Der Zwiefalter Vespermarkt setzt ein Zeichen mit und für Regionalität

ZWIEFALTEN. Regionalität wird auf dem Zwiefalter Vespermarkt laut Pia Münch wortwörtlich genommen. »Hier zeigen wir, was drin und dahinter steckt, was Regionalität bedeutet«, betont die Kreisvorsitzende der Landfrauen. Sie ist mit im Organisatorenteam der Veranstalter Stadt, Vereine und Verein zur Förderung von Tourismus und Gewerbe in Zwiefalten. Ihr Konzept hat sich bewährt und etabliert in den vierzehn Jahren immer am zweiten Samstag im August. »Es ist gut angelaufen und das bei diesen Temperaturen.«

Eine schöne Stimmung sei auf dem Platz vor dem Rathaus und dem Münster. Dazu trugen auch die beiden Musikmacher Benno Baier auf der Quetsche und Werner Steinhart mit seinem Leierkasten bei wechselndem Standort bei. »Ich bin jedes Jahr dabei mit einer großen Sammlung vieler Titel. Es wäre ja sonst langweilig, immer dasselbe zu hören«, schmunzelt er. Zur Ablösung hat er sich den evangelischen Pfarrer Stefan Mack geangelt, der seinen Spaß beim Kurbeln der Drehorgel hatte. »Man kommt rein«, versichert er und hält präzise den Takt. Zur Freude der vielen Besucher, denen der Vespermarkt Vergnügen bereitete. Wie Christine Schrode, die jedes Mal hierherkommt zum Einkaufen und Essen. »Das sollen sie beibehalten. Das gehört zum Jahresablauf in Zwiefalten dazu.«

Führungen zu Bibern und Fledermäusen

Und das Angebot konnte sich mehr als nur sehen lassen, es war ausgesprochen vielfältig und bunt gemischt. Für den Gaumen gab es Leckeres aus dem Holzbackofen, Kostproben aus der Wildwerkstatt und Forellenzucht, Hausmacher Wurstspezialitäten, Honig und Milchprodukte. Zur Erfrischung standen zur Wahl Sommerdrinks, Biere und Weine der Partnerstadt La Tessoualle. Unikate aus Holz, Glas und Beton standen im Fokus wie Naturkosmetik und Accessoires, daneben edle Brände und Liköre. Großes Interesse zeigten die Gäste an den unterschiedlichen Führungen im Münster oder zu Fledermäusen Richtung Dobeltal mit Albguide Maria Tittor.

Leierkastenmann Werner Steinhart gibt die Kurbel ab an den evangelischen Pfarrer Stefan Mack. Foto: Gabriele Bimek

»Es war eine bunte Gruppe mit elf Teilnehmern. Auch Kinder, die waren sehr interessiert und sehr gut informiert. Sie haben schon sehr viel gewusst«, berichtet Franz Spannenkrebs über seine Biberführung. Der Biberbeauftragte beim Regierungspräsidium Tübingen war schon beim ersten Mal vor 14 Jahren dabei und kommt gerne zum jährlichen Termin auf die Schwäbische Alb. Für Kids stand auch eine Hüpfburg bereit und am Stand des Kreisforstamts gab Försterin Nicole Volk Anleitungen für »Leckeres zum Vesper«. »Den Brotaufstrich können die Kinder hier selbst herstellen mit Mörser, Meersalz, Douglasie und Weißtanne.« Maxim schaut sich das Ganze erst mal an. Er war mit Papa Andreas Jäger zu Besuch hier, dem der Vespermarkt sehr gut gefällt. »Das ist ein Anlass zu kommen, man weiß, was los ist. Ein idealer Treffpunkt, Freunde und Bekannte zu sehen«, freut sich der gebürtige Zwiefalter. »Es ist ein schöner Rahmen und eine wunderschöne Kulisse hier. Und man ist gut unterhalten«, sieht es auch Münch. »Wir sind sehr zufrieden mit unserem Vespermarkt.«