Der Posaunenchor Gomadingen wird 100

GOMADINGEN. Friedrich Pflaumer, Theodor Mayer, Gottlieb Stooß, Wilhelm Rapp, Otto Reiner, Karl Kuhn. Die Geschichte des Posaunenchors Gomadingen beginnt im Spätsommer des Jahres 1925 mit diesen Namen. Es ist die Geschichte einer Handvoll junger Männer, die Lust haben, gemeinsam Musik zu machen. Eine vom Pfarrer angestoßene Haussammlung bringt 250 Mark Startkapital ein. Schon im Januar 1926 haben die sechs Bläser-Pioniere ihren ersten Auftritt bei einer Feier des Jünglingsvereins. Wie er war, ist nicht überliefert. Aber das, was ein Chronist einige Zeit später notiert, lässt dann doch gewisse Rückschlüsse zu: Der Chor ist inzwischen auf 13 Bläser angewachsen - und »auch die Musik wird besser«.

Heute, 100 Jahre später, hat der Chor kaum mehr Bläser als damals. 16 Männer und Frauen spielen derzeit mit. »In Hochzeiten waren es schon mal 30«, berichtet Michael Simmendinger. Seit 1995 ist er Vorsitzender des Chors und nimmt Stefan Molnar, der das Ensemble seit 1991 dirigiert, die organisatorischen Aufgaben ab. Eine Arbeitsteilung, die vieles erleichtert, die es früher so aber noch nicht gab - der Chorleiter machte alles. Am längsten hatte Friedrich Pflaumer den Dirigentenstab in der Hand, insgesamt 35 Jahre lang.

Michael Simmendinger hat's bis heute aufgehoben: Im Jungbläserheft gab es auf der letzten Seite einen Stempel für besuchte Übungsstunden. Foto: Marion Schrade

Michael Simmendinger spielt seit 1973 Trompete, mit elf Jahren hat er angefangen. Hans Wenzel ist der dienstälteste Bläser im Chor, seit 1960 ist er dabei - damals war Simmendinger noch nicht mal geboren. »Da will ich hin, das will ich lernen.« Das war für den 13-Jährigen ganz klar. Geübt hat er sehr diszipliniert, »im August habe ich angefangen, im April zum ersten Mal bei einem Auftritt mitgespielt«. Auch für Horst Reiner gehört der Posaunenchor zum Leben wie die Luft zum Atmen. Sein Vater Hans hat den Chor von 1971 bis 1983 geleitet, Sohn Horst ist seit 54 Jahren dabei. In die Ära von Hans Reiner fällt auch eine erwähnenswerte Neuerung: In den 1970ern waren erstmals Mädchen unter den Jungbläsern.

Einen Musikverein gab's in Gomadingen nicht, wer Musik machen wollte, tat das im Posaunenchor. Heute haben die Blechbläserensembles mehr Konkurrenz und tun sich schwer, neue Mitspieler zu finden. Das Durchschnittsalter, erzählt Michael Simmendinger, liege bei 57 Jahren. Kinder und Jugendliche für die Ausbildung zu begeistern, ist nahezu unmöglich geworden. »Gute Erfahrungen haben wir in den vergangenen Jahren mit erwachsenen Jungbläsern gemacht«, sagt er. Leute, deren Kinder schon aus dem Gröbsten raus sind und die nun wieder Zeit haben, sich einem neuen Hobby zu widmen oder ein altes wiederzuentdecken. Eine von ihnen ist Simmendingers Frau Helga, die vor 17 Jahren eingestiegen ist.

Festzug an der Lauterbrücke, auf Höhe des heutigen Gomadinger Rathauses, in den 1950er-Jahren. Foto: Privat

Damals war sie 45. Ganz von vorn anfangen musste sie nicht: »Früher habe ich mal Querflöte gespielt.« Notenlesen, das ging schon. Aus dem Flügelhorn, berichtet sie schmunzelnd, habe sie aber erstmal keinen Ton heraus bekommen. »Irgendwann ging's plötzlich. Danach habe ich jeden Tag geübt.« Heute geht das ganz leicht mit Übungsheft und dazugehöriger CD, längst schon spielt Helga Simmendinger souverän im Alt mit. Weil sie zugleich auch Mesnerin ist, kommt sie dabei manchmal schon fast ins Schwitzen: »Um fürs 'Vater unser' zu läuten, muss ich nach hinten, und zum Nachspiel dann schnell wieder vor zu meinem Platz im Chor.«

Die Kirche spielt natürlich eine wichtige Rolle - das unterscheidet den Posaunenchor eben von anderen Instrumentalensembles. »Wir spielen immer noch Musik zum Lob Gottes«, sagt Hans Wenzel. Die Gottesdienstbegleitung steht im Vordergrund, auch wenn dem Gomadinger Posaunenchor im Laufe seiner Geschichte immer mal wieder eine andere Rolle zukam: »Weil es keinen Musikverein gab, war es selbstverständlich, dass der Posaunenchor auch Festumzüge begleitete und bei Festen Märsche gespielt hat«, erzählt Michael Simmendinger. Das war bis vor etwa 25 Jahren noch so, man hatte sogar eigens eine Pauke dafür angeschafft.

