarte, nur 393 nutzen sie derzeit aktiv. Der Sachkostenzuschuss für die Schulen wird um fünf Prozent reduziert.

Die Stadt will den Geschichts- und Heimatverein unterstützen, neue Räume zu finden. Foto: Cordula Fischer

Armin Zeiler stellte den Antrag zu prüfen, ob und wie die Stadt aus dem Tarifvertrag aussteigen könne. Mehrheitlich entschied sich der Gemeinderat nach ausgiebiger Diskussion dagegen (sechs Ja, zehn Nein, eine Enthaltung). Ebenso wurde über den Punkt »freiwillige Leistungen« beziehungsweise »Vereine« diskutiert. Dass die projektbezogene Förderung 2026 ausgesetzt wird, war dafür nicht der Grund; jährlich bezuschusst die Stadt Vereine mit einer Summe von bis zu 5.000 Euro. Anlass war der Handlungsauftrag, der zu beschließen stand. Er lautete: »Bauhofleistungen für große Vereinsveranstaltungen sind künftig weiterzuberechnen, soweit kein Härtefall beantragt wird und der Aufwand der Weiterberechnung nicht unverhältnismäßig ist.«

1747 erbaut, diente das Gebäude am Rathausplatz 1 bis 1869 als Rat-, Bürger- und Schulhaus. Foto: Cordula Fischer

»Da sollten wir über eine Höchstgrenze nachdenken«, riet Armin Zeiler, eine Deckelung pro Verein und Jahr, »sonst haben wir einen Grundsatzbeschluss und zehn Härtefälle.« Herbert Stelz meinte, bei großen Veranstaltungen, bei denen viel umgesetzt werde, könne man Bauhofleistungen abrechnen. »Vereine sparen uns den Sozialarbeiter.« - »Wir unterstützen gern«, machte Bürgermeisterin Katja Fischer deutlich, den Unterhalt von Hallen und so weiter, die die Vereine nutzen, »aber wir sind im Zwiespalt, was wir wirklich bereitstellen können.« Jeder Beitrag von Vereinen sei wertvoll, ihr Engagement soll nicht gering geschätzt werden.

Kritik gab es, weil einige Großveranstaltungen bereits über die Bühne gegangen sein werden, bis die Neuveranschlagung umgesetzt wird. Wer später im Jahr ein Fest ausrichte, sei dann schlechter gestellt. Deswegen machte Volker Heinzelmann den Vorschlag, diese Vorgehensweise erst ab 2027 einzuführen. Außerdem lautete ein Änderungsantrag, dass zunächst die Höhe eines Deckelungsbetrags geprüft werden und eine prozentuale Berechnung der Bauhofleistungen für eine begrenzte Zeit bis zur Evaluierung erfolgen soll. Dem stimmte der Gemeinderat bei zwei Enthaltungen zu. (GEA)