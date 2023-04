Die Gottesdienste zu Ostern auf der Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN/ZWIEFALTEN. Die katholischen Kirchengemeinden auf der Alb feiern das Osterfest mit zahlreichen Gottesdiensten. Ein Überblick.

Gründonnerstag, 6. April:

Die Abendmahlfeier für die Seelsorgeeinheit Münsingen (mit Erstkommunionkindern und Angehörigen) wird ab 18 Uhr in St. Dionysius in Magolsheim gefeiert. Um 17.30 Uhr wird der Rosenkranz in Christus König, Münsingen, gebetet. Um 17 Uhr beginnt in Eglingen, St. Wolfgang, eine Wortgottesfeier, anschließend wird dort die Ölbergandacht gebetet. In Engstingen, St. Martin, ist die Abendmahlfeier um 18.30 Uhr, es schließt sich um 20 Uhr eine Liturgische Nacht an. In Heilig Kreuz, Oberstetten, beginnt um 20 Uhr die Abendmahlfeier. In Hayingen St. Vitus wird um 19 Uhr die Heilige Liturgie des Abendmahls gefeiert und ebenfalls um 19 Uhr im Münster in Zwiefalten. Es schließt sich jeweils die Betstunde zur Ölbergnacht an.

Karfreitag, 7. April:

In der Christus-König-Kirche in Münsingen wird die Karfreitagsliturgie um 15 Uhr gefeiert und ebenfalls um 15 Uhr in Bremelau, St. Otmar. In Bichishausen, St. Gallus, findet um 9 Uhr eine Betstunde mit Georg Erzberger statt, dort beginnt die Karfreitagsliturgie um 13 Uhr. Ebenfalls um 13 Uhr beginnt die Karfreitagsliturgie in Magolsheim, St. Dionysius. In der Engstinger Martins-Kirche beginnt um 15 Uhr die Karfreitagsliturgie. Ebenfalls um 15 Uhr wird sie in Oberstetten, Heilig Kreuz, gefeiert. In St. Wolfgang in Eglingen wird um 17 Uhr des Leidens und Sterbens Jesu gedacht. Die Liturgiefeiern vom Leiden und Sterben Jesu beginnen jeweils um 15 Uhr im Münster in Zwiefalten (musikalisch mitgestaltet vom Münsterchor), in St. Georg in Wilsingen und in St. Vitus in Hayingen.

Bereits um 9 Uhr beginnt eine Kreuzwegandacht im Zwiefalter Münster und um 10 Uhr wird in Hayingen, St. Vitus, eine Andacht zum Kreuzweg Jesu gefeiert. Ebenfalls um 10 Uhr startet der Kinderkreuzweg auf dem Kreuzberg in Indelhausen, um 14 Uhr beginnt ein Kinderkreuzweg auf dem Friedhof Aichelau. Der Ökumenische Jugendkreuzweg wird um 10 Uhr in St. Stephanus in Tigerfeld gefeiert. Im Chorraum des Zwiefalter Münsters wird um 18 Uhr die Karmette gebetet – mit Klagegesängen, die von der Choralschola mitgestaltet werden.

Karsamstag, 8. April:

Die Osternachtfeier für die Seelsorgeeinheit wird um 20 Uhr in Münsingen Christus König gefeiert. Es singen die MünSingers; Osterspeisen werden gesegnet. Beginn der feierlichen Osternacht ist um 21 Uhr in St. Martin in Engstingen. Um 19 Uhr wird in St. Wolfgang, Eglingen, mit der Liturgie der Osternacht begonnen; ebenfalls um 19 Uhr in Heilig Kreuz in Oberstetten. Die Feier der Osternacht begehen die Kirchengemeinden um Hayingen um 20.30 Uhr in St. Vitus. Für die Kirchengemeinden im Umkreis von Zwiefalten beginnt der Osternachtgottesdienst ebenfalls um 20.30 Uhr im Zwiefalter Münster, mit dem Osterfeuer auf dem Münsterplatz.

Ostersonntag, 9. April:

Das Hochfest der Auferstehung des Herrn wird um 10.30 Uhr in St. Otmar, Bremelau, mit einer Heiligen Messe und s um 9 Uhr in St. Gallus in Bichishausen gefeiert, jeweils mit der Segnung der Osterspeisen. Ebenfalls gesegnet werden Osterspeisen in der Wort-Gottes-Feier um 10.30 Uhr in Münsingen, Christus König. Der Beginn des Oster-Hochamtes in der Heilig-Kreuz-Kirche in Oberstetten ist um 8.30 Uhr (anschließend Osterfrühstück). Danach wird um 9 Uhr die Ostermesse in St. Martin, Engstingen, und um 10.30 Uhr in St. Wolfgang in Eglingen gefeiert. Das Hochfest der Auferstehung Jesu Christi beginnt um 10.30 Uhr mit der Ostermesse im Zwiefalter Münster mit dem Münsterchor. Um 9 Uhr werden die Ostermessen in Upflamör, St. Blasius, und in Huldstetten, St. Nikolaus, gefeiert. Um 10.30 Uhr beginnt das Oster-Hochamt in St. Nikolaus in Ehestetten; ebenfalls zeitgleich in St. Stephanus in Tigerfeld. Österliche Wort-Gottes-Feiern beginnen um 10.30 Uhr in Münzdorf, St. Bernhard, und in St. Nikolaus in Pfronstetten.

Ostermontag, 10. April:

Der Emmaus- Gang startet um 6 Uhr von Münsingen (Christus König) nach Bichishausen (St. Gallus). Um 9 Uhr findet in Magolsheim, St. Dionysius, eine Eucharistiefeier statt. Eine österliche Wort-Gottes-Feier wird um 10.30 Uhr in St. Gallus, Bichishausen, gefeiert. Die Heilige Messe findet um 9 Uhr in St. Martin, Großengstingen, statt. Um 10.30 Uhr beginnt sie in St. Wolfgang in Eglingen. Ein Wortgottesdienst wird um 10.30 Uhr in Heilig Kreuz, Oberstetten, gefeiert. In der Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb finden Eucharistiefeiern um 9 Uhr in St. Gallus in Mörsingen und zeitgleich in St. Urban in Indelhausen statt; um 10.30 Uhr dann im Zwiefalter Münster; ebenso wie um 10.30 Uhr im Pfarrhaus in Aichelau. Die Feier der Erstkommunion beginnt in Wilsingen, St. Georg, um 10.30 Uhr mit dem Festgottesdienst; um 17.30 Uhr findet dort die Dankandacht statt. Wortgottesfeiern starten um 10.30 Uhr in St. Nikolaus in Huldstetten und zeitgleich in St. Vitus in Hayingen. (k)

www.dekanat-reutlingen.drs.de/kirchengemeinden