Ausflug in volkstümliche Gefilde

Auch später gab es durchaus Dirigenten - und natürlich auch Bläser -, die ein Faible fürs Weltliche hatten. Über Ernst Haas sagen die, die sich erinnern können, immer noch, dass es ihm nicht nur die Choräle von Johann Sebastian Bach angetan hatten. Auch Friedrich Silchers »Ännchen von Tharau« stand regelmäßig auf der Proben- und Konzertliste. 1986 kam Wilfried Gollmer, durch den die Bläser ihr Repertoire in diese Richtung noch deutlich erweiterten: Ob der »Böhmerwald-Walzer« oder das »Stelldichein in Oberkrain« - volkstümliche Musik gehörte bei den Proben mit Gollmer immer dazu. Gemeinsam mit den Dottingern, die ebenfalls von Gollmer dirigiert wurden, gelang den Gomadinger Bläsern ein Überraschungscoup: Volksmusik hatten die Kameraden im Kirchenbezirk beim Bläserfest für Afrika in Dettingen nun wirklich nicht erwartet.

Gruppenbild aus der Gründungszeit des Posaunenchors. Foto: Privat

Mit Gollmer verbunden sind auch die Reisen in die Patengemeinde Schönbrunn in der damaligen DDR. Erhebende Momente hat es dort genauso gegeben wie nervenaufreibende Szenen, erinnern sich die drei Zeitzeugen. Da waren die unverwechselbaren Gerüche von Braunkohlerauch und von den Gewürzen der örtlichen Gewürzmühle. Aber auch die strengen und lang dauernden Grenzkontrollen. Vor allem eine davon wird Michael Simmendinger nie vergessen: »Wir hatten Kupferblech für eine Dachrinne unten im Bus, die hatte sich die Partnergemeinde gewünscht.« Ob's so ganz legal war oder nicht, weiß heute keiner mehr so genau. So oder so: Das Blech blieb unentdeckt und ist heil angekommen, wo es sollte. Die Bläser auch - und in wirklich guter Erinnerung hat Hans Wenzel die Konzerte und Ständchen in Schönbrunn selbst, aber auch in Weimar und sogar vorm Bach-Denkmal in Eisenach.

Der Posaunenchor Gomadingen im Jubiläumsjahr 2025. Foto: Privat

Manche Traditionen haben sich über all die Jahre gehalten, andere nicht. Der Posaunenchor spielt immer noch in Gottesdiensten und bei Beerdigungen, und auch das klassische Geburtstagsständchen gibt es noch, wenn gewünscht. Andere Gepflogenheiten, wie das Kurrendeblasen an bestimmten Festtagen am frühen Morgen, haben nicht überlebt. Leute, die ihre Zeit, ihren Sonntag »opfern«, werden weniger, bedauern Simmendinger und seine Mitstreiter. Etliche Chöre in der Nachbarschaft haben in den vergangenen Jahren aufgegeben. So sind die Gomadinger zu ein paar Neuzugängen gekommen, die das Instrument nicht an den Nagel hängen wollten und sich deshalb eine neue musikalische Heimat suchten.

Eben so schön wie gelungen war ein Experiment zum 90. Geburtstags des Chors: Damals ermunterten die Bläser Ehemalige zum Spielen im Projektchor fürs Fest. »Rund 30 haben mitgemacht«, erzählt Horst Reiner, 14 davon haben sogar so viel Feuer gefangen, dass sie nicht mehr aufhören wollten: Der Ehemaligen-Chor trifft sich einmal im Monat und tritt auch auf, die Mitspieler nehmen teils weite Anfahrten in Kauf, aus Künzelsau oder Bad Herrenalb zum Beispiel. Ein unbestrittenes Highlight im Bläserjahr sind die »Lebendigen Bilder zur Weihnacht«, die der Posaunenchor von Anfang an und inzwischen seit Jahren begleitet und dabei von Bläsern aus der ganzen Region verstärkt wird. Ohne den dann rund 80 Frau und Mann starken Chor wären die Krippenfestspiele in der Marbacher Reithalle wohl nur halb so schön und würdevoll. (GEA)