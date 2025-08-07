Die Aichstetter Kirche St. Sebastian wird sogenannter Dritter Ort

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN-AICHSTETTEN. Was ist ein Dritter Ort? Am ersten Ort lebt man, am zweiten wird gearbeitet, der dritte kann und soll ein Ort der Begegnung sein. Zu so einem Dritten Ort soll die Kirche St. Sebastian in Aichstetten werden, die Pfronstetter Gemeinde ist damit eines von nur vier »Versuchskaninchen«, die für das Projekt »Kirchliche Räume zu Dritten Orten weiten« in Baden-Württemberg ausgewählt wurden. Begleitet wird das Projekt vom Architekturbüro Prinzmetal mit Sitz in Köln und Berlin, das auch an anderen »Dritten Orten« mitarbeitet. Gemeindereferentin Patricia Engling sieht es als Glück und Chance für das Dorf, Modell zu sein und vielleicht Vorbild für andere Gemeinden zu werden.

»Die tradierten Dinge ändern sich«, sagt Patricia Engling. Für St. Sebastian stehen nur wenige Mittel aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart für eine Sanierung zur Verfügung. Gottesdienst wird nur noch zweimal im Monat gehalten, schade um das schmucke Kirchlein mit dem prächtigen Altar und den ungewöhnlichen, im Halbrund angeordneten Bankreihen. Die Kirchen, evangelisch wie katholisch, schnallen den Gürtel enger, leben mit schwindenden Mitgliederzahlen und finanziellen Mitteln, nicht nur in Aichstetten. Ein Ansatz, die Gotteshäuser lebendig zu halten, ist das Projekt »Kirchliche Räume zu Dritten Orten weiten«, an dem sich die beiden evangelischen Landeskirchen und die beiden katholischen Diözesen Freiburg und Rottenburg beteiligen. Ziel ist es, Gebäude der Kirche, sakrale wie nicht sakrale, nicht verkaufen zu müssen, sondern sie - über den tradierten Gottesdienst hinaus - für das Gemeinwohl zu nutzen.

Offen für verschiedenste Gruppen aus dem Dorf

Aichstetten ist kurzfristig in das Projekt nachgerückt, entsprechend groß war der Druck, schnell etwas Vorzeigbares auf die Beine zu stellen. Ostern ging es los, aber »wir sind an allen vorbeigezogen«, ist Architekt Klahr stolz auf das Engagement der Aichstetter und Tigerfelder. Die Kirchengemeinde hat sich dazu entschlossen, zuerst in einer Testphase, die Anfang August begonnen hat (der GEA berichtete), auszuprobieren, »was die Bevölkerung will«, sagt Kirchengemeinderat Egon Herter. Denn die muss vielleicht auch etwas aushalten. St. Sebastian soll als »Dritter Ort« ja eine Begegnungsstätte werden, offen für verschiedenste Gruppen aus dem Dorf. »Eine Chance«, meint auch Bürgermeister Manuel Maier. Denn Aichstetten hat kein Dorfgemeinschaftshaus, keinen Laden, wenige öffentliche Orte zum Austausch und zum Schwätzen. »Die weltliche Gemeinde, steht vor ähnlichen Problemen wie die Kirchen«, sagt der Bürgermeister.

Kirchengemeinderat Egon Herter und Bürgermeister Manuel Maier erproben die neuen Außenmöbel. Foto: Steffen Wurster

Ein Dorfgemeinschaftshaus soll aus der Kirche aber nicht werden, betont Kirchengemeinderat Wolfgang Zürn, gewisse Grenzen werde es geben, eine Party wird hier nicht stattfinden. Aber das Christentum sei eine Begegnungsreligion. Neben besonderen kirchlichen Veranstaltungen können sich die Engagierten außerkirchliche Formate wie Filmnachmittage, Konzerte oder Ausstellungen vorstellen. Im Kirchenraum wurde die Hälfte der halbrunden Bänke ausgebaut und durch Stühle ersetzt. Das gibt Raum, wenn man ihn braucht, für eine Bühne, einen Tanzsaal - »im Tanz begegnet man sich«, sagt Prinzmetal-Architekt Aaron Werbick - oder für Tische und Stühle für eine gemeinsame Mahlzeit: »Gemeinsam zu essen fühlt sich gut an«, sagt Egon Herter.

Die Bänke sind aber noch da und können auch wieder eingebaut werden, beruhigt Engler Menschen, die die Veränderung vielleicht kritisch sehen. Denn St. Sebastian ist noch nicht alt, wurde erst 1970 eingeweiht. Und das mit viel Eigenleistung und Herzblut - die Menschen erinnern sich noch daran, weiß Engler, wollen nicht, dass hier etwas kaputt gemacht wird. Nichts zu tun sei aber keine Alternative, meint Engling: »Wenn wir wollen, dass vieles bleibt, muss sich einiges ändern.«

Selbstgemachte Ruhebänke

Acht Wochen lang kann jetzt ausprobiert werden. »Was geht, was kann passieren, was ging zu weit«, das werde sich herausstellen, hofft Architekt Gerald Klahr. Zum Projektstart am ersten Sonntag im August kamen etwa hundert Menschen aus der Gemeinde Tigerfeld-Aichstetten und der Nachbarschaft, ein großer Erfolg für die kleine Gemeinde. Für die nächsten Wochen sind bereits verschiedene Veranstaltungen geplant und vor der Kirche stehen selbstgefertigte Ruhebänke aus Paletten, zur Einladung, als immer zugängliche Willkommenselemente: Wie bringe ich Menschen zusammen, fragt Architekt Klahr, »das passiert ja nicht zufällig«. (GEA)