Der VfB Stuttgart trainiert 70 Gammertinger Kids

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Fünf Trainer sowie 70 fußballbegeisterte Kids beiderlei Geschlechts im Alter zwischen acht und 12 Jahren bevölkern den Platz des TSV Gammertingen. Das Besondere: Die Trainer sind Profis vom VfB Stuttgart, fest angestellt bei der VfB Fußballschule, und kennen sich bestens aus mit der Ballkunst. Aber auch damit, wie man die Nachwuchskicker vier Tage lang im Griff behält und ihnen neben den sportlichen Tricks und Kniffen noch was fürs Leben neben dem grünen Rasen mitgibt.

Sebastian Erler, Cheftrainer an der Fußballschule, ist zum zweiten Mal in Gammertingen, wie drei andere Trainer auch. Das Laucherttal ist so was wie ein Heimspiel für die Cannstatter, sie bieten auch Camps in Seoul oder in den USA an. Die Fußballschule hat zwischen 60 und 80 Trainer, nicht alle in Vollzeit, sie betreuen übers Jahr bis zu 10.000 Kids. Immer in kleinen Gruppen, die Teilnehmerzahl fürs Camp ist begrenzt. »Mit mehr als 14 Spielern in einer Gruppe ist keine Qualität mehr möglich«, sagt Erler. Die Trainer tragen das schwarze VfB-Trikot, die Kids laufen im traditionellen Rot-Weiß auf - die Trikots sind im Camppreis enthalten, auf Wunsch mit aufgedruckter Rückennummer und Namen - dem eigenen oder dem des Lieblingsspielers.

»Die Nachfrage ist da, die Camps sind ruckzuck ausgebucht«

Der Tag ist durchgetaktet, die Trainer wissen, was sie tun. Es geht los mit einem Aufwärmtraining, da wird schon gedribbelt, gespurtet und ein wenig an der Technik gefeilt. Dann geht es ans Eingemachte: Am ersten Tag steht das Spiel eins gegen eins oder zwei gegen zwei auf dem Plan. Die Trainer wechseln durch, man lernt sich kennen, die Chefs rufen zur Mittagspause schon die Namen vieler ihrer Schützlinge auf. Das Essen kommt von der einer Gammertinger Metzgerei, Karl Bögle wird beim Aufräumen von 70 klatschenden Fans seiner Schnitzel mit Spätzle gefeiert. Respekt zeigen, nennt das Trainer Dieter, der nach der großen Pause eine Werteschulung abhält: »Ihr tragt unser Zeichen auf der Brust und wir haben gewisse Werte.« Empathie - also Einfühlungsvermögen - eben Respekt und Selbstvertrauen auf dem Platz, vor allem aber im Leben, werden näher gebracht. Die jungen Gammertinger sind nicht unbeleckt, mit einer »glatten Eins« bewertet Dieter die Antworten auf Fragen nach den drei gelehrten Werten, bevor er überhaupt richtig angefangen hat.

Soziale Werte liegen Cheftrainer Sebastian Erler am Herzen. Foto: Steffen Wurster Soziale Werte liegen Cheftrainer Sebastian Erler am Herzen. Foto: Steffen Wurster

Die soziale Ebene sei unheimlich wichtig, sagt auch Erler, »wir legen Wert auf Ordnung, Disziplin und gegenseitige Wertschätzung«. Anders würde man die wilde Bande, so beschreibt Mitorganisatorin Sandra Buck die Kids, nicht im Griff behalten. Die Schüler profitieren vom geregelten Ablauf, Leerlauf gibt es nicht. Gegessen wird zwar in Schichten, der Rest nutzt die Zeit für eine freie Spielphase ohne Anleitung, oder ruht sich einfach mal aus. Das klappt: »Es gefällt mir sehr gut, was ich da gesehen habe«, lobt Erler die Kicker, die das eben Gelernte schon selbstständig vertiefen.

»Ihr tragt das VfB-Zeichen auf der Brust und wir haben gewisse Werte«

Die Trainer bringen der Jugend Spielverständnis, Spielzüge und natürlich den Umgang mit dem Ball näher. Es seien immer Körper und Geist gefordert, so Erler, »anspruchsvoll und auf hohem Niveau«. Der VfB ist zum zweiten Mal im TSV-Stadion, Real Madrid war auch schon hier, davor haben die TSV-Jugendtrainer die Camps selbst geleitet. Aber so sei es professioneller, sagt Richard Buck, einer der Organisatoren. Und die Nachfrage sei da, die Camps seien »ruckzuck ausgebucht«, plus Warteliste. 260 Euro kostet das Schnuppern in den Profi-Fußball, aber es ist ein All-inclusive-Angebot. Man muss von zu Hause nichts mitbringen - Mittagessen, Getränke, zweimal Obstpausen, Trikots, ein Sportbeutel mit Stutzen - alles im Preis inbegriffen, natürlich das Training selbst und eine Urkunde und ein Gruppenfoto gibt es obendrein. Die Eltern freuten sich über so ein Angebot, wenn der Urlaub vorbei sei, sie selbst wieder in der Tretmühle steckten und die Kinder trotzdem noch eine Woche versorgt seien.

In Gammertingen hält man zusammen. Die Essensausgabe übernehmen die Eltern, auch das Schnippeln von Bananen, Äpfeln und mehr für die Obstpausen, erzählt Sandra Buck vom Orgateam. Die Verpflegung stellen Gammertinger Einzelhändler, der TSV das Gelände - der VfB fühlt sich hier gut aufgenommen, mindestens so gut wie in Seoul. Am Freitagnachmittag können die Kids zeigen, was sie gelernt haben, beim Kick gegen die Väter, hoffentlich ohne schwere Fouls und Verletzungen. Denn den alten Herren geht manchmal der Gaul durch, lacht Sandra Buck. (GEA)