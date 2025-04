Die Lautertalmusikanten ziehen alle Register

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Eine Insel mit zwei Bergen hatte es den Besuchern des Frühjahrskonzerts der Lautertalmusikanten in der ausverkauften Sternberghalle besonders angetan. Das »Lummerland«-Lied, nach Peter M. Riese arrangiert, avancierte zum Publikumsliebling, zum Spitzenreiter des Abends. Die Entscheidung dürfte nicht leicht gefallen sein, standen unter anderem auch Glanzstücke wie »Oregon«, »Lord Of The Dance« und »Schmelzende Riesen« zur Wahl. Carolin Stooß und Anni Holder vermittelten als »Reiseleiterinnen« die passenden Informationen zu der musikalischen Reise um die Welt. »Mal sind wir mit dem Schiff unterwegs, mal mit dem Zug oder wir fliegen durch die Lüfte – immer gesteuert von Theresa Munz, die uns sicher von Ort zu Ort bringen wird.« Die Rede war von der musikalischen Leiterin der 49-köpfigen Kapelle des Musikvereins Dapfens. Und die haben alle Register gezogen für ihre instrumentale Reise - von europäischen Inseln über eisige Höhen und Weltmeere bis in die Vereinigten Staaten, von Irland mit seiner atemberaubenden Natur und Stepptanz bis zur Schönheit und Erhabenheit alpiner Gletscher.

Musikalische Exkursion in ferne Länder

»Takahashi Hoshides Arrangement aus den Höhepunkten des Soundtracks zum Jahrhundertfilm Titanic lässt die Stimmungen und Emotionen der grandiosen Filmmusik wieder aufleben«, versprach Stooß für das Medley. Auch das Luftschiff »Hindenburg« schrieb Geschichte, die mit einem tragischen Unglück endete und die Michael Geisler in seiner Komposition veranschaulichte. »Dabei fängt er die Spannung und Tragik dieses Ereignisses musikalisch ein. Eine Komposition, die zum Nachdenken anregt und uns in eine andere Zeit versetzt.« Umso erfreulicher dann die abenteuerliche Noten-Zugfahrt durch »Oregon« mit Jacob de Haan, einem niederländischen, zeitgenössischen und vielfach ausgezeichnetem Komponisten und Musiker. Hier buhlten Küste, Wüste, Vulkane und Weine der Spitzenklasse um die Gunst der Besucher. Nicht weniger aufregend präsentierte sich das benachbarte Kalifornien. In einem Best Of arrangierte Paul Murtha die Erfolgsgaranten der 1973 gegründeten kalifornischen Rockgruppe »Journey« um die ehemaligen Santana-Mitglieder Neal Schon und Gregg Rolie, wie Holder das Medley ankündigte. Dann das Highlight zum Schluss – das »Lummerland«, das laut Stooß allen bekannt sei, die Insel aber tatsächlich nie bereist wurde. Die Abenteuer von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, König Alfons dem Viertelvorzwölften, Herrn Ärmel und Frau Waas faszinieren noch heute. »Lehnen Sie sich zurück, holen Sie Ihre Kindheitserinnerungen zurück und reisen Sie mit uns gemeinsam in die zauberhafte und friedliche Welt des Lummerlands«, fordert sie auf.

Ehrenmarsch für Geehrte

»Wir sind recht zufrieden mit dem Verlauf des Konzerts, wir haben uns auch lange darauf vorbereitet«, gesteht die Vorsitzende Yvonne Nägele. »Es hat so funktioniert wie gedacht.« Ohne Zugaben ließen die Besucher die Lautertaler Musikanten nicht von der Bühne, überzeugten sie noch einmal mit »Ehrenwert« und dem »Dapfener Heimatlied«, in das das Publikum hörbar einstimmte. »Das zeigt auch , das Heimkommen ist wieder schön.« Auch die Jugendkapelle unter der Leitung von Naomi und Nicole Dorow ließ zum Auftakt musikalisch auf andere Kontinente ein und setzte damit Akzente. »But For The Love Of Ireland« konkurrierte mit drei afrikanischen Volksmelodien in der »Afrikansk Suite« des norwegischen Komponisten und Arrangeurs Ole Bollom und im »African Spirit« von Dave Randol. »Wir können uns glücklich schätzen über unsere Jugendkapelle mit ihren 24 Jungmusikerinnen und Jungmusikern, die großartig spielen können.« Das zeige sich auch in den erfolgreich abgelegten Lehrgängen, für die Hannah Deuschle, Jasmin Knoll, Emmi Raach, Romy Unterwandling, Klara Weisenburger und Thea Weisenburger belohnt wurden. Zudem zeichnete Nägele mit Walter Klaus vom Blasmusikverband Neckar-Alb Michael Brielmaier und Felix Eckart für 20 Jahre, Fabian Allgaier, Jasmin Knoll und Leni Unterwandling für 10 Jahre aktive Tätigkeit im Musikverein aus. Mit Anstecknadeln und Ehrenmarsch versteht sich. (GEA)