Die Friedhöfe des ehemaligen Truppenübungsplatzes in Münsingen

MÜNSINGEN. »Es ist ein kleiner Schatz, den viele nicht kennen«, sagt Georg Barfuß. Der Vorsitzende des Geschichtsvereins Münsingen hat sich, wie etliche weitere Vereinsmitglieder, näher mit der militärischen Vergangenheit seines Wohnorts befasst. Mit dem »Schatz« sind die Friedhöfe auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz gemeint. Sie sind Relikte, an denen sich viel aus der Zeit der beiden großen Kriege in Europa ablesen lässt. Sie erzählen nicht nur die große Geschichte, sondern auch die vielen kleinen Geschichten, aus denen sie sich zusammenfügt.

Auf ihre Spuren begab sich der Geschichtsverein mit einer Gruppe von rund 30 Interessierten, die drei der insgesamt vier Friedhöfe besuchten. Der vierte - im ehemaligen Dorf Gruorn - wurde nicht etwa ausgeklammert, weil er uninteressant wäre, sondern schlichtweg aufgrund seiner Lage: Die anderen drei Friedhöfe sind in unmittelbarer Nähe des Alten Lagers und etliche Kilometer von Gruorn entfernt.

Der erste und jüngste Friedhof ist in wenigen Minuten vom Wanderparkplatz Hörnle bei Auingen zu erreichen. Angelegt wurde er in den 1940er-Jahren auf Geheiß des Heeresamts Ulm. Bestattet sind dort nicht nur 23 Soldaten, die im Alten Lager stationiert waren, sondern auch Angehörige der Wlassow-Armee. Unter General Andrej Wlassow wurde 1944 eine russische Armee aufgestellt, die auf der Seite der Nationalsozialisten stand - die Soldaten kämpften also gegen ihre eigenen Landsleute. 57 von ihnen sind auf dem Friedhof am Hörnle begraben, an sie erinnert ein großes orthodoxes Kreuz - zu erkennen an dem zusätzlichen, schräg nach unten zeigenden Querbalken.

Die Dolmetscherin mit russischen Wurzeln

Auf dem großen, schattigen Friedhof gibt es nur wenige Gräber und viele freie Rasenflächen, ins Auge fällt ein zweites, lateinisches Gedenkkreuz für die Monterosa-Division. Die faschistische Armee kämpfte ebenfalls an der Seite von Hitlers Truppen und wurde teilweise im Alten Lager ausgebildet. 13 Soldaten wurden auf dem Hörnle-Friedhof begraben, aber bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach München verlegt, berichtete Paul Fink vom Geschichtsverein. Ebenfalls nach dem Krieg fanden Zivilisten aus dem Gutsbezirk Münsingen ihre letzte Ruhestätte am Hörnle.

Eine von ihnen war Nathalia Danilewsky. 1925 in Russland geboren, floh sie während des Kriegs mit ihrer Mutter nach Frankreich - ihr Vater war, so hat es der Geschichtsverein recherchiert, vom stalinistischen Regime ermordet worden. Als Zwangsarbeiterinnen kamen Mutter und Tochter nach Deutschland. Hans Brändle aus Auingen hat Nathalia Danilewsky persönlich gekannt und berichtet: »Sie konnte so gut Französisch und hat so schnell Deutsch gelernt, dass sie gleich als Dolmetscherin eingesetzt wurde.« Im Alten Lager hatte die Russin offenbar eine besondere Stellung: »Sie durfte mit den Offizieren essen, auch sonntags. Sie war in der Kompanie überall und wusste alles, außerhalb des Lagers hat man sie eigentlich nie gesehen«, zeichnet Brändle ein Bild von Nathalia Danilewsky.

Auf dem Waldfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg stehen einige auffallend schöne Grabsteine. Ein einziger Christuskopf aus Porzellan ist noch erhalten. Foto: Marion Schrade Auf dem Waldfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg stehen einige auffallend schöne Grabsteine. Ein einziger Christuskopf aus Porzellan ist noch erhalten. Foto: Marion Schrade

Vorbei am Alten Lager, das rechts versteckt etwas oberhalb des Weges liegt, führte die Tour weiter in Richtung Gänsewag. Auf der ebenen Fläche an der Kreuzung erinnert heute kaum mehr etwas an das Gefangenenlager, das hier im ersten Weltkrieg eingerichtet worden war. Bei genauerem Hinsehen sind aber noch die Fundamente der Baracken zu sehen, die 1915 die anfänglichen Zelte ersetzten und von rund 6.000 Gefangenen aus Italien, Frankreich, Russland und Serbien bezogen wurden.

Vom Lager aus führte ein Weg direkt geradeaus zum Waldfriedhof. Das Lager war nicht ohne Grund außerhalb des Alten Lagers gebaut worden, berichtete Paul Fink. Die Gefangenen aus Russland etwa zeigten Cholera- und Typhus-Symptome - es ging also darum, eine Ausbreitung zu verhindern. Dennoch starben etliche Gefangene, bestattet wurden sie auf besagtem Waldfriedhof, der mit seinen Buchshecken etwas Parkartiges hat. Etwas abseits des heutigen Wegs gelegen, ist er ein Ort der Ruhe, der seine Geheimnisse erst nach intensiver Recherche des Geschichtsvereins offenbart hat.

Geheimnisvolle, auffallend schöne Grabmale

Erste Anhaltspunkte zu den Einzelgräbern, die mit Buchshecken markiert sind, liefert eine Kriegsgräberliste von 1953. Dort ist die Rede von 89 verstorbenen »russischen Kriegsgefangenen« - was sich im Zuge der Nachforschungen als nur teilweise richtig herausgestellt hat. Auf einigen Gräbern finden sich Grabsteine, teils aufwendig gestaltet mit Porzellanplaketten, die inzwischen fast alle zerstört sind - gut erhalten ist nur noch ein einzelner Christus-Kopf. Die kyrillischen Inschriften entpuppten sich letztlich nicht alle als russisch - etliche Inschriften sind serbisch. Warum haben die Toten so auffallend schöne Gräber bekommen? Und warum sind es, obwohl der Friedhof rund sechs Jahre lang genutzt wurde und insgesamt rund 6.000 Gefangenen im Lager waren, so wenige? Sind auf dem Waldfriedhof möglicherweise nur Offiziere bestattet? »Das ist alles noch einigermaßen geheimnisvoll«, meint Paul Fink.

Im Herzen des Friedhofs steht ein zweieinhalb Meter hohes Kreuz. Die Jahreszahl 1919 unter dem russischen Text deutet darauf hin, dass das Denkmal nach dem Krieg aufgestellt wurde, »wohl von ehemaligen Kriegsgefangenen«, so Paul Fink. »Diese waren mit Kriegsende zwar frei, etliche von ihnen sind aber in der Umgebung geblieben und haben sich hier als Arbeiter verdingt.« Bis heute hält die russisch-orthodoxe Gemeinde Reutlingen Gedenkgottesdienste auf dem Waldfriedhof ab. Wer mit offenen Augen über den Friedhof streifte, konnte etwas sehr Besonderes entdecken: In mehreren Buchenstämmen waren kyrillische Buchstaben, Zeichen und Zahlen eingeritzt. Die Bäume gibt es allerdings seit kurzer Zeit nicht mehr, sie wurden gefällt. Mit ihnen sind die Zeitzeugnisse verschwunden.

Letzte Ruhestätte für Zwangsarbeiter

In unmittelbarer Nähe und, weil direkt am Rad- und Wanderweg gelegen, befindet sich ein zweiter Friedhof, auf dem Opfer des Zweiten Weltkriegs bestattet sind. Im vorderen Teil fallen die nummerierten Einzelgräber auf, 183 sind es insgesamt. 176 der Toten sind inzwischen identifiziert, es handelt sich um Zwangsarbeiter, die auf Initiative des französischen Militärs 1949 von Friedhöfen aus den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Sigmaringen hierher verlegt wurden. Von manchen sind bis heute nur die Namen bekannt, über einzelne Menschen weiß man aber etwas mehr.

Beispielsweise über Karapet Ossipjan, mit dessen Biografie sich Monika Klatte-Reiber beschäftigt hat. 1908 in Armenien geboren, war er Bauer von Beruf und seit 1941 in deutscher Kriegsgefangenschaft. Nach verschiedenen Stationen kam er ins Lager Hailfingen/Tailfingen bei Rottenburg und wurde nur einen Tag nach seiner Ankunft erschossen - wegen Ungehorsams. Zeitzeugin Rosa Geiger kennt die ganze Geschichte, sie ist auf der Internetseite der KZ-Gedenkstätte Hailfingen/Tailfingen nachzulesen. Bei der Feldarbeit habe sie eine Kolonne Zwangsarbeiter vorüberziehen sehen. »Da hat einer von diesen Gefangenen (...) einen grünen Apfel (die Äpfel waren noch nicht reif) aufgehoben, er hat wahrscheinlich Hunger gehabt ... Der Wachmann geht hin und erschießt den, nur so.«

Einzelschicksale, die bis in die Gegenwart Spuren hinterlassen

Eine sehr persönliche Geschichte verbindet Paul Fink mit den Gräbern der Brüder Alexej und Viktor Ischtschuk. Sie kamen im Kindesalter bei einem Angriff der Alliierten in Reutlingen ums Leben, wo ihre Eltern Zwangsarbeit auf einer Baustelle leisten mussten. Die Mutter der beiden Jungen sowie ein drittes Kind - Iwan - überlebten, waren aber offenbar viele Jahre im Ungewissen, wo Alexej und Viktor begraben waren. Ein paar unglaubliche Zufälle, Recherchearbeit, Briefwechsel zwischen der Ukraine, wo die Familie lebte, und Deutschland sorgten dafür, dass die Mutter schließlich in Frieden sterben konnten. Zwischen Paul und Heidi Fink und Iwan Ischtschuk entstand eine sehr persönliche Freundschaft, die erst mit dem Tod des hochbetagten Iwan Ischtschuk endete. (GEA)