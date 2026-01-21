Die kommunale Biotopverbundplanung für Münsingen liegt vor

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Auf der Grundlage landesweiter Fachpläne hat die Stadt Münsingen eine eigene Biotopverbundplanung für das Offenland im Außenbereich erstellen lassen. Diese zeigt nun, wo es auf der 11.693 Hektar großen Gemarkung (davon sind 1.402 Hektar Siedlungs- und Verkehrsflächen, 6.379 Hektar Landwirtschaftsflächen, 3.533 Hektar Waldflächen, 195 Hektar Gehölzflächen, ein Hektar Sumpf, 17 Hektar Wasserflächen und 166 Hektar vegetationslose Flächen) bereits wertvolle Kernflächen gibt und wo Verbindungen zwischen diesen Flächen verbessert oder neu geschaffen werden sollen.

Gunther Wetzel vom Planungsbüro GefaÖ stellte im Gemeinderat die rund 170 Seiten lange Konzeption vor. Ziel ist, durch strukturelle Maßnahmen den Arten- und Gen-Austausch von Pflanzen und Tieren zwischen gleichartigen und ähnlichen Biotopen sowie die Ausweichmöglichkeit von Arten gegenüber Stressfaktoren ihrer Herkunftslebensräume – wie etwa den Klimawandel – zu verbessern. Die Planung, so Wetzel, schaffe weder Verbote noch greife sie automatisch in die Nutzung von Flächen ein. Sie diene vielmehr als fachliche Grundlage, um künftige Maßnahmen gezielt, freiwillig und Schritt für Schritt umzusetzen. Münsingen hat eine große Landschaftsvielfalt zu bieten: Grünland, Heide, Gewässer, Felsstandorte, Wacholderheiden und Offenland mit steinigen Böden.

Bereits jetzt schon eine hohe Schutzgebietsdichte

Die Schutzgebietsdichte ist bereits jetzt mit Pflege-, Kern- und Entwicklungszone des Biosphärengebiets und Naturschutzgebieten – insbesondere im Lautertal - sehr hoch. Das Planungsgebiet ist geprägt von kargen Böden, seiner Höhenlage von bis zu 866 Metern und den damit verbundenen klimatischen Bedingungen und der daran angepassten landwirtschaftlichen Nutzung. Trockenstandorte überwiegen, es gibt aber auch das feuchte, nährstoffreiche Grünland im Lautertal mit steilen, extensiv genutzten Kalkmagerhängen.

Im Norden um Dottingen und Rietheim überwiegt die Wald- und Grünlandnutzung, in weiten Bereichen finden sich dort wertvolle Wacholderheiden, die das Bild von Münsingen über Jahrzehnte geprägt haben. Kalkfelsen und Kalkschotterflächen sind typisch für den nördlichen Gemarkungsrand in Richtung Erms. Der östliche Bereich um Magolsheim und Böttingen wird von ackerbaulicher Nutzung bestimmt. Südwestlich von Münsingen in Richtung Gomadingen überwiegen Wald- und Grünlandflächen, rund um Apfelstetten und Bremelau sind viele Acker- und Grünlandflächen zu finden. Die Landschaft wird von den gehölzbestandenen Lesesteinhaufen gezeichnet, die typisch sind für die steinreichen Kalkscherbenäcker der Albhochfläche. Dieses Landschaftselement ist prägend für den gesamten mittleren und südlichen Teil der Gemarkungsfläche.

Biotopverbund dient Pflanzen, Tieren und Menschen

Ein funktionierender Biotopverbund nützt aber nicht nur Pflanzen und Tieren, sondern auch den Menschen. Sie erleben dadurch eine attraktive Landschaft zur Naherholung, eine bessere Klimaanpassung und Naturerlebnisse sowie einen langfristigen Schutz der Lebensgrundlagen mit sauberem Wasser und fruchtbaren Böden. Zudem kann die Biotopverbundplanung als Grundlage für Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen dienen, die bei Bauprojekten notwendig werden. Das Land unterstützt die Kommunen und übernimmt 90 Prozent der Planungskosten. Die Stadt Münsingen muss bei 120.000 Euro also 12.000 Euro selbst finanzieren, darüber hinaus aber auch eigenen Personalaufwand mit einrechnen. Über konkrete Umsetzungsmaßnahmen wird jeweils gesondert entschieden.

Zu berücksichtigen sind die Eigentumsverhältnisse. Gut die Hälfte der gesamten Münsinger Gemarkungsfläche liegt in privater Hand. Es braucht also auch Privatpersonen, die auf freiwilliger Basis, unterstützt durch behördliche Förderung, bereit sind, ökologische Zusammenhänge herzustellen. Bürgermeister Mike Münzing, der stolz auf die biodiverse Vielfalt ist, betonte die Freiwilligkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen, die künftige Entwicklungs- und Nutzungspotenziale ordnen könnten, ohne Entwicklungen einzuschränken: »Grundstücksbesitzer sind zu nichts verpflichtet. Wir unterbreiten lediglich Angebote.« Dafür brauche man auch Schäfer, Landwirte, ehrenamtliche Naturschützer und die Bevölkerung mit im Boot.

Auf jeden Einzelnen kommt es an

Die Umsetzung, so Regina Schramm vom Landschaftserhaltungsverband im Landkreis Reutlingen, werde fachlich betreut. Mitwirken könne jeder – Kommunen, Landbewirtschafter, Vereine und Privatpersonen – und Anträge für eine Förderung stellen. »Dieser Biotopverbund braucht ein gemeinsames Bewusstsein für die Qualität unserer Landschaft. Es geht um Identifikation und darum, Teil dieser Kulturlandschaft sein zu dürfen«, meinte Münzing. Dabei sollen die ausgearbeiteten elf Maßnahmen eines Steckbriefs helfen. Sie beinhalten die Aufwertung von Magerwiesen, Kalkmagerrasen, Heckenkomplexen durch Gehölzpflege, die Entwicklung von Acker- und Buntbrachen sowie von Magerwiesen, die Stärkung lichtbedürftiger Grünlandbeständen auf Feuchtstandorten, den Erhalt von Streuobstwiesen sowie die Verbesserung der Amphibienlaichgewässer im Lauteraltarm und die Förderung der Heidelerche durch Erhöhung der Strukturvielfalt.

Adolf Lamparter fürchtete, dass sich die Fördertöpfe schnell leeren angesichts der vielen bestehenden Förderkulissen. »Mir fehlen hier feste Mittel. Es ist ein riesiger Aufwand, überhaupt an Fördermittel zu kommen. Das ist der falsche Weg«, sagte er. Prinzipiell, so Rolf Bleher, spreche nichts gegen den Plan. Aber einzelne Maßnahmen müssten fein mit den Betroffenen abgestimmt werden, damit notwendige Spielräume nicht verloren gehen. (GEA